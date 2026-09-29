मुंबई पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेबाबतचा संदेश देण्यासाठी 'लव्ह अँड वॉर'मधील रणबीर कपूरच्या पोस्टरचा केला वापर
संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर'चे पोस्टर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. मुंबई पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेबाबतचा संदेश शेअर करण्यासाठी याचा वापर केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद : दिग्दर्शक, निर्माता आणि पटकथा लेखक संजय लीला भन्साळी यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटाच्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसतात. हा चित्रपट या वर्षातील सर्वात मोठ्या, चित्रपटांपैकी एक असणार आहे. हा प्रोजक्ट संजय लीला भन्साळी यांच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना शानदार सिनेमॅटिक अनुभव देईल असं सध्या सोशल मीडियावर म्हटलं जात आहे. या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल इंडस्ट्रीतील तीन मोठे स्टार्स एकत्र आले आहेत. या चित्रपटामधील तिन्ही स्टार्सचे लूक्स हे प्रदर्शित करण्यात आले आहेत.
रणबीर कपूरच्या पोस्टरचा वापर : अलीकडेच, निर्मात्यांनी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल यांचे आकर्षक फर्स्ट-लूक पोस्टर्स शेअर केले. या तिन्ही स्टार्सच्या लूक्सच्या चर्चा या सोशल मीडियावर झाल्या होत्या. आता एका पोस्टर्सनी सोशल मीडियावर प्रचंड लक्ष वेधून घेतलंय. हे पोस्टर मुंबई पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शेअर केले आहे. मुंबई पोलिसांनी 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटातील रणबीर कपूरच्या पोस्टरचा वापर केला आहे.
रस्ते सुरक्षेबद्दल जागरूकता : या पोस्टर्सनी सोशल मीडियावर प्रचंड लक्ष वेधून घेतलं आहे. आता मुंबई पोलिसांनी रस्ते सुरक्षेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी रणबीर कपूरच्या पोस्टरचा वापर केल्यानं, मुंबई पोलिसांच्या कल्पनेचं खूप लोक सोशल मीडियावर कौतुक करत आहेत. मुंबई पोलिसांनी 'लव्ह अँड वॉर'मधील रणबीर कपूरच्या फर्स्ट-लूक पोस्टरला एका रस्ते सुरक्षा मोहिमेबरोबर जोडलं आहे, आणि गाडी चालवताना सीटबेल्ट लावण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. दरम्यान मुंबई पोलिसांचा हा दृष्टिकोन अनेकांना पसंत पडला आहे.
मुंबई पोलिसांची पोस्ट : सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करताना, मुंबई पोलिसांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'प्रत्येक ड्रायव्हिंगचा प्रवास फक्त सीटबेल्टनेच सुरक्षित असतो. 'लव्ह अँड वॉर' सीटबेल्टशिवाय गाडी चालवण्याचे समर्थन करत नाही.' दरम्यान संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित हा चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरात हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.