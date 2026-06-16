MIFF 2026: मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील उद्घाटन सोहळ्यातील सर्वोत्तम क्षण आणि ठळक वैशिष्ट्ये
19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (MIFF) सुरुवात 'टाइम अँड वॉटर' , 'गुड लक टू यू ऑल' आणि 'अगापिटो' या तीन उल्लेखनीय चित्रपटांच्या प्रदर्शनानं दिमाखदारपणे झाली.
By Seema Sinha
Published : June 16, 2026 at 4:11 PM IST
मुंबई : डॉक्युमेंटरी (माहितीपट), लघुपट (शॉर्ट फिक्शन) आणि ॲनिमेशन चित्रपटांसाठीचा भारतातील प्रमुख महोत्सव असलेल्या 'मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा'ची (MIFF) 19वी आवृत्ती सोमवारी, 15 जून रोजी मुंबईत सुरू झाली. हा महोत्सव सिनेमॅटिक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक विविधता आणि सर्जनशील नवोपक्रमांचा एक भव्य उत्सव ठरला आहे. 21 जूनपर्यंत चालणाऱ्या या महोत्सवात माहितीपट, लघुपट, ॲनिमेशन आणि एआय (AI)-निर्मित चित्रपटांचा मोठा संग्रह सादर केला जाणार आहे. यावर्षी, महोत्सवाच्या स्पर्धा विभागात भारतासह 46 देशांमधून 1,459 चित्रपटांच्या प्रवेशिका (एंट्रीज) प्राप्त झाल्या आहेत. हा महोत्सव 42 हून अधिक भारतीय भाषांमधील आणि भारताबाहेरील 30 हून अधिक भाषांमधील चित्रपटांचे प्रदर्शन करतो, जे त्याची जागतिक व्याप्ती आणि सांस्कृतिक विविधता दर्शवते.
महोत्सवाच्या प्रमुख आकर्षणामध्ये भव्य 'रेड-कार्पेट' सोहळे, मास्टरक्लासेस आणि 'डॉक बाजार'ची (Doc Bazaar) दुसरी आवृत्ती यांचा समावेश आहे. उद्घाटनपर चित्रपटांमध्ये सारा डोसा यांचा दृष्यदृष्ट्या आकर्षक 'टाइम अँड वॉटर' (त्यांच्या 'फायर ऑफ लव्ह' या गाजलेल्या उत्कृष्ट कलाकृतीनंतरचा चित्रपट) यांचा समावेश होता, हा चित्रपट वाढता हवामान बदल आणि अतिउष्ण महासागरांमुळं आइसलँडच्या हिमनद्यांना निर्माण झालेल्या धोक्याचं विश्लेषण करतो. याव्यतिरिक्त, उद्घाटनपर चित्रपटांमध्ये अरविन बेलारमिनो आणि कायला डॅनियल रोमेरो (फिलिपिन्स) यांचा 'अगापिटो' हा लघुपट आणि कॉर्डेल बार्कर (कॅनडा) यांचा 'गुड लक टू यू ऑल' हा ॲनिमेटेड लघुपट यांचाही समावेश होता. प्रतिष्ठित 'गोल्डन आणि सिल्व्हर कोंच अवॉर्ड्स' (Golden and Silver Conch Awards) आणि 'व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार' (V. Shantaram Lifetime Achievement Award) यांसह विविध श्रेणींमध्ये 55 लाख रुपयांहून अधिक रकमेची रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत.
19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (MIFF) सुरुवात 'टाइम अँड वॉटर' (Time and Water), 'गुड लक टू यू ऑल' (Good Luck to You All) आणि 'अगापिटो' (AGAPITO) या तीन उल्लेखनीय चित्रपटांच्या प्रदर्शनाने दिमाखदारपणे झाली. माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी मुख्य भाषण केले. या भाषणानं आठवडाभर चालणाऱ्या या महोत्सवाची दिशा निश्चित केली आणि कथाकथन, आशय निर्मिती (content creation) आणि सर्जनशील उद्योजकतेसाठी भारत हे एक उदयोन्मुख जागतिक केंद्र असल्याचे अधोरेखित केले. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या परिसंस्थेत (ecosystem) झालेल्या वाढीबद्दल डॉ. मुरुगन यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, "आज भारत जगभरात एक 'सर्जनशील महाशक्ती' (creative powerhouse) आणि आशय निर्मितीमधील एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून ओळखला जातो. आपल्या कथांमध्ये विविध खंडांमधील प्रेक्षकांना प्रेरित करण्याची क्षमता आहे, तर आपली सर्जनशील प्रतिभा (talent pool) ही तिच्या व्याप्ती आणि क्षमतेच्या बाबतीत अद्वितीय आहे." मंत्री पुढं म्हणाले, "जलद डिजिटल परिवर्तन आणि आशय उपभोग (content consumption) वाढल्यामुळं 2025मध्ये भारतातील प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन उद्योगाची वाढ नऊ टक्क्यांनी होऊन ती 2.78 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. डिजिटल माध्यम हा या उद्योगाचा सर्वात मोठा विभाग बनला असून, त्यानं पहिल्यांदाच एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा टप्पा ओलांडला आहे." तसेच, सात टक्क्यांहून अधिक चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या (CAGR) दराने हे क्षेत्र 2028 पर्यंत 3.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या संध्याकाळचे एक मुख्य आकर्षण म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उत्कृष्ट योगदानाबद्दल प्रसिद्ध अभिनेते जयदीप अहलावत यांचा झालेला सन्मान. हा सन्मान स्वीकारताना अहलावत यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच, अर्थपूर्ण कथाकथनासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आणि मुख्य प्रवाहातील कथांच्या पलीकडील चित्रपट-निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात 'मिफ' (MIFF) सारख्या महोत्सवांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. हलक्या-फुलक्या शैलीत ते म्हणाले, "मला जणू काही आताच 'जीवनगौरव पुरस्कार' (लाइफटाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड) मिळत आहे असे वाटत आहे. मंचावरून काहीतरी बोलणे ही सर्वात कठीण गोष्ट आहे, कारण पडद्यावर लेखकांनी दिलेले संवाद बोलण्याची आपल्याला सवय असते, त्यामुळं प्रत्यक्ष प्रेक्षकांसमोर बोलताना आपण थोडे अस्वस्थ होतो." या समारंभात महोत्सवाच्या उद्घाटनाच्या चित्रपटांशी संबंधित सर्जनशील टीमचाही गौरव करण्यात आला. 'अगापिटो' (Agapito) या चित्रपटातील अभिनेते अँटोन नोलास्को आणि कास्टिंग डायरेक्टर मा. क्रिस्टीना सायमन यांचा सन्मान करण्यात आला, तसेच 'टाइम अँड वॉटर' (Time & Water) या चित्रपटाशी संबंधित नॅशनल जिओग्राफिक आणि जिओस्टारच्या टीमचाही, प्रभावी जागतिक कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवल्याबद्दल गौरव करण्यात आला.
या आवृत्तीमध्ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या विषयांवरील माहितीपटांची (डॉक्युमेंटरीज) मोठी संख्या आहे. 'गुड लक टू यू ऑल' हा उद्घाटनपर चित्रपट 2025 मधील एक ॲनिमेटेड लघू माहितीपट असून त्याचं दिग्दर्शन कॅनेडियन चित्रपट निर्माते कॉर्डेल बार्कर यांनी केलं आहे. नॅशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कॅनडा (NFB) आणि सँडबॉक्स फिल्म्स यांनी याची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात खेळणी आणि रोबोट्ससोबत खेळणाऱ्या एका लहान मुलीची कथा आहे, जिला हे माहित नसते की, मानवी भविष्याची धुरा कदाचित तिच्याच हातात असू शकते. यावर्षी महोत्सवात 'एआय सिनेमा हॅकाथॉन' (AI Cinema Hackathon) हा विशेष विभाग समाविष्ट करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये एआय-निर्मित (AI-generated) चित्रपट दाखवले जातील. तसेच, यात काल्पनिक (फिक्शन) आणि वास्तववादी (नॉन-फिक्शन) अशा विविध प्रकारच्या लघुपटांचाही समावेश आहे. चिली आणि बेल्जियमच्या ॲनिमेशन चित्रपटांच्या विशेष सादरीकरणाव्यतिरिक्त, या महोत्सवात जर्मन ॲनिमेशन चित्रपट निर्माते रायमुंड क्रुमे यांच्या चित्रपटांचा विशेष संग्रह (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) सादर केला जात आहे. क्रुमे स्वतः या महोत्सवाला उपस्थित राहणार असून ते 'मास्टर क्लास' देखील घेणार आहेत.
सारा डोसा यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि ऑस्करसाठी नामांकन मिळालेला 'फायर ऑफ लव्ह' (Fire of Love) हा आणखी एक अत्यंत लोकप्रिय माहितीपट या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण आहे. हा माहितीपट फ्रेंच ज्वालामुखी-अभ्यासक (व्हल्कॅनोलॉजिस्ट) कातिया आणि मॉरिस क्राफ्ट यांचे जीवन आणि त्यांची शोकांतिक प्रेमगाथा मांडतो. या चित्रपटाने यापूर्वीच विविध चित्रपट महोत्सवांमध्ये, विशेषतः 'मेलबर्न आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात' (Melbourne International Film Festival) मोठी दाद मिळवली आहे. ही माहितीपट-चित्रपट (डॉक्युमेंटरी) — जी तिच्यातील उदास आणि नियतीवादी (fatalistic) स्वरासाठी ओळखली जाते — त्या जोडप्याच्या दोन मुख्य आवडीनिवडींचा सुरेख मेळ घालते, एकमेकांवरील प्रेम आणि पृथ्वीवरील ज्वालामुखींसोबतचा तो जीवघेणा, आयुष्यभराचा प्रवास.
'वंदे मातरम', राष्ट्रगीत 'जन गण मन' आणि राज्यगीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' यांच्या सादरीकरणानं या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. या कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या इतर प्रमुख मान्यवरांमध्ये NFDCचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदूम, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार, प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि 'इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया' (IFFI) चे संचालक आशुतोष गोवारीकर, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष प्रसून जोशी, NFDC चे अध्यक्ष कृष्णकुमार जी, इंडियन डॉक्युमेंटरी प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IDPA) चे अध्यक्ष संस्कार देसाई, तसेच उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज, चित्रपट निर्माते, परीक्षक आणि भारत आणि परदेशातील मान्यवर उपस्थित होते. MIFFचा उद्देश स्पष्ट करताना मगदूम म्हणाले, "हा केवळ एक महोत्सव नाही. हे असे एक व्यासपीठ आहे जिथे दुर्गम गावातील चित्रपट निर्मात्याला आपली कथा भारतातील तसेच परदेशातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळते."
यापूर्वी, श्री. शेलार यांनी जगभरातून आलेल्या सहभागींचे स्वागत केले आणि सर्जनशील उद्योगांना (creative industries) पाठिंबा देण्याबाबत राज्याची कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. मुंबईत देशातील पहिली 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' स्थापन केल्याबद्दल भारत सरकारचे कौतुक करताना मंत्र्यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारच्या मदतीनं शहरात एक 'मीडिया हब' उभारण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. उपस्थितांचे स्वागत करताना श्री. चंचल कुमार यांनी MIFF चे वर्णन विचारांची मुक्त देवाणघेवाण आणि सर्जनशील अभिव्यक्ती यांवरील भारताच्या चिरंतन सांस्कृतिक श्रद्धेचा उत्सव असे केले. ऋग्वेदातील "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः" (सर्व दिशांनी आमच्याकडे श्रेष्ठ विचार येवोत) या कालातीत सुवचनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हा महोत्सव जगभरातील चित्रपट, विचार आणि निर्माते यांना एकत्र आणतो. सचिव यांनी पुढं सांगितलं, MIFF हे पंतप्रधानांच्या 'क्रिएट इन इंडिया' (Create in India) या संकल्पनेचे प्रतिबिंब आहे, कारण हा महोत्सव अशा चित्रपट निर्मात्यांना एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो, जे जीवनातील सखोल वास्तवाचा शोध घेण्याचे धाडस करतात आणि प्रभावी चित्रपट कथानकांमधून ते मांडतात.
डॉ. मुरुगन यांनी 2025मध्ये मुंबईत आयोजित 'वर्ल्ड ऑडिओ-व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट' (WAVES) च्या यशाची आठवण करून दिली. तसेच, भारताला जगातील आघाडीचे 'निर्मात्यांचे केंद्र' (creators' hub) बनवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला चालना देण्यात MIFF सारखे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, असे त्यांनी नमूद केले. माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) निर्माते आणि निर्माते (producers), वितरक, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जागतिक प्रेक्षक यांना जोडणारे एक प्रमुख व्यासपीठ म्हणून उदयास आलेल्या 'WAVES डॉक बाजार'च्या (WAVES Doc Bazaar) वाढत्या महत्त्वावर भाष्य करताना डॉ. मुरुगन म्हणाले की, हा उपक्रम उदयोन्मुख प्रतिभा आणि प्रस्थापित व्यावसायिक यांच्यातील दरी सांधण्यास मदत करत आहे, त्याचबरोबर प्रभावी माहितीपटांची निर्मिती आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वितरण करण्यासही सक्षम करत आहे.
उद्घाटन सोहळ्याच्या आणखी एका भागात, महोत्सवात 'आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा ज्युरी', 'राष्ट्रीय स्पर्धा ज्युरी' आणि 'FIPRESCI ज्युरी'च्या सदस्यांचे औपचारिक स्वागत आणि सत्कार करण्यात आला. या ज्युरी समित्यांमध्ये भारत आणि जगभरातील चित्रपट निर्माते, समीक्षक, अभ्यासक, प्रोग्रामर्स आणि माध्यम क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश आहे. महोत्सवात निवडल्या गेलेल्या माहितीपट, लघुपट (short fiction) आणि ॲनिमेशन चित्रपटांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे द्वैवार्षिक स्वरूपात आयोजित आणि NFDC द्वारे कार्यान्वित होणारा हा सात दिवसांचा महोत्सव चित्रपट निर्माते, उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि चित्रपट प्रेमींसाठी एक समृद्ध अनुभव देणारा ठरणार आहे. प्रादेशिक चित्रपट निर्मितीला व्यासपीठ मिळवून देणे आणि भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचा उत्सव साजरा करणे या उद्देशानं, या वर्षीच्या आवृत्तीत 'मराठी चित्रपट' (Marathi Films) आणि 'ईशान्येकडील प्रतिध्वनी' (Echoes from North East) असे दोन नवीन विभागही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.