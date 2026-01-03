'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'मधील भूमिकेबद्दल मोना सिंगनं सांगितली एक विशेष गोष्ट, वाचा सविस्तर...
'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह' या चित्रपटामध्ये मोना सिंगनं खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटामध्ये वीर दास हा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
January 3, 2026
मुंबई : 'कौन बनेगा करोडपती'च्या अलीकडच्या भागात, मोना सिंग आणि वीर दास त्यांच्या बहुप्रतीक्षित आगामी चित्रपट 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'च्या प्रमोशनसाठी शोमध्ये हजर झाले होते. बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चन यांनी होस्ट केलेल्या शोमध्ये मिथिला पालकर आणि शारिब हाश्मी देखील आले होते.
मोना सिंगनं केल्या भावना व्यक्त : 'कौन बनेगा करोडपती'च्या एपिसोडमध्ये मोना सिंगनं तिच्या भूमिकेबद्दल काही गोष्टी सांगितल्या. चित्रपट आणि टीव्ही दोन्हीमध्ये मजबूत, संबंधित आणि सामान्यतः सकारात्मक भूमिका साकारण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मोनानं स्पष्ट केलं की 'हॅपी पटेल' पडद्यावर पाहिलेल्या चित्रपटांपेक्षा वेगळा आहे. याशिवाय तिनं नवीन पात्र साकारण्याबद्दल बोलताना म्हटलं की, ती एका गडद आणि वेगळ्या भूमिकेबद्दल उत्साहित आहे. मोना पुढं म्हटलं, "मला माझ्या आयुष्यात कधीही खलनायकाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली नाही. वीरनं मला ही संधी पहिल्यांदाच दिली आहे आणि त्यानं माझ्यात काय पाहिले हे मला माहित नाही, मात्र 100 टॅटूसह, माझा लूक पूर्णपणे आश्चर्यकारक आहे." मोनाचं हे वाक्य हे ऐकून, प्रेक्षक खूप उत्सुक झाले आणि हसले.
'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह' चित्रपट असणार मजेदार : 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'च्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरनं मनोरंजनाची पातळी वरचढ केली आहे. यात धमाकेदार विनोद, अनेक मजेदार आणि विचित्र क्षण दाखविण्यात आले आहेत, जे मनोरंजनानं भरलेल्या चित्रपटाचे आश्वासन देतात. दिग्दर्शक आणि अभिनेता वीर दास यांनी अनेक मजेदार विनोद सादर केले आहे, जे नक्कीच भरपूर हास्य देणार आहे. ऊर्जा, आकर्षण आणि तरुणाईच्या भावनांनी भरलेला, ट्रेलर हा सध्या खूप गाजत आहे. आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'हॅप्पी पटेल' हा चित्रपट वीर दासनं दिग्दर्शित केला आहे. 16 जानेवारी 2026 रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. तसेच या चित्रपटाचा ट्रेलर हा अनेकांना खूप आवडला आहे. यावेळी आमिर खान प्रेक्षकांसाठी काहीतरी नवीन घेऊन येणार आहे.
