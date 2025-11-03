भारतीय संघातील स्मृती मंधाना 'या' गायकाशी करणार लग्न, जाणून घ्या नाव...
महिला विश्वचषक २०२५ ट्रॉफी जिंकल्यानंतर भारतात उत्सव साजरा केला जात आहे. आता भारतीय संघातील स्मृती मंधानाबद्दल एक गोड बातमी समोर आली आहे.
मुंबई - भारतानं काल रात्री महिला विश्वचषक २०२५ ट्रॉफी जिंकून इतिहास रचला. हा विजय देशातील प्रत्येक लोकांसाठी अभिमानाचा आहे. सध्या भारतीय टीम एक उत्सव साजरा करत आहे. दरम्यान उपकर्णधार स्मृती मंधानानं तिच्या शानदार कामगिरीनं भारतीयांचं मन जिंकलं आहे. २ नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, तिनं माजी कर्णधार मिताली राजचा विक्रम मोडला. आता यामुळं तिचं भारतीय क्रिकेट इतिहासात नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरलं गेलं आहे. भारतात सध्या जल्लोषाचं वातावरण आहे. टीम इंडियाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर संगीतकार आणि दिग्दर्शक पलाश मुच्छल, हे लवकरच स्मृती मंधानाशी लग्न करणार आहेत. पलाश त्यांनी त्यांच्या होणाऱ्या पत्नीच्या कामगिरीबद्दल खास पद्धतीनं अभिनंदन केलंय.
पलाश मुच्छलची पोस्ट : २०२५च्या महिला विश्वचषकात स्मृतीच्या धमाकेदार कामगिरीनंतर, पलाशनं सोशल मीडियावर ट्रॉफी हातात घेवून एक फोटो काढला, आता या फोटोमध्ये त्याच्या हातावर 'SM18' हे टॅटू असल्याचं दिसत आहे. या टॅटूवर स्मृती मंधानाचं नाव असून तिची जन्मतारीख (१८ जुलै) आणि तिचा जर्सी नंबर असल्याचाही दर्शवत आहे. पलाशनं त्याच्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आपण हिंदुस्तानी सर्वांच्या समोर आहोत.' पलाशच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. आता पलाशच्या या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टवर लिहिलं 'अरेरे...... त्या टॅटूने माझे मन चोरले.' दुसऱ्याने म्हटले, 'आता लग्न कर भाऊ.' आणखी एकानं लिहिलं, 'एकाच फ्रेममध्ये दोन ट्रॉफी.' याशिवाय या पोस्टवर अनेकजण हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.
लग्नाची तयारी सुरू ? : गेल्या काही महिन्यांपासून पलाश मुच्छल आणि स्मृती मंधानाच्या लग्नाची चर्चा सुरू आहेत. हे दोघेही २० नोव्हेंबर रोजी लग्न करणार असल्याची बातम्या समोर आल्या होत्या. दरम्यान इंदूरमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान पलाशनं पहिल्यांदा त्यांच्या नात्याबद्दल खुलासा केला होता. याशिवाय एका कार्यक्रमात बोलताना पलाशनं हसत म्हटलं होतं की, "ती लवकरच इंदूरची सून होईल. मला एवढेच म्हणायचे आहे, आता माझ्याकडे एक मथळा आहे." सध्या या जोडप्याच्या लग्नाच्या तारीखेबद्दल अजूनही पुष्टी झालेली नाही. दरम्यान स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांची प्रेमकहाणी २०१९ मध्ये सुरू झाली. तसेच पलाशनं त्याची बहीण पलक मुच्छलसमोर स्मृतीला प्रपोज केलं होतं. त्यानं २०२४ मध्ये त्याच्या नात्याबद्दल खुलासा केला होता.
