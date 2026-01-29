मोना सिंग आणि बरुण सोबती स्टारर 'कोहरा 2' सीरीजचा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
मोना सिंग आणि बरुण सोबती यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली 'कोहरा 2' सीरीज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीरीजचा आता ट्रेलर रिलीज केला गेला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 29, 2026 at 11:54 AM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री मोना सिंग आणि बरुण सोबती अभिनीत 'कोहरा 2' ही वेब सीरीज खूप चर्चेत आहे. या सीरीजचा आता धमाकेदार ट्रेलर रिलीज केला गेला आहे. या ट्रेलरमध्ये असे काही रहस्य दाखविण्यात आले आहे, ज्यावरून पडदा हा लवकरच उठेल. आता नेटफ्लिक्सवर रिलीज होणारी 'कोहरा 2' वेब सीरीज ही सर्वांची झोप उडविण्यासाठी सज्ज आहे. गुन्हेगारीवर आधारित या वेब सीरीजमध्ये पुन्हा एकदा धमाका होताना पाहायला मिळणार आहे. या सीरीजचा नवीन सीझन 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान या सीरीजचा ट्रेलर देखील अनेकांना आवडला आहे. सध्या अनेकजण या ट्रेलरचं कौतुक सोशल मीडियाद्वारे करताना दिसत आहेत. आता या सीरीजच्या ट्रेलरबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'कोहरा 2'चा ट्रेलर रिलीज : 'कोहरा 2'चा ट्रेलर हा 2.23 सेंकदाचा आहे. सुरुवातीला ट्रेलरमध्ये मोना सिंग एका पोलीस वॅनमध्ये बसून फोनवर बोलताना दिसत आहे. यानंतर एक हत्या दाखवली गेली आहे, या ठिकाणी मोना सिंग आणि बरुण सोबती जात असताना दिसत आहेत. दोघेही या मर्डर केसबद्दल काही लोकांना विचारपूस करत आहेत. यानंतर रणविजय सिंग एका मुलीबरोबर वाद करताना दिसतो. यानंतर ट्रेलरमध्ये काही लोकांचे मृत्यू झाल्याचे दिसतात. यानंतर एक व्यक्त मिसिंग झाल्याची तक्रार दाखल करताना दाखवला गेला आहे. तसेच नंतर मोना सिंगच्या चेहऱ्यावर काही जखमा दाखविल्या गेल्या आहेत. शेवटी अभिनेत्री आपल्या नोकरीविषयी किती जास्त समर्पित याबद्दल तिच्या सिनिअरला सांगताना दिसते.
'कोहरा'बद्दल : दरम्यान या सीरीजचा पहिला सीझन त्याच्या कथाकथन आणि दमदार अभिनयासाठी हिट ठरला. दुसऱ्या सीझनमध्ये मोना सिंगची एंट्री झाली आहे. त्यामुळं या सीरीजमध्ये प्रेक्षकांना आता खूप काही नवीन पाहायाला मिळणार आहे. बरुण सोबतची बदली झाल्यानंतर तो, एका नवीन शहरामध्ये अनेक केसमध्ये गुंतून राहताना दिसेल. 2026 च्या सर्वोत्तम वेब सीरीजपैकी एक असलेली 'कोहरा 2'बद्दल आता सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे. दरम्यान या सीरीजचा पहिला भाग हा 2023मध्ये आला होता, जो हिट ठरला होता.
हेही वाचा :