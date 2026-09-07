ETV Bharat / entertainment

श्री खाटू श्याम जींची कथा मोठ्या पडद्यावर उलगडणार 'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा'मधून!

'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा' या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. हा चित्रपट 2027मध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.

Haare Ka Sahara Baba Khatu Shyam Hamara
'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : श्रद्धा आणि भक्तीच्या अतूट प्रतीकांपैकी एक म्हणजे खाटू श्याम बाबा. महाभारतातील पराक्रमी योद्धा बर्बरीक, घटोत्कचाचा पुत्र आणि भीमाचा नातू—यांचेच कलियुगातील रूप म्हणून खाटू श्याम बाबांना ओळखले जाते. युद्धापूर्वीच बर्बरीकनं आपल्या अलौकिक पराक्रमानं सर्वांना चमत्कृत केलं होतं, पण भगवान श्रीकृष्णांच्या इच्छेनुसार त्यांनी आपले शीश दान केलं. या निःस्वार्थ त्यागामुळेच श्रीकृष्णानं त्यांना वरदान दिले की, कलियुगात ते ‘श्याम’ या नावानं पूजले जातील आणि निराश, हताश भक्तांचा आधार ‘हारे का सहारा’ बनतील. राजस्थानमधील सीकर जिल्ह्यातील खाटू येथील त्यांचे मंदिर आज लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र बनले आहे.

'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा'ची घोषणा : अबंडेंटिया एंटरटेनमेंटने आज सिलेक्ट मीडियाबरोबर आपल्या आगामी चित्रपट 'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा'ची खास घोषणा केली हा चित्रपट श्री खाटू श्याम जी बाबा यांच्या पवित्र आणि व्यापकपणे पूजल्या जाणाऱ्या कथेतून प्रेरित आहे. 2027मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट महाभारतातील पराक्रमी योद्धा बर्बरीक यांच्या असामान्य प्रवासाची कथा मोठ्या पडद्यावर साकारेल. भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांना अमरत्व प्रदान केलं आणि पुढं त्यांची खाटू श्याम बाबा म्हणून पूजा होऊ लागली, तसेच आजही लाखो लोकांच्या जीवनमार्गाला त्यांच्यावरील श्रद्धा आणि विश्वास कसा दिशा देतो हे या चित्रपटातून मांडले जाईल. भक्त त्यांना प्रेमानं 'हारे का सहारा' म्हणजेच आशा गमावलेल्यांचा आधार असे संबोधतात. राजस्थानमधील सीकर जिल्ह्यातील खाटू येथील त्यांचे प्रमुख मंदिर देशातील भक्ती आणि श्रद्धेच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक असून जगभरातून मोठ्या संख्येनं भाविक येथे येतात.

'हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा'ची चित्रपटाबद्दल : अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट आणि सिलेक्ट मीडिया यांच्यातील हे सहकार्य खास असून भव्यता, भावनिक खोली, सांस्कृतिक अस्सलता आणि आवश्यक असलेल्या श्रद्धाभावासह सांगण्याच्या समान महत्त्वाकांक्षेला एकत्र आणते. चित्रपटाबद्दल बोलताना, अबंडेंटिया एंटरटेनमेंटचे संस्थापक आणि सीईओ, विक्रम मल्होत्रा म्हणाले, “राजस्थानमध्ये वाढल्यामुळं लोकांची श्याम बाबांवरील असामान्य श्रद्धा आणि विश्वास मी स्वतः पाहिली आहे. हे केवळ आकडे किंवा यात्रेच्या व्याप्तीतून समजून घेण्यासारखे नाही. त्यांच्याबद्दल ज्या पद्धतीनं बोलतात, त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी प्रचंड अंतराचा प्रवास करतात आणि जवळजवळ सहजभावानं समर्पण आणि आशेनं त्यांच्याकडे वळतात, त्यातून ही श्रद्धा दिसून येते. ती श्रद्धा माझ्यासोबत राहिली आहे. ही कल्पना कालातीत आणि अत्यंत मानवी आहे. श्रद्धा, त्याग, आशा आणि समर्पणातही सामर्थ्य असते हा विश्वास या भावना भौगोलिक सीमा, पिढ्या किंवा परिस्थिती यांच्याही पलीकडे जातात. अबंडेंटियामध्ये भारतातील काही सर्वात प्रभावी कथा अशा आहेत ज्या पिढ्यानपिढ्या कुटुंबे, श्रद्धा, मौखिक परंपरा आणि जगलेल्या संस्कृतीच्या माध्यमातून पुढं आल्या आहेत, असा आमचा नेहमीच विश्वास राहिला आहे. हारे का सहारा, बाबा खाट्टर श्याम हमारा हा चित्रपट हा वारसा पुढं नेण्याचा प्रयत्न करेल.” चित्रपटाचे दिग्दर्शक, कलाकार आणि निर्मितीबाबतची पुढील माहिती लवकरच सांगण्यात येणार असल्याचं कळतंय. हा चित्रपट 2027मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

TAGGED:

MOVIE ON BABA KHATU SHYAM
ANUNDANTIA ENTERTAINMENT
KHATU SHYAM BABAS STORY
खाटू श्याम
NEW DEVOTIONAL FEATURE FILM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.