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पोलिश माहितीपटानं पटकावला सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय माहितीपटासाठीचा 'सुवर्ण शंख'

पोलिश माहितीपटानं सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय माहितीपटासाठीचा 'सुवर्ण शंख' पुरस्कार पटकावला आहे.

Mumbai International Film Festival
मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 10:15 AM IST

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मुंबई : मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचा समारोप मोठ्या उत्साहात करण्यात आला. यावेळी 6 श्रेणीमध्ये एकूण 17 पुरस्कार देण्यात आले. यामध्ये एक प्रतिष्ठित सुवर्णशंख पुरस्कार रौप्य शंख पुरस्कार तर 11 सन्मान चिन्हांचा समावेश होता. समारोप सोहळ्याला महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अपर सचिव प्रभात, महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव किरण कुलकर्णी, प्रख्यात चित्रपट निर्माते अशितोष गोवारेकर, धीरेंद्र ओझा, प्रकाश मगदूम तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते.

पुरस्कार प्रदान करण्यात आले : सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय माहितीपटाचा पुरस्कार पोलंडच्या सिल्वर या माहितीपटाला प्रदान करण्यात आला. नतालिया कोनियाझ यांनी या लघुपटाचे दिग्दर्शन केलं होतं. तर इराणी चित्रपट 'अंडर द स्नो' या लघुपट्याला रौप्य शंख पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याचबरोबर जर्मनीच्या 'मयाज सॉंग' या ॲनिमेशन चित्रपटाला देखील रोग्य शंख पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा श्रेणी अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रकाराचा म्हणजेच सिनेमॅटोग्राफर पुरस्कार 'टर्टल वॉकर' या भारतीय माहितीपटासाठी कृष्ण मखिजा यांना प्रदान करण्यात आला. सर्वोत्कृष्ट एडिटिंग पुरस्कार रशियाचे येव्गिनी स्मिरननोह आणि मॅक्सिम स्मिरननोह यांच्या 'अबाउट द काऊ' या लघुपटला मिळाला. सर्वोत्कृष्ट साऊंड डिझायनर पुरस्कार 'देवा आज पण व्हय' या चित्रपटासाठी अभय रूमडे यांना प्रदान करण्यात आला. दुसरीकडे माहितीपटाचा रौप्य शंख पुरस्कार 'वाई' या माहितीपटाला मिळाला. निर्माते भरतबाला गणपती यांच्या वतीनं दिग्दर्शक साईनाथ उल्काईकर आणि जवाहर शर्मा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला

राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी व्यक्त केल्या भावना : समारोप सोहळ्यातील भाषणात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. यावेळी ते म्हणाले की, "भारताची मनोरंजन क्षेत्रातील राजधानी असलेल्या मुंबईत या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन सातत्यानं होत असल्याचा मला विशेष अभिमान वाटतो. चित्रपट, कला आणि सर्जनशीलता या क्षेत्रांत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे आणि मिफ्फनं चित्रपट क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचे जागतिक केंद्र म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे."

'डेमोग्राफी इज डेस्टिनी' या माहितीपटाच चित्रीकरण : दुसरीकडे मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या अखेरच्या दिवशी 'डेमोग्राफी इज डेस्टिनी' हा माहितीपट दाखवण्यात आला होता. यावेळी मंत्री आशिष शेलार आणि भाजपनेते माजी खासदार किरीट सोमय्या उपस्थित होते. हा माहितीपट गेल्या काही दिवसांपासून वादाच्या भौवऱ्यात सापडला आहे.

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MUMBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
POLISH FILM
POLISH DOCUMENTARY WINS SILVER
सुवर्ण शंख
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