मोनालिसा बागल स्टारर थरारक रहस्यपट 'काकुळ’मधील गूढ!
नोव्हेंबरमध्ये मोनालिसा बागलची प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'काकुळ’ हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 12:05 PM IST
हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री मोनालिसा बागलनं आतापर्यंत विविध धाटणीच्या भूमिका साकारत प्रेक्षकांची पसंती मिळवली आहे. ‘झाला बोभाटा’, ‘सोबत', 'परफ्युम', 'रावरंभा' यांसह अनेक चित्रपटांमधून तिच्या अभिनयाची विविध रूपं पाहायला मिळाली आहेत. अभिनेत्री म्हणून स्वतःला सिद्ध केल्यानंतर मोनालिसानं निर्मिती क्षेत्रातही चमकदार कामगिरी केलेली आहे. आता ती एका वेगळ्या आणि गूढ भूमिकेतून प्रेक्षकांसमोर येण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
‘काकुळ’ची कथा केवळ भय किंवा रहस्यापुरती मर्यादित नसून त्याला सामाजिक वास्तवाची धार देण्यात आली आहे. गावातील संपत्ती, राजकीय वारसा आणि सत्तेचा प्रभाव असलेल्या संग्रामच्या आयुष्यात कल्पना नावाची तरुणी येते आणि त्यानंतर घटनांना अनपेक्षित वळण मिळू लागते. एकामागून एक घडणाऱ्या धक्कादायक घटनांमागचं रहस्य नेमकं काय आहे, हा प्रश्न चित्रपटाच्या केंद्रस्थानी आहे.
‘काकुळ’ चित्रपटाबद्दल : ‘स्वप्निल गोगावले एंटरटेनमेंट’ प्रस्तुत ‘काकुळ’ हा रहस्य, भय आणि सूडभावनेचा अनोखा संगम असलेला चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात मोनालिसा बागल प्रमुख भूमिकेत असून, नोव्हेंबर 2026मध्ये हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या निर्मितीची जबाबदारी स्वप्निल विजया सहदेव गोगावले यांनी सांभाळली आहे. गौरी गोगावले, सोनाली लगड, सोमा दास आणि डॉ. सचिन भालेराव हे सहनिर्माते आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन सूरज रघुनाथ पडवळ यांनी केलं आहे. मोनालिसा बागलसोबत अक्षय टंकसाळे, संजय खापरे, यश डिंबळे, भूषण मंजुळे, आरती शिंदे, विवेक यादव आणि प्रकाश धिंडले हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.
वास्तवाचा विचार करायला भाग पाडणारा चित्रपट : ‘काकुळ’च्या संगीताची जबाबदारी उदय देशपांडे, पी. शंकरन आणि सिद्धांत बोरावके यांनी सांभाळली असून, चित्रपटाचे छायांकन वीरधवल पाटील यांनी केलं आहे. स्त्रीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन, पुरुषप्रधान मानसिकता, सत्तेचा गैरवापर आणि केलेल्या कर्मांची परतफेड यांसारख्या विषयांना रहस्य आणि भयाच्या चौकटीत मांडण्याचा प्रयत्न ‘काकुळ’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळं हा चित्रपट केवळ थरार निर्माण करणारा न ठरता प्रेक्षकांना सामाजिक वास्तवाचाही विचार करायला भाग पाडेल असे निर्मात्यांनी सांगितलं.
‘काकुळ’ कधी होणार रिलीज : रहस्याची गुंतागुंत, भयाची छाया आणि सूडाच्या भावनेतून पुढं जाणारी कथा यामुळं ‘काकुळ’नं प्रदर्शनाआधीच उत्सुकता निर्माण केली आहे. पडद्यावर उलगडणाऱ्या प्रत्येक घटनेमागचं सत्य काय असेल आणि संग्राम-कल्पनाच्या आयुष्यात नेमकं काय घडतं, याचा उलगडा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच होणार आहे. त्यामुळं ‘काकुळ’च्या गूढ विश्वात डोकावण्यासाठी प्रेक्षकांना आता नोव्हेंबर 2026ची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.