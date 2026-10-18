मुंबईतील जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार; टायगर सुरक्षित असल्याची पोलिसांची माहिती
दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञातांनी अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार केला. या प्रकरणाचा पोलीस तपास करत आहेत.
Published : October 18, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 9:07 PM IST
मुंबई - दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार केला. त्याच्यासोबत असलेला व्यक्ती जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. जुहूच्या पुष्पा पार्कमध्ये गोळीबार झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. सुदैवानं अभिनेता टायगर सुरक्षित आहे.
मुंबई पोलीस उपायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुहू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोळीबाराची घटना घडली आहे. टायगर श्रॉफ सुरक्षित आहेत. त्याला गोळी लागलेली नाही किंवा कोणतीही दुखापत झालेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
"अभिनेता टायगर श्रॉफवर सायंकाळी सात वाजण्च्या सुमारास गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत अभिनेता टायगर श्रॉफ सुखरुप आहे. टायगरच्या गाडी चालकाला गंभीर दुखापत झाली असून, रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेच्या तपासासाठी 15 पथकं तयार करण्यात आली आहेत. दोघांवर उपचार सुरू आहेत. टायगर श्रॉफ यांना गोळी लागली नाही. पुढील तपास सुरू आहे." - मोहित गर्ग, पोलीस उपायुक्त, मुंबई पोलीस
सचिन सावंत यांची सरकारवर टीका- अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याच्या वृत्तानं मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत नेमकं चाललंय तरी काय, असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. बाबा सिद्दीकी यांची हत्या, अभिनेता सलमान खानच्या घरावर झालेला गोळीबार, तसेच अनेक अभिनेते आणि निर्मात्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांचा दाखला देत सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा केला आहे. ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला’ असं म्हणण्याची वेळ आली होती, मात्र आता तर ‘बिहार बरा’ असं म्हणण्याची वेळ आल्याची बोचरी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली आहे. मुंबईला गुन्हेगारांच्या दहशतीत ढकलणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध, असं म्हणत त्यांनी आपल्या एक्स मीडिया पोस्टमधून सरकारवर निशाणा साधला आहे.
गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही- काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी थेट गृह विभागाला जबाबदार धरलं आहे. मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे! आधी सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार, त्यानंतर बाबा सिद्दीकी यांची हत्या आणि आता अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्याची बातमी! मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत एकापाठोपाठ एक अशा घटना घडत असतील, तर मुंबईकरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? टायगर श्रॉफवरील गोळीबारात आणखी एका व्यक्तीला दुखापत झाल्याचं वृत्त आहे. गोळीबारामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही? मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकार आणि गृह विभागाने उत्तर द्यावे, असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे! आधी सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार, त्यानंतर बाबा सिद्दीकी यांची हत्या आणि आता अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार झाल्याची बातमी! मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत एकापाठोपाठ एक अशा घटना घडत असतील, तर मुंबईकरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? टायगर श्रॉफवरील गोळीबारात आणखी एका व्यक्तीला दुखापत झाल्याचे वृत्त आहे. गोळीबारामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला आहे की नाही? मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकार आणि गृह विभागाने उत्तर द्यावे! @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @MumbaiPolice @INCIndia— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) October 18, 2026
टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याची जबाबदारी बिष्णोई गँगनं स्वीकारली?- अनिल पंडित अनमोल बिष्णोई या कथित नावाच्या सोशल मिडिया अकांउटवरून अभिनेता टायगरवरील हल्ल्याची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. या पोस्टमध्ये म्हटलं की, अनिल पंडित आणि हरमान संधू यांनी हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्याला (अभिनेता टायगर) फोन करून समजावविले होते. मात्र, त्याला समजले नव्हते. त्याला आज चांगल्या पद्धतीनं समजाविलं आहे. सलमान खानसोबत काम करणारा आणि मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीत आमचे ऐकणार नाही, त्याचा पुढचा नंबर असणार आहे. थांबा आणि वाट पाहा, असा इशारा दिला आहे. दुसऱ्या टोळीतील लोक आमचं नाव वापरून प्रसिद्ध होण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही मारून प्रसिद्ध करू, असा पोस्टमधून इशारा दिला आहे. मात्र, ही सोशल मीडिया पोस्ट बिष्णोई गँगची आहे का, याबाबतच्या दाव्याच्या सत्यतेबाबत अद्याप पुष्टी होऊ शकली नाही. यापूर्वी अभिनेता सलमान खानच्या घरावरदेखील बिष्णोई गँगनं हल्ला केला होता.
अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याची बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे. मुंबईत नेमकं चाललंय तरी काय? बाबा सिद्दीकी यांची हत्या, सलमान खानच्या घरावर गोळीबार, अनेक अभिनेते आणि निर्मात्यांना धमक्या… मुंबईत कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. कायदा-सुव्यवस्था नाही, तर जणू निर्व्यवस्थाच निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत! ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला’ असं म्हणण्याची वेळ आली होती; पण आता तर बिहार बरा, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबईला गुन्हेगारांच्या दहशतीत ढकलणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध!— Sachin M. Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) October 18, 2026
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