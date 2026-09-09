3,500 शो आणि 25 लाख प्रेक्षक, भारतीय कलेपासून जागतिक शोपर्यंत 'NMACC' ठरले मोठे सांस्कृतिक व्यासपीठ
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरला भारतीय कला आणि जगभरातील नामांकित सांस्कृतिक कार्यक्रमांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याच्या प्रयत्नांना गेल्या तीन वर्षांत मोठे यश मिळाले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई : 2023मध्ये सुरू झालेल्या नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर अर्थात NMACCमध्ये आतापर्यंत 3,500 हून अधिक शो सादर करण्यात आले आहेत. या काळात सुमारे 25 लाख प्रेक्षकांनी येथे भेट दिली असून, 15 हून अधिक भाषांमध्ये 10,500 पेक्षा अधिक कलाकारांनी आपली कला सादर केली आहे. भारतीय कला आणि जगभरातील नामांकित सांस्कृतिक कार्यक्रमांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यात त्यांना यश मिळाले आहेत.
NMACCच्या व्यासपीठावर भारतीय कथांना भव्य निर्मिती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत सादर करण्यात आले आहे. मुघल-ए-आझम: द म्युझिकल, राजाधिराज: लव्ह. लाइफ. लीला आणि NMACCची स्वतःची निर्मिती असलेले द ग्रेट इंडियन म्युझिकल: सिव्हिलायझेशन टू नेशन ही मोठी उदाहरणे आहेत. त्याचवेळी, स्टुडिओ थिएटर आणि द क्यूब येथे हिंदी, गुजराती, मराठी आणि बंगालीसह विविध भाषांमध्ये थिएटर, संगीत, कॉमेडी आणि नृत्याचे छोटे तसेच प्रयोगशील कार्यक्रम देखील अनेकदा सादर करण्यात येते.
रसिकांना सादरीकरणे पाहण्याची संधी मिळणार : दुसरीकडे, भारतीय प्रेक्षकांना जगातील नामांकित सांस्कृतिक व्यासपीठांवरील गाजलेल्या कलाकृती आणि सादरीकरणे पाहण्याची संधी मिळणार आहे. द साउंड ऑफ म्युझिक, वेस्ट साइड स्टोरी, MAMMA MIA!, द फॅंटम ऑफ द ओपेरा आणि Wicked यांसारखे आंतरराष्ट्रीय शो NMACCमध्ये रसिकांना पाहायला मिळेल. भारताचे सर्वोत्कृष्ट जगाला दाखवणे आणि जगातील सर्वोत्कृष्ट भारतात आणणे, NMACCच्या संस्थापक नीता अंबानी यांनी सुरुवातीपासूनच अशी इच्छा होती. दरम्यान NMACCमध्ये 2000 आसनांचे ग्रँड थिएटर, 198 आसनांचे स्टुडिओ थिएटर, 80 आसनांचे द क्यूब आणि चार मजली आर्ट हाऊस आहे. यामुळं थिएटरपासून छोट्या प्रयोगशील सादरीकरणांपर्यंत तसेच व्हिज्युअल आर्टपर्यंत विविध कलाप्रकारांसाठी वर्षभर वापरता येतील अशी स्वतंत्र आणि सुसज्ज व्यासपीठे येथे आहे.
भारतीय कलेला जागतिक व्यासपीठावर नेण्याच्या मोठा प्रयत्न : दरम्यान NMACCची व्याप्ती आता मुंबईबाहेरही विस्तारत आहे. 61व्या व्हेनिस बिएनालेतील इंडिया पॅव्हिलियनच्या सादरीकरणातील NMACCचा सहभाग, हा भारतीय कलेला जागतिक व्यासपीठावर नेण्याच्या मोठा प्रयत्न आहे. चौथ्या वर्षात द ग्रेट इंडियन म्युझिकलचे पुनरागमन, Chicago तसेच ऑस्कर-नामांकित संगीतकार मॅक्स रिक्टर यांचे भारतातील पहिले सादरीकरणही प्रस्तावित आहे. याशिवाय भारतात कला आणि संस्कृतीसाठी एका अशा स्थायी व्यासपीठाची निर्मिती झाल्याचेही अधोरेखित करतात, जिथे भारतीय परंपरा, समकालीन कला आणि जगभरातील भव्य सांस्कृतिक सादरीकरणांना एकाच सांस्कृतिक छताखाली स्थान मिळत आहे.