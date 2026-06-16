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मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; परदेशी कलाकार भारतीय सिनेमांबाबत काय म्हणाले?

यंदाच्या महोत्सवात माहितीपट, लघुपट आणि अ‍ॅनिमेशन चित्रपटांसह एकूण 346 चित्रपटांचं प्रदर्शन करण्यात येत आहे.

Mumbai International Film Festival
मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 6:02 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या (NFDC) वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या 19 व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला (MIFF) मुंबईकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यंदाच्या महोत्सवात माहितीपट, लघुपट आणि अ‍ॅनिमेशन चित्रपटांसह एकूण 346 चित्रपटांचं प्रदर्शन करण्यात येत आहे.

स्पर्धात्मक विभागात 52 आंतरराष्ट्रीय आणि 92 राष्ट्रीय अशा एकूण 144 चित्रपटांचा समावेश असून 13 देशांनी सहभाग नोंदवला आहे. तर स्पर्धाबाह्य विभागात 202 चित्रपट प्रदर्शित केले जाणार आहेत. यामध्ये 106 आंतरराष्ट्रीय आणि 96 राष्ट्रीय चित्रपटांचा समावेश आहे.

सर्वच प्रकारच्या चित्रपटांची मेजवाणी : महोत्सवादरम्यान विविध श्रेणींतील उत्कृष्ट चित्रपटांना एकूण 18 पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. आज मंगळवारी (16 जून) महोत्सवात अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लघुपटांचं प्रदर्शन करण्यात आलं. या चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. चित्रपटसृष्टीतील नव्या प्रवाहांबरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानवी विषयांवर आधारित चित्रपटांची मेजवानी यंदाच्या महोत्सवात रसिकांना अनुभवता येत आहे.

कलाकारांनी व्यक्त केलं भारताबद्दल विशेष प्रेम : यावेळी बोलताना फिलिपिन्सहून आलेल्या ‘आगापितो’ या लघुपटाच्या कास्टिंग डायरेक्टर क्रिस्तियाना सिमोन यांनी भारताबद्दल विशेष प्रेम व्यक्त केलं. "भारतात आल्यानंतर येथील संस्कृती जवळून अनुभवता आली. भारतीय चित्रपटांचा दर्जा अत्यंत उच्च असून मला विशेषतः भारतीय हॉरर चित्रपट आवडतात. भारतीय चित्रपटसृष्टीत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्यानं पाहायला मिळतो. तसेच भारतीय कलाकारांच्या डोळ्यांतून व्यक्त होणारा अभिनय विलक्षण आहे. त्यामुळे भारतीय कलाकारांकडून अभिनय शिकण्यासारखं खूप काही आहे," असंही त्या म्हणाल्या. भविष्यात पुन्हा भारतात येण्याची इच्छा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

तर, ‘आगापितो’ या लघुपटातील अभिनेते अँटोन नोलिस्को यांनी मुंबईचे कौतुक करताना, "मुंबई हे खऱ्या अर्थानं सिनेमॅटिक शहर आहे. भारतात येऊन एखाद्या चित्रपटात काम करण्याची माझी इच्छा आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीत कलाकार आणि चित्रपट निर्मितीशी संबंधित सर्व व्यक्तींना मोठा सन्मान दिला जातो, ही बाब मला विशेष भावते. भारतीय कलाकार अत्यंत प्रतिभावान असून आम्ही त्यांच्याकडून बरेच काही शिकतो," असं सांगितलं.

‘आगापितो’ या लघुपटाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, हा चित्रपट मैत्री आणि कुटुंबव्यवस्थेवर आधारित आहे. ‘आगापे’ या शब्दाचा अर्थ प्रेम असून त्याच भावनेवर ही कथा उभी आहे. "ही फिल्म कोणत्याही स्पर्धा किंवा महोत्सवासाठी बनवलेली नव्हती. मित्रांनी एकत्र येऊन प्रेम आणि नातेसंबंधांची भावना मांडण्यासाठी हा चित्रपट तयार केला होता. मात्र आज ही फिल्म जगभरात विविध महोत्सवांमध्ये गौरवली जात आहे," असं नोलिस्को यांनी सांगितलं.

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FILIPINO FILM AGAPITO
मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव
MUMBAI FILM FESTIVAL 2026
मुंबई फिल्म फेस्टिव्हल 2026
MUMBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

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