'या' आठवड्यात ओटीटीवर 'मस्ती 4'सह होईल 'हे' चित्रपट आणि वेब सीरीज स्ट्रीम, पाहा यादी...
जानेवारीच्या मध्यात ओटीटीवर विविध प्रकारच्या वेब सीरीज आणि चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत.
मुंबई - जानेवारीच्या मध्यावर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अनेक नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रदर्शित होत आहेत. प्रेक्षकांना युद्धपट, अॅक्शन ड्रामा, विनोदी चित्रपट आणि रहस्यमय कहाणी देखील पाहायला मिळणार आहे. नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ, झी5 आणि सोनीलिव्ह या आठवड्यात नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहेत. यामध्ये प्रेक्षकांना देशभक्ती, गुन्हेगारी प्रकरणे, सामाजिक विषय पाहायला मिळेल. आता तुम्हाला काहीतरी नवीन पाहायचं असेल तर आम्ही दिलेली यादी एकदा नक्की पाहा.
तस्करी: द स्मगलर्स वेब :
प्रदर्शनाची तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग सुरू आहे
कुठे पाहावे: नेटफ्लिक्स
कलाकार: इमरान हाश्मी, शरद केळकर, अमृता खानविलकर, नंदीश संधू, झोया अफ्रोझ
नीरज पांडे यांनी फ्रायडे स्टोरीटेलर्सच्या बॅनरखाली तयार केलेल्या या क्राईम थ्रिलर वेब सीरीजमध्ये इमरान हाश्मी आणि अर्जुन मीना या निलंबित सीमाशुल्क अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. त्यांना एका विशेष कार्य दलाचे नेतृत्व करण्यासाठी परत बोलावले जाते. ही कहाणी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आधारित आहे आणि मिलान, बँकॉक, अल-डेरा, अदिस अबाबा, तसेच बहरीन आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी चित्रित करण्यात आली आहे.
द रिप :
प्रदर्शनाची तारीख: 16 जानेवारी
कुठे पाहावे: नेटफ्लिक्स
कलाकार: मॅट डेमन, बेन ॲफ्लेक, स्टीवन येउन, टेयाना टेलर, साशा कॅले
'द रिप' हा एक अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, जो कार्नाहन यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे. त्यांनी मायकल मॅकग्रेल यांच्याबरोबर मिळून ही कहाणी तयार केली आहे. यात मियामीच्या काही पोलीस अधिकाऱ्यांची कहाणी दाखविण्यात आली आहे, ज्यांना लाखो डॉलर्सची रोकड सापडते. पैशांची बातमी पसरताच, तणाव आणि अविश्वास वाढतो आणि पोलीसांनी कोणावर विश्वास ठेवावा याबद्दल प्रश्न निर्माण होते.
भा भा बा :
प्रदर्शनाची तारीख: 16 जानेवारी
कुठे पाहावे: झी5
कलाकार: दिलीप, विनीत श्रीनिवासन, बैजू संतोष
'भा भा बा' हा केरळमध्ये घडलेला एक मल्याळम अॅक्शन कॉमेडी चित्रपट आहे. या कहाणीत सी.के. जोसेफ, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्याचे पहिल्या सार्वजनिक भाषणादरम्यान 'द कॉमनर' नावाच्या व्यक्तीकडून अपहरण केले जाते. जोसेफचा मुलगा नोबल त्याला वाचवण्यासाठी एक विशेष पोलीस पथक तयार करतो. या अपहरणाद्वारे, चित्रपट निवडणुकीनंतर राजकारणी लोकांकडे कसे दुर्लक्ष करतात हे अधोरेखित करतो. नंतर असे समोर येते की, हे कृत्य वैयक्तिक बदला घेण्यासाठी केले गेले आहे. शेवटी, जोसेफची सुटका होते, परंतु त्याचा भ्रष्टाचार उघड होतो, ज्यामुळं त्याचे राजकीय करिअर संपुष्टात येते.
मस्ती 4 :
प्रदर्शनाची तारीख: 16 जानेवारी
कुठे पाहावे: झी5
कलाकार: रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी
मिलाप झवेरी दिग्दर्शित 'मस्ती 4' हा 'मस्ती' फ्रँचायझीमधील चौथा चित्रपट आहे. या चित्रपटाची कहाणी अमर, मीत आणि प्रेम यांच्याभोवती फिरते, जे त्यांच्या वैवाहिक जीवनाला कंटाळले आहेत आणि आपल्या निष्काळजी तारुण्याची आठवण काढत आहेत. 'लव्ह व्हिसा'बद्दल ऐकून, जो एक आठवड्याचे स्वातंत्र्य देतो, ते मजा करण्यासाठी उत्सुक होतात. यानंतर जेव्हा त्यांच्या पत्नी देखील यात सामील होतात, तेव्हा परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीची होते. यामुळं गोंधळ, विनोद आणि अराजकता निर्माण होते, आणि शेवटी प्रत्येकाला हे कळते की नात्यामध्ये प्रामाणिकपणा अधिक महत्त्वाचा आहे.
120 बहादूर
प्रदर्शनाची तारीख: 16 जानेवारी
कुठे पाहावे: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
कलाकार: फरहान अख्तर, विवान भटेना, अंकित सिवाच, राशी खन्ना
'120 बहादूर' हा युद्धपट 1962 च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. ही कथा दाखवते की 18 नोव्हेंबर 1962 रोजी 13 कुमाऊँ रेजिमेंटच्या 120 शूर सैनिकांनी जवळपास 3000 चिनी सैनिकांविरुद्ध कसे युद्ध केले आणि शत्रूचे मोठे नुकसान केले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रजनीश 'रेझी' घई यांनी केले आहे आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि ट्रिगर हॅपी स्टुडिओजनं याची निर्मिती केली आहे.
'कलाकार: द वेनम विनीत'
प्रदर्शनाची तारीख: 16 जानेवारी
कुठे पाहावे: सोनीलिव्ह
कलाकार: ममूटी, विनायकान, गिबिन गोपीनाथ, गायत्री अरुण, राजिशा विजयन, श्रुती रामचंद्रन
'कलाकार: द वेनम विनीत' हा एक मल्याळम भाषेतील ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे, ज्याचे दिग्दर्शन नवोदित जितिन के जोस यांनी केले आहे, ज्यांनी जिष्णू श्रीकुमार यांच्यासोबत पटकथा देखील लिहिली आहे. हा चित्रपट सब-इन्स्पेक्टर जयकृष्णनच्या कथेचे अनुसरण करतो, जो केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये बेपत्ता झालेल्या महिलांचा तपास करत आहे. या प्रकरणामुळं एका सीरियल किलरचा खुलासा होतो, जो इतरांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी पीडितांच्या फोनचा वापर करतो. सुरुवातीला संशय एका कॉन्स्टेबलवर जातो, परंतु नंतर स्टॅनली नावाचा एक पोलीस अधिकारीच खुनी असल्याचे उघड होते, जो या प्रकरणात मदत करत असतो. एका हिंसक लढाईनंतर स्टॅनली पकडला जातो, मात्र चित्रपटाच्या शेवटी तो कदाचित अजूनही जिवंत असल्याचा संकेत मिळते.
