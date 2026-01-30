'या' आठवड्यात ओटीटीवर 'धुरंधर'सह होईल 'हे' चित्रपट आणि वेब सीरीज स्ट्रीम, पाहा यादी...
जानेवारी महिन्याच्या शेवटी ओटीटीवर विविध प्रकारच्या वेब सीरीज आणि चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. याबद्दल आम्ही एक यादी तयार केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई - जानेवारीच्या शेवटी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अनेक नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज रिलीज होत आहेत. आता प्रेक्षकांचं जबरदस्त मनोरंजन होणार आहे. नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आणि झी5 या आठवड्यात नवीन चित्रपट आणि वेब सीरीज प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहेत. यामध्ये प्रेक्षकांना गुन्हेगारी प्रकरणे, अंधश्रद्धा, हॉरर, सामाजिक विषय पाहायला मिळेल. आता तुम्हाला काहीतरी नवीन पाहायचं असेल तर आमची यादीवर एकदा नक्की नजर टाका.
धुरंधर :
प्रदर्शनाची तारीख: 30 जानेवारी
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
कलाकार: रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन
आदित्य धर दिग्दर्शित स्पाय ॲक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' ही दोन भागांच्या चित्रपट आहे. याचा पहिला भाग हा प्रदर्शित झाला, ज्यानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली. 'धुरंधर' ही भारतीय गुप्तहेर हमजाची कहाणी आहे, जो पाकिस्तानात घुसखोरी करून गँगस्टर रहमान डकैतच्या नेटवर्कचा भाग बनतो. कंधार विमान अपहरण आणि 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्याची माहिती भारताला देतो. हा चित्रपट वास्तविक घटनांपासून प्रेरित असलेला आहे. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या पाकिस्तानातमधील आणि कुख्यात लियारी टोळ्यांना उद्ध्वस्त करण्यावर हमजा हा लक्ष केंद्रीत करत असतो. 'धुरंधर'चा सीक्वेल आधीच निर्मिती प्रक्रियेत आहे आणि तो 19 मार्च रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
दलदल :
प्रदर्शनाची तारीख: 30 जानेवारी
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
कलाकार: भूमी पेडणेकर, समारा तिजोरी, आदित्य रावल, गीता अग्रवाल, चिन्मय मांडलेकर, अनंत नारायण महादेवन
'दलदल' ही वेब सीरीज विश्व धामिजा यांच्या 'भेंडी बाजार' या सर्वाधिक विकल्या गेलेल्या पुस्तकावर आधारित आहे. अमृत राज गुप्ता दिग्दर्शित आणि विक्रम मल्होत्रा आणि सुरेश त्रिवेणी निर्मित ही वेब सीरीची कहाणी मुंबईतील आहे. या कथेमध्ये भूमी पेडणेकरनं साकारलेल्या डीसीपी रीटा फेरेराची कहाणी खूप थरारक आहे, ती नुकतीच मुंबई गुन्हे शाखेत रुजू झाली आहे. जेव्हा शहरात अनेक खुन होतात, तेव्हा तिला त्या सिरियल किलरला पकडण्याचे काम सोपवले जाते. तपास करत असताना, रीटा तिच्या भूतकाळातील आघातांशी संघर्ष करते, व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा सामना करते आणि आत्म-शंकेशी झुंजते. ही वेब सीरीज आघात आणि हिंसेमागील मानसिक कारणांवर लक्ष केंद्रित करते आणि क्राईम थ्रिलरला एक नवीन दृष्टिकोन देते.
सर्वम माया :
प्रदर्शनाची तारीख: 30 जानेवारी
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: जिओहॉटस्टार
कलाकार: निविन पॉली, अजू वर्गीस, रिया शिबू, जनार्दनन, प्रीती मुखुंदन, रघुनाथ पालेरी, मधू वारियर
'सर्वम माया' हा केरळमधील एका पुरोहित कुटुंबातील नास्तिक गिटारवादक प्रभेंदू नंबुथिरीची कथा सांगणारा एक मल्याळम अलौकिक विनोदी चित्रपट आहे. परदेशात जाण्यात अपयश आल्यानंतर, तो घरी परत येतो आणि भूतबाधा उतरवण्याच्या विधींमध्ये मदत करू लागतो. एका विधीदरम्यान, त्याला एक रहस्यमय तरुणी दिसू लागते, जी फक्त त्यालाच दिसते, आणि तो तिला 'डेलुलू' असे नाव देतो. जसजसे ते जवळ येतात, तसतशी ती एका मानवाप्रमाणे वागू लागते आणि त्याला त्याच्या भावनिक जखमा भरून काढण्यास मदत करते, ज्यात त्याच्या वडिलांसोबतच्या ताणलेल्या नात्याचाही समावेश आहे. नंतर, तिला तिचा भूतकाळ आठवतो, की ती माया नावाची एक मुलगी होती, जिचा अपघातानंतर मृत्यू झाला होता. शांती मिळाल्यानंतर, ती अदृश्य होते आणि प्रभेंदू अखेरीस संगीतकार बनण्याचे आपले स्वप्न पूर्ण करतो.
देवखेल :
प्रदर्शनाची तारीख: 30 जानेवारी
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: झी 5
कलाकार: अंकुश चौधरी, प्राजक्ता माळी, यतीन कार्येकर, वीणा जामकर, मंगेश देसाई, सायली देवधर, अरुण नलावडे, गणेश एस. माने
चंद्रकांत लता गायकवाड दिग्दर्शित 'देवखेल' हा मराठी चित्रपट कोकणातील एका दुर्गम गावात घडणारी एक भयानक कथा आहे, जी गूढता आणि अंधश्रद्धेच्या दरम्यान फिरत आहे. चित्रपटात अंकुश चौधरी इन्स्पेक्टर विश्वास सरंजामेची भूमिका साकारत आहे, जो होळी पौर्णिमेच्या सणादरम्यान होणाऱ्या गूढ मृत्यूंचा तपास करतो. इन्स्पेक्टरला या मृत्यूंमागे कट असल्याचा संशय असतो , परंतु गावकरी ही देवाची शिक्षा मानतात.
ब्रिजर्टन सीझन 4 भाग 1 :
प्रदर्शनाची तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग सुरू आहे
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
कलाकार: येरिन हा, ल्यूक थॉम्पसन, सिमोन ॲशले, जोनाथन बेली, व्हिक्टर अली
ख्रिस व्हॅन डुसेन यांनी निर्मित केलेला, 'ब्रिजर्टन सीझन 4' हा ल्यूक थॉम्पसननं साकारलेल्या ब्रिजर्टन कुटुंबातील दुसऱ्या मुलावर, बेनेडिक्टवर केंद्रित आहे. हा सीझन ज्युलिया क्विन यांच्या 'ॲन ऑफर फ्रॉम अ जेंटलमॅन' या कादंबरीवर आधारित आहे. कथेची सुरुवात व्हायोलेट ब्रिजर्टन यांनी आयोजित केलेल्या एका भव्य मुखवटा पार्टीनं होते, जिथे बेनेडिक्ट 'लेडी इन सिल्व्हर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका रहस्यमय महिलेला भेटतो. ती खरंतर त्याच्या जवळ काम करणारी एक मोलकरीण आहे हे माहीत नसताना, तो तिला शोधण्याचा निर्धार करतो.
चॅम्पियन :
प्रदर्शनाची तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग सुरू आहे
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
कलाकार: रोशन मेका, अनस्वरा रंजन, कल्याण नंदामुरी, मुरली शर्मा
प्रदीप अद्वैतम दिग्दर्शित 'चॅम्पियन' हा एक तेलुगू ऐतिहासिक क्रीडापट आहे. हा चित्रपट सिकंदराबादच्या मायकल विल्यम्स या कुशल फुटबॉलपटूची कथा सांगतो, जो लंडनमध्ये खेळण्याचे स्वप्न पाहतो. भारताच्या 1947 च्या स्वातंत्र्यलढा आणि बैरनपल्ली बंडाच्या काळात घडलेल्या या चित्रपटात, त्याची वैयक्तिक ध्येये आणि वास्तविक ऐतिहासिक घटना यांचे मिश्रण केले आहे. या चित्रपटाची निर्मिती स्वप्ना सिनेमा, आनंदी आर्ट क्रिएशन्स आणि झी स्टुडिओज अंतर्गत प्रियांका दत्त, जीके मोहन आणि जेमिनी किरण यांनी केली आहे.
द रेकिंग क्रू :
प्रदर्शनाची तारीख: सध्या स्ट्रीमिंग सुरू आहे
स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म: ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओ
कलाकार: जेसन मोमोआ, डेव्ह बॉटिस्टा, क्लेस बँंग, टेमुएरा मॉरिसन, जेकब बटालॉन, फ्रँकी ॲडम्स, मियावी
'द रेकिंग क्रू' हा अँजेल मॅन्युएल सोटो दिग्दर्शित एक अमेरिकन ॲक्शन कॉमेडी चित्रपट आहे. जोनाथन ट्रोपर यांनी लिहिलेल्या या चित्रपटाची कथा दोन सावत्र भावांभोवती फिरते, ज्यापैकी एक बेपर्वा पोलीस अधिकारी आणि दुसरा शिस्तबद्ध नेव्ही सील असतो. हे दोघे हवाईमध्ये त्यांच्या वडिलांच्या हत्येमागील कट उघड करण्यासाठी एकत्र काम करतात.