ETV Bharat / entertainment

मृणाल ठाकूरनं घेतलं पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती दर्शन...

मृणाल ठाकूरनं नुकतेच पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला भेट दिली आहे. तिनं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री मृणाल ठाकूरनं पुण्यात गेल्यानंतर बाप्पाचे दर्शन घेतलं आहे. अभिनेत्रीनं मंगळवारी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात प्रार्थना केली, ज्याची झलक तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर देखील तिनं शेअर केली आहे. कमीत कमी मेकअपसह लाल एथनिक पोशाखात मृणाल हात जोडून कॅमेऱ्याकडे पोझ देताना दिसत आहे. आता तिनं शेअर केले फोटो तिच्या चाहत्यांना खूप पसंत येत आहेत. या फोटोंच्या कमेंट विभागात अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देऊन तिचे कौतुक करताना दिसत आहेत. तिनं शेअर केलेल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'मी पुण्यात आलो आणि बाप्पाचे दर्शन घेतले नाही, तर मी काय केले?' मृणाल ही त्या सेलिब्रिटींपैकी एक आहे, जिला तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक पैलू नेटिझन्सबरोबर शेअर करायला आवडते.

मृणाल ठाकूरचा प्रवास : टेलिव्हिजनमधून अभिनयाचा प्रवास सुरू करणारी मृणाल, 'कुमकुम भाग्य' या लोकप्रिय शोमधून खूप चर्चेत आली होती. तिचा हा शो खूप हिट ठरला होता. याशिवाय तिनं दूरदर्शनवरील 'मुझसे कुछ कहती आणि ये खामोशियां'मध्येही काम केलं. तसेच तिचा छोट्या पडद्यावरील प्रवास खूप विशेष ठरला. अभिनेत्रीनं 'लव्ह सोनिया' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये पदार्पण केलं. यानंतर तिनं ह्रितिक रोशनबरोबर 'सुपर 30'मध्ये काम केलं. तिची या चित्रपटामधील भूमिका अनेकांना आवडली होती. यानंतर तिनं 'बाटला हाऊस'मध्ये जॉन अब्राहामबरोबर, 'तुफान'मध्ये फरहान अख्तरसोबत काम केलं. याशिवाय तिनं शाहिद कपूरबरोबर 'जर्सी' आणि 'सन ऑफ सरदार 2'मध्ये अजय देवगणबरोबर काम केलं.

'दो दिवाने सहर में' चित्रपटाबद्दल : मृणाल ठाकूरनं खूप कमी वेळात चांगलीच प्रसिद्धी मिळवली. याशिवाय तिनं अनेक साऊथ चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तिचा 'सीता रामम' आणि 'हाय नाना' हे चित्रपट खूप गाजले आहेत. सध्या ती आजच्या पिढीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. तसेच ती नुकतीच 'दो दिवाने सहर में' या चित्रपटामध्ये सिद्धांत चतुर्वेदीबरोबर दिसली होती. तिचा हा चित्रपट फ्लॉप ठरला. हा चित्रपट 30 कोटीमध्ये निर्मित करण्यात आला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 6.65 कमाई केली होती.

हेही वाचा :

  1. Exclusive Interview: मृणाल ठाकूर - यश, सौंदर्य आणि प्रसिद्धी यांच्याही पलीकडे एक सामान्य माणूस म्हणून जगण्याची ओढ मनात कायम असते!
  2. 'दो दिवाने सहर में' हा चित्रपट २०२६च्या व्हॅलेंटाईन डेवर प्रेम पसरवेल, सुंदर फ्रेश जोडीचं फर्स्ट लूक पाहा.
  3. 'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर होईल प्रसारित, कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या...

TAGGED:

MRUNAL THAKUR
MRUNAL THAKUR VISITED TEMPLE
SHRIMANT DAGADUSHETH HALWAI GANPATI
मृणाल ठाकूर
MRUNAL THAKUR PHOTO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.