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उर्मिला मातोंडकरचा पूर्वाश्रमीचा पती मोहसिन अख्तर मीरनं दुसऱ्या पत्नीबरोबरचे फोटो शेअर केल्यावर अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत

उर्मिला मातोंडकरचा पूर्वाश्रमीचा पती मोहसिन अख्तर मीरनं घटस्फोटानंतर दोन वर्षांनी आपल्या दुसऱ्या पत्नीबरोबरचे फोटो शेअर केल्यानंतर अभिनेत्रीनं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

Mohsin Akhtar Mir and Urmila Matondkar'
मोहसिन अख्तर मीर आणि उर्मिला मातोंडकर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 11:11 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचा पूर्वाश्रमीचा पती मोहसिन अख्तर मीरनं निधा भट्टसोबतच्या त्याच्या लग्नाच्या रिसेप्शनची फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्यांचं लग्न काही महिन्यांपूर्वी झालं होतं. व्यावसायिक आणि मॉडेल असलेल्या मोहसिननं आपल्या पत्नीसाठी एक रोमँटिक नोटही लिहिली शेअर केली आहे मोहसिनने यावर्षी जूनमध्ये लग्नाचे फोटो शेअर करून निधासोबतच्या आपल्या लग्नाची घोषणा केली होती.

मोहसिन अख्तर मीरची पोस्ट : जूनमध्ये दुसऱ्या लग्नाची घोषणा मोहसिननं केली. त्यावेळी एका भावनिक पोस्टमध्ये, त्याला पुन्हा प्रेम मिळाल्याबद्दल आणि आयुष्यात एक नवीन अध्याय सुरू करण्याबद्दल सांगितलं. त्यानं लिहिलं, 'शुद्ध हेतू, खरे प्रेम आणि संयम व कृतज्ञतेने भरलेले हृदय. आपला आत्मा शुद्ध ठेवा, या प्रवासात स्वतःची काळजी घ्या आणि विश्वास ठेवा की, अल्लाहची कथा नेहमीच चांगल्यासाठी असते."

उर्मिला मातोंडकरनं शेअर केली पोस्ट : यानंतर उर्मिला मातोंडकर अलीकडेच सोशल मीडियावर प्रेम आणि निष्ठेबद्दल एक पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट तिनं पूर्वाश्रमीचा पती मोहसिन अख्तरनं जूनमध्ये झालेल्या त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या रिसेप्शनचे नवीन फोटो पोस्ट केल्यानंतर आली आहे. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला प्रेम, निष्ठा आणि वेळ यांसारख्या मौल्यवान गोष्टी आवडतात.' ही पोस्ट मोहसिनच्या दुसऱ्या लग्नाला आणि त्याच्या फोटोंना उर्मिलानं दिल्या गेल्याचं उत्तर असल्याचं म्हटलं जात आहे.

उर्मिला आणि मोहसिन यांच्याबद्दल : मोहसिन अख्तरचं पहिले लग्न अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी एका साध्या आणि खाजगी समारंभात झालं होतं. या दोघांचे धर्म वेगळे असल्यामुळं यांना सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं. उर्मिला आणि मोहसिन त्यांच्यात 10 वर्षांच्या वयाच्या फरक आहे. काश्मीरस्थित व्यावसायिक आणि मॉडेल मोहसिनची भेट उर्मिलाशी 2014मध्ये प्रसिद्ध डिझायनर मनीष मल्होत्रा ​​यांच्या भाचीच्या लग्नात झाली. या लग्नामध्ये उपस्थित असलेल्या काही निवडक सेलिब्रिटींमध्ये मनीषचा देखील समावेश होता. दरम्यान लग्नानंतर या दोघांमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या होत्या. यानंतर उर्मिलानं मुंबईतील न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. आता हे जोडपे वेगळे झाले आहेत.

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