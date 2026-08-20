ETV Bharat / entertainment

सुजय डहाके दिग्दर्शित ‘तुझ्या आयला’च्या मोशन पोस्टरचं झालं अनावरण, चित्रपट कधी होईल रिलीज जाणून घ्या...

सुजय डहाके यांचा ‘तुझ्या आयला’च्या मोशन पोस्टरचं अनावरण झालंय. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Tujhya Aayla movie
‘तुझ्या आयला’ चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 'शाळा’ आणि ‘श्यामची आई’ यांसारख्या उल्लेखनीय चित्रपटांनंतर राष्ट्रीय पुरस्कारानं दोनदा गौरवलेले सुजय डहाके यांचा ‘तुझ्या आयला’ हा आणखी एका वेगळ्या विषयाला हात घालणारा चित्रपट येऊ घातला आहे. चित्रपटाचे हटके नाव जाहीर झाल्यापासूनच त्याची चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटाचे लक्षवेधी मोशन पोस्टर नुकतेच सोशल मीडियावर झळकले असून, त्यातून चित्रपटाच्या अनोख्या आशयाची झलक पाहायला मिळत आहे. आता मोशन पोस्टरमधून समोर आलेल्या दृश्यांमुळं या चित्रपटाच्या कथेविषयीची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

‘तुझ्या आयला’ची कहाणी : प्रादेशिक चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी पॅनोरमा स्टुडिओज, कल्ट डिजिटल आणि प्रकाश फिल्म्स यांनी नुकतीच धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली. या नव्या सहकार्याच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारा पहिला चित्रपट म्हणजे दिग्दर्शक सुजय डहाके यांचा ‘तुझ्या आयला’. लहान मुलांच्या भावविश्वावर शाब्दिक हिंसेचा होणारा परिणाम हा ‘तुझ्या आयला’च्या कथानकाचा केंद्रबिंदू आहे. कमिंग-ऑफ-एज प्रकारातील या कथेत 12 वर्षांच्या एका जिज्ञासू मुलाच्या नजरेतून ट्रोलिंग, अपशब्द आणि शब्दांच्या माध्यमातून होणाऱ्या हिंसेचा वेध घेतला गेला आहे. आईविषयी वापरल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद शब्दांमागचे कारण जाणून घेण्यासाठी हा मुलगा एका आगळ्यावेगळ्या शोधयात्रेला सुरुवात करतो. या प्रवासातून दैनंदिन संवादांमध्ये शाब्दिक हिंसा कशी सहजपणे स्वीकारली जाते आणि तिचा बालमनावर कसा ठसा उमटतो, हा गंभीर प्रश्न मनोरंजक पद्धतीनं मांडला आहे.

‘शिवी नाय खेळाचं नाव हाय ते’ ही चित्रपटाची टॅगलाइन त्याच्या आशयाकडे लक्ष वेधणारी असून, ‘तुझ्या आयला’च्या विषयाची धार अधोरेखित करते. पॅनोरमा स्टुडिओजच्या कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक आणि मुरलीधर छतवानी, कल्ट डिजिटलचे सुनील जैन, आदित्य जोशी आणि मोहित अरोरा तसेच प्रकाश फिल्म्सचे राजेश सिंग यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. सुशांत वेंगुर्लेकर आणि मेघना प्रमाणिक सहनिर्माते आहेत.

‘तुझ्या आयला’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात राजश्री देशपांडे, रोहिणी हट्टंगडी, संभाजी भगत, अभिजित थिटे आणि सोहम बाबर यांच्यासह अनेक बालकलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. वेगळा विषय, बालमनाचा संवेदनशील वेध आणि सुजय डहाके यांची खास दिग्दर्शनशैली यामुळं ‘तुझ्या आयला’कडं मराठी चित्रपटप्रेमींचं लक्ष लागलंय. पॅनोरमा स्टुडिओज, कल्ट डिजिटल आणि प्रकाश फिल्म्स यांच्या भागीदारीतून आकाराला आलेला 'तुझ्या आयला' हा पहिला चित्रपट 25 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. Actor Om Bhootkar श्यामची आईमध्ये अभिनेता ओम भूतकर साकारणार साने गुरुजींची भूमिका
  2. पावसमध्ये पहिलं शेड्यूल संपवून 'श्यामची आई' टीम पोहोचली पन्हाळ्यावर!
  3. ‘नव्या पिढीवर संस्कार करण्यासाठी 'श्यामची आई' सारख्या चित्रपटांची गरज’! - अमृता अरुण राव

TAGGED:

TUJHYA AAYLA MOVIE
SUJAY DAHAKE UPCOMING MOVIE
MOTION POSTER
सुजय डहाके
MOTION POSTER RELEASED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.