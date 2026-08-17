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मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांची यादी येथे पाहा...

मराठी चित्रपटसृष्टीत मोठ्या बजेटचे चित्रपट बनत नाहीत, या दाव्याला छेद देणारे काही चित्रपट आहेत. आम्ही अशा चित्रपटांची यादी घेऊन आलो आहोत.

Most big budget movie
सर्वात मोठ्या बजेटचा चित्रपट (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 1:07 PM IST

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हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या एकामागोमाग एक मोठ्या बजेटचे चित्रपट निर्मितीवस्थेत आहेत. दरम्यान प्रदर्शित झालेल्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांमध्ये असे काही चित्रपट आहेत, ज्यांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. तर काहींना चित्रपटरसिकांनी सपशेल नाकारलं. आम्ही तुम्हाला अशाच काही चित्रपटांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.

'राजा शिवाजी' ( 2026 ) - हा आतापर्यंतचा सर्वात महागडा मराठी चित्रपट आहे. रितेश देशमुखनं या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. यात तोच मुख्य भूमिकेतही आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती 75 कोटी रुपयांच्या विक्रमी बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीचं कामकाज पारंपरिकरीत्या मर्यादित बजेटमध्ये चालत आले आहे, मात्र अलीकडच्या काळात मोठ्या बजेट ऐतिहासिक आणि बड्या कलाकारांचा समावेश असलेले चित्रपटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. दरम्यान रितेशचा हा चित्रपट मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेत रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. या चित्रपटानं जगभरात 130 कोटींची कमाई केली होती.

'वेड' (2022) - रितेश देशमुखचा 'दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच 'वेड' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. हा चित्रपट 15 कोटी रुपये बजेटमध्ये तयार करण्यात आला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर 75 कोटींची कमाई केली होती. या चित्रपटामध्ये रितेशबरोबर त्यांची पत्नी जिनिलिया देशमुख दिसली होती. हा चित्रपट प्रेक्षकांना विशेष भावला होता.

'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' (2025) - 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेला एक मराठी सामाजिक-राजकीय ड्रामा चित्रपट आहे. याचे दिग्दर्शन महेश मांजरेकर यांनी केलं असून, हा 2009 मधील गाजलेल्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाचा पुढील भाग असल्याचं म्हटलं जातं. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत सिद्धार्थ बोडके दिसला होता. या चित्रपटाचं एकूण बजेट 13 कोटी रुपयांचं होतं. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर अंदाजे 2.2 कोटी रुपयांची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही.

'दशावतार' (2025) - 'दशावतार' हा 12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेला एक मराठी भाषेतील सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलंय. कोकणातील पारंपरिक दशावतार लोककला आणि एका वृद्ध कलाकाराच्या आयुष्याभोवती फिरणारी कहाणी असून यात दिलीप प्रभावळकर (बाबुली मेस्त्री), महेश मांजरेकर (इन्स्पेक्टर मायकल), सिद्धार्थ मेनन (माधव), प्रियदर्शिनी इंदलकर (वंदना) यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाचं एकूण बजेट हे 12 कोटी रुपयाचं होतं.

'पावनखिंड' (2022) - 'पावनखिंड' हा 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रदर्शित झालेला एक ऐतिहासिक मराठी चित्रपट आहे. याचे लेखन आणि दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांनी केलंय. हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या वीरगथेवर आधारित आहे. घोडखिंडीतील ऐतिहासिक लढाईचे रोमांचक चित्रण या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळते. या चित्रपटामध्ये चिन्मय मांडलेकर (शिवाजी महाराज), अजय पूरकर (बाजीप्रभू देशपांडे) आणि मृणाल कुलकर्णी (राजमाता जिजाबाई)यांच्या भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाचं एकूण बजेट अंदाजे 12 कोटी रुपयांचं असल्याचं म्हटलं जातं.

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