'L367'ला मिळालं 'ऑपरेशन गंगा' नाव , मोहनलाल यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल अधिक जाणून घ्या...
दिग्दर्शक विष्णू मोहन आणि मोहनलाल यांच्या चित्रपटाला 'ऑपरेशन गंगा' नाव देण्यात आलंय. यापूर्वी याचं तात्पुरते नाव 'L367' हे होते.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 1:23 PM IST
हैदराबाद : मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांचा आगामी चित्रपट - ज्याला तात्पुरते 'L367' असं नाव देण्यात आलं होतं. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते विष्णू मोहन करत आहेत. या चित्रपटाचं अधिकृत नाव आता 'ऑपरेशन गंगा' असं देण्यात आलं. आता याबद्दल घोषणा शनिवारी करण्यात आली. 'ऑपरेशन गंगा' हे नाव भारताच्या त्या बचाव मोहिमेचा संदर्भ देते, जे रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांसह भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी राबवण्यात आले होते.
सुपरस्टार मोहनलाल यांच्या चित्रपटाला 'ऑपरेशन गंगा' नाव दिलं गेलं : 'अ नेशन्स प्रॉमिस' ही टॅगलाईन असलेला 'ऑपरेशन गंगा' हा चित्रपट भारतानं आंतरराष्ट्रीय सीमांवर राबवलेल्या अत्यंत धाडसी आणि रंजक मोहिमांपैकी एक आहे. मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांच्याव्यतिरिक्त, या चित्रपटात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार अर्जुन रामपाल, अभिनेत्री भाग्यश्री बोर्से, अभिनेता पार्थिबन आणि आदिल हुसेन हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रपट निर्माते विष्णू मोहन करत आहेत, जे 'मेप्पाडियन' या भक्तीपर ब्लॉकबस्टर चित्रपटाच्या दिग्दर्शनासाठी ओळखले जातात. 'ऑपरेशन गंगा'कडे अत्यंत प्रतिभावान तांत्रिक टीम देखील आहे. तांत्रिक टीममध्ये सिनेमॅटोग्राफर मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक, जे 'पुष्पा 1' आणि 'पुष्पा 2' यांसारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या छायाचित्रणासाठी ओळखले जातात.
'ऑपरेशन गंगा' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटातील स्टंट्सचे दिग्दर्शन ॲक्शन डायरेक्टर सी यंग ओह करणार आहेत, जे 'धुरंधर' आणि 'किल'मधील कामासाठी ओळखले जातात. 'धुरंधर' या पॅन-इंडिया चित्रपटाच्या यशानंतर, संगीतकार शाश्वत सचदेव 'ऑपरेशन गंगा'साठी संगीत देत आहेत. श्री गोकुलम मुव्हीजच्या बॅनरखाली गोकुलम गोपालन यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. 'ऑपरेशन गंगा'च्या टीममध्ये संपादक शमीम मोहम्मद आणि साउंड डिझायनर विश्वदीप चॅटर्जी यांचाही समावेश आहे. चॅटर्जी हे 'धुरंधर', 'उरी', '3 इडियट्स' आणि 'पद्मावत' यांसारख्या चित्रपटांमधील कामासाठी प्रसिद्ध आहेत. चित्रपटाच्या व्हीएफएक्स विभागाची जबाबदारी के. व्ही. संजित सांभाळणार आहेत. या चित्रपटाचे सह-निर्माते बायजू गोपालन आणि व्ही. सी. प्रवीण हे आहेत, तर कृष्णमूर्ती हे कार्यकारी निर्माते आहेत.