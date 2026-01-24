ETV Bharat / entertainment

कर्नालमध्ये विनयभंग झाल्याचा मौनी रॉयचा आरोप, अभिनेत्रीनं केली पोस्ट शेअर

अभिनेत्री मौनी रॉयनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात तिनं काही पुरुषांनी तिच्याबरोबर छेडछाड केल्याचा आरोप केला आहे.

January 24, 2026

मुंबई : अभिनेत्री मौनी रॉयनं कर्नालमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान घडलेल्या एक अतिशय त्रासदायक घटनेबद्दल सांगितलं आहे. कार्यक्रमस्थळी तिचं आबालवृद्धांनी स्वागत केलं. मात्र याचवेळी तिच्याबरोबर छेडछाडीची घटनादेखील घडल्याचा तिचा आरोप आहे. या घटनेबद्दल अभिनेत्रीनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर खुलासा केला की, ती स्टेजकडे जात असताना, काही पुरुष फोटो काढण्याच्या बहाण्यानं तिच्या कंबरेवर हात ठेवत होते. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'काल, मी कर्नालमधील एका कार्यक्रमात पाहुणी म्हणून होते. तिथे उपस्थित असलेल्या दोन काकांच्या वागण्यानं मला खूप वाईट वाटलं, जे आजी-आजोबा होण्याइतके वयस्कर आहेत. कार्यक्रम सुरू होताच आणि मी स्टेजकडे गेले, तेव्हा काका आणि कुटुंबातील सदस्यांनी (सर्व पुरुषांनी) फोटो काढण्यासाठी माझ्या कंबरेवर हात ठेवले.' अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं, 'जेव्हा तिनं आक्षेप घेतला, तेव्हा एक धक्कादायक घटना घडली. ती म्हणाली, 'सर, कृपया तुमचा हात काढा,' आणि त्यांनी माझ्याकडे रागानं पाहिलं.'

मौनी रॉयवरचे खळबळजनक आरोप : मौनीच्या म्हणण्यानुसार, ती स्टेजवर गेल्यानंतर परिस्थिती आणखी वाईट झाली. तिच्यासमोर उभ्या असलेल्या दोन पुरुषांनी अश्लील कमेंट्स, अश्लील हावभाव आणि शिवीगाळ केली. अभिनेत्रीनं पुढं सांगितलं की, "स्टेजवर परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती. तिच्यासमोर दोन पुरुष उभे होते, अश्लील कमेंट्स करत होते, अश्लील हावभाव करत होते आणि तिला शिवीगाळही करत होते. मी हे पाहिलं आणि सुरुवातीला त्यांना असे न करण्याचा इशारा केला, यानंतर त्यांनी माझ्यावर गुलाब फेकायला सुरुवात केली. मी परफॉर्मन्सच्या मध्यभागी स्टेज सोडण्याचा प्रयत्न केला, माझा परफॉर्मन्स संपवला आणि मी लगेच परत आले. यानंतरही ते थांबले नाहीत आणि कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यानं किंवा आयोजकानं त्यांना घटनास्थळावरून हटवलं नाही."

Mouni Roy
मौनी रॉय (मौनी रॉयची पोस्ट)

मौनी रॉयनं कारवाईची केली मागणी : मौनीनं इंडस्ट्रीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या इतर महिलांबद्दल चिंता व्यक्त करत लिहिलं, 'जर माझ्यासारख्या एखाद्याला यातून जावं लागलं तर, नवीन मुलींना सुरुवातीला शो करताना काय सहन करावं लागत असेल, याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. मला अपमान आणि धक्का बसला आहे आणि अधिकाऱ्यांनी या असह्य वर्तनाविरुद्ध कारवाई करावी अशी माझी इच्छा आहे.' कठोर कारवाईची मागणी करत अभिनेत्री म्हटलं, 'आम्ही आमच्या कलेद्वारे प्रामाणिकपणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करणारे कलाकार आहोत. कल्पना करा की जर हे लोक त्यांच्या मुली, बहिणी किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याशी असे वागले तर काय करतील. त्यांना लाज वाटली पाहिजे!'

मौनी रॉयला आला पुरुष समाजावर राग : यानंतर मौनीच्या दुसऱ्या स्टोरीमध्ये सांगितलं की, 'हे देखील नमूद करणे महत्त्वाचं आहे की, स्टेज उंचावलेला होता आणि हे काका खालून शूटिंग करत होते. जेव्हा कोणी त्याला थांबण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी शिवीगाळ केली. मला आपला देश, आपले लोक, आपल्या परंपरा आवडतात, पण हे? धाडस पाहा. पुरुष असण्याचा अहंकार. मी माझ्याबरोबर घडलेले काहीही नकारात्मक पोस्ट करत नाही, पण ते खूप अन्याय्य होते. माझ्याकडे शब्द नाहीत. माझ्याकडे या वर्तनाचे वर्णन करण्यासाठी शब्द नाहीत. कलाकार म्हणून, आम्ही वधू-वरांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्सवात सामील होण्यासाठी या कार्यक्रमांना जातो. आम्ही त्यांचे पाहुणे आहोत आणि ते आमच्याशी असे वागतात... आम्हाला त्रास देतात. धिक्कार.' दरम्यान गेल्या वर्षी मौनी रॉय संजय दत्त आणि सनी सिंग अभिनीत 'द भूतनी' चित्रपटामध्ये दिसली होती. यानंतर ती ओटीटीवर प्रदर्शित झालेल्या स्पाय थ्रिलर "सलाकार" मध्ये दिसली होती.

