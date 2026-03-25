'महाकुंभ' गर्ल मोनालिसा भोसलेनं सनोज मिश्रावर केले गंभीर आरोप, दिग्दर्शकानं दिली प्रतिक्रिया...
'महाकुंभ' व्हायरल गर्ल मोनालिसा भोसलेनं दिग्दर्शक सनोज मिश्रावर आता गंभीर आरोप केले आहेत. अभिनेत्रीनं पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर ती सध्या चर्चेत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई - 'महाकुंभ'मधून व्हायरल झालेल्या मोनालिसा भोसलेला कोण विसरू शकत नाही. हार विकणाऱ्या मुलीनं आपल्या डोळ्यांनी चांगलीच जादू निर्माण केली होती. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या मोनालिसाला चित्रपट दिग्दर्शक सनोज मिश्रा नायिका बनवलं. तिला चित्रपटात भूमिका दिली. सुरुवातीच्या काळात, मोनालिसानं अभिनयाचे प्रशिक्षण घेतले आणि सनोज मिश्रानेही तिचे कौतुक केले होते. यानंतर जेव्हा सनोजवर बलात्काराचा आरोप झाला यानंतर त्यांना तुरुंगात नेले गेले होते, तेव्हा मोनालिसा त्यांच्या पाठीशी उभी होती. ती मिश्राला वडिलांसारखं समजत होती. मात्र, मोनालिसा एक विधान समोर आलं आहे. यामध्ये तिनं सनोज मिश्राबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या आहेत.
सनोज मिश्रावर मोनालिसा भोसलेनं केले आरोप : मोनालिसा भोसलेनं पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर, ती अनेक आरोप करताना दिसत आहेत. तिनं पटकथा लेखक-दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि गैरवर्तनाचा आरोप केला आहे. कोची येथे पती फरमान खानबरोबर आयोजित पत्रकार परिषदेत तिनं सांगितलं की, सध्या त्या दोघांनाही धमक्या आणि वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान तिच्याबरोबर काही घटना नेपाळ आणि डेहराडूनमध्ये 'द डायरी ऑफ मणिपूर'च्या शूटिंगदरम्यान घडल्याचेही तिनं सांगितलं आहेत. तिनं म्हटलं की, "सनोज मिश्रा हा चांगला माणूस नाही. त्यानं सेटवर माझ्याबरोबर गैरवर्तन केले आहे. त्यानं मला पकडले आणि माझ्या संपूर्ण शरीराला स्पर्श केला. त्यानं असं दोन वेळा केलं, यानंतर मी हे सर्व माझ्या कुटुंबाला सांगितलं, मात्र मला माझ्या कुटुंबातील लोकांनी पाठिंबा दिला नाही. ते म्हणाले हा तुझा पहिला चित्रपट आहे, नाही का ? यानंतर ते तिथून निधून गेले. त्यांना फक्त पैसे पाहिजे होते. दरम्यान सनोज मिश्रानं तिला सांगितलं होतं की, चित्रपटाला 10 कोटी खर्च आला होता. मात्र तिनं उघड केलं की, या चित्रपटाला 3 लाख देखील पैसे लागले नाही. तिनं पुढं सांगितलं की, माध्यामांमध्ये तिची बदनामी करण्याबद्दल मिश्रानं सुरुवात केली आहे."
मोनालिसानं पोलिसात तक्रार का केली नाही : मोनालिसानं पुढं म्हटलं "सनोज मिश्रा इतका घाणेरडा माणूस आहे की, तो चित्रपटांच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलींना बोलतो, सनोज मिश्रा घाणेरडी कृत्ये करतो." मोनालिसानं सांगितलं की, तिनं पोलिस तक्रार का दाखल केली नाही. अभिनेत्रीनं पुढं म्हटलं "मी तसा विचार केला होता, मात्र माझ्या कुटुंबीयांनी मला थांबवले आणि मी काहीही करू नकोस असे सांगितले. माझ्या कुटुंबीयांनी मला पाठिंबा दिला नाही. यानंतर मी काय करू शकले असते? माझ्या कुटुंबीयांनी मला वाऱ्यावर सोडले. आता मी देशातील संपूर्ण सरकारला विनंती करते की, त्यांनी आम्हाला मदत करावी. आमचे पोस्टर सार्वजनपणे जाळले जात आहेत. आम्हाला सार्वजनिकरित्या जीवे मारण्याची आणि शिरच्छेद करण्याची धमक्या देखील दिल्या जात आहेत." फरमानशी लग्न झाल्यानंतर मनोज मिश्रा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करत असल्याचा देखील तिनं आरोप केला आहे. सतत 'लव्ह जिहाद' म्हणत असल्याचं देखील आणि लोकांना भडकवत असल्याचा तिनं आरोप केला आहे. देशभरात दहशतवाद, भांडणे आणि अशाच गोष्टी त्याला पाहिजे असल्याचं तिनं सांगितलं. याशिवाय तिच्या पतीला दहशतवादी म्हटलंय असेही तिनं खुलासा केला आहे.
सनोज मिश्राची प्रतिक्रिया : आता सनोज मिश्रानं बुधवारी 'माझा शेवटचा व्हिडिओ' असे कॅप्शन देत एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. त्यात त्यानं मोनालिसानं केलेले आरोप खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे. त्याच्याविरुद्ध एक कट रचला जात असल्याचा संकेत त्यानं व्हिडिओत दिले आहे. मिश्रानं सांगितलं की, त्याचे कुटुंब देखील आता धोक्यात सापडले आहे.
मोनालिसाचे लग्न कधी झाले? : मोनालिसानं 11 मार्च रोजी केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील थंपानूरमध्ये फरमान खानशी लग्न केलं. यावेळी तिनं सांगितलं होत की, तिच्या कुटुंबाचा या लग्नाला विरोध होता. ते तिला दुसऱ्या कोणाशी तरी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकत होते. यानंतर तिच्याकडे लग्न करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही. मीडिया रिपोर्टनुसार, तिनं तिचे वडील विजय सिंग भोसले यांच्याबरोबर विमानतळावर जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्या वडिलांना सांगितलं की, मोनालिसा 18 वर्षांची असल्यानं तिला आपला जोडीदार निवडण्याचा कायदेशीर हक्क आहे.