ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशींची 101 व्या मराठी नाट्य संमेलनाध्यक्षपदी निवड, ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केली भावना
101 व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ कलावंत मोहन जोशी यांची निवड करण्यात आली. त्यांनी ईटीव्ही भारतला विशेष प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 21, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांची 101 व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एकमतानं निवड करण्यात आली. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेनं हा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या निवडीमुळं नाट्यवर्तुळात आनंद व्यक्त केला जात आहे. "अक्कलकोटमध्ये असतानाच स्वामींनी प्रसाद दिला," अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला आनंद : मोहन जोशी यांनी अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर ईटीव्ही भारतला आवर्जून प्रतिक्रिया दिली.
गेल्या वर्षी अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, डॉ. जब्बार पटेल यांनी अर्ज दाखल केल्यामुळं मी माझा अर्ज मागे घेतला. सध्या मी लातूरमध्ये आहे. काल स्वामी समर्थांच्या प्रकट दिनानिमित्त (दि.19) मी अक्कलकोटला आलो होतो. त्यावेळी स्वामींच्या आरतीसाठी उपस्थित होतो. तिथं असतानाच माझी 101 व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याची माहिती मिळालीय. त्यामुळं मला स्वामींचा प्रसाद मिळाला असं मला वाटतं.
- मोहन जोशी
मोहन जोशी आजही सक्रिय : मोहन जोशी यांनी चार दशकांहून अधिक काळ रंगभूमी, टीव्ही आणि चित्रपट व्यवसायात आपल्या अत्तुंग अभिनयाच्या जोरावर स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं आहे. 90 च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील व्हिलन अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. साधी राहणी, सतत कामाचा विचार, अभिनयावर मनापासून प्रेम आणि सहकालाकारांसोबत जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवणारे मोहन जोशी आजही मराठी नाट्य परिषदेच्या माध्यमातून रंगभूमीवरील कलावंत व बॅकस्टेजवरील कलाकार यांच्यापासून एका हाकेच्या अंतरावर आहेत. मुख्य प्रवाहातील चारशेच्या वर हिंदी चित्रपट, अनेक मराठी चित्रपट, व्यावसायिक नाटकांचे हजारो प्रयोग मोहन जोशी यांनी आपल्या चतुरस्त्र अभिनयाने गाजवले.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेशी जिव्हाळ्याचं नातं : मोहन जोशी यांची अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्दही गाजली. अनेक वादग्रस्त प्रसंगांना त्यांनी धीराने तोंड दिलं. यशवंतराव चव्हाण नाट्यसंकुलाचं उद्घाटनही त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळातच झालं. अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन पहिल्यांदा आणि आतापर्यंत एकमेव वेळा साता समुद्रापार म्हणजे थेट अमेरिकेतल्या न्यू जर्सी शहरात नेण्यातही मोहन जोशी यांचं मोठं योगदान आहे. त्यांच्या नाट्य परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच 2010 साली नाट्य संमेलनाचा ऐतिहासिक अंक अमेरिकेत रंगला. आजही अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या 101 व्या महोत्सवी वर्षात संमेलनाध्यक्षपदावर विराजमान होण्याचा सुवर्णयोग ते साधत आहेत.
मोहन जोशी यांच्या अल्पपरिचय : मोहन जोशी यांचा जन्म 12 जुलै 1953 रोजी बंगळुरू इथं झाला. त्यांचे वडील सैन्यात होते. 1957 पर्यंत बंगलोरमध्ये राहून ते पुन्हा पिण्यात परतले. टिळक रोडवरील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये त्यांनी आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. याच काळात त्यांच्यातील खट्याळपणा आणि नकला करण्याच्या सवयीमुळं त्यांचा ओढा अभिनयाकडे आहे हे त्यांच्या वडिलांनी जाणलं. त्यानंतर भरत नाट्य मंदिरात त्यांनी प्रवेश घेतला आणि बालनाट्यातून त्यांनी रंगभूमीवर पाऊल टाकलं. टुनटुन नगरी, खणखण राजा हे ते बालनाट्य होतं. त्यानंतर आंतरशालेय एकांकिका, करत करत 'मोरुची मावशी' हे नाटक मिळालं. पुण्यात असताना नाथ हा माझा, रायगडाला जेव्हा जाग येते, कुर्यात सदा टिंगलम, गुड बाय डॉक्टर ही नाटकं केली. पुढे मुंबई 'घरोघरी हीच बोंब' हे व्यावसायिक नाटक त्यांनी केलं. विशेष म्हणजे याच काळात ते ट्रान्सपोर्टचा व्यवसायही करत. यासाठी त्यांनी एक टेम्पो घेतला होता. नाटकाचं साहित्य वाहून नेण्यासाठी ते स्वतः या टेम्पोवर ड्रायव्हर म्हणून काम करायचे. महाराष्ट्रभर नाटकांचे दौरे करताना त्यांनी याच टेम्पोतून साहित्य वाहिलं. नाटकाचे साहित्य पोहोचवल्यानंतर रात्री नाटकात काम करायचे आणि नाटक संपल्यावर पुन्हा टेम्पो भरुन दुसऱ्या प्रयोगासाठी रात्रभर प्रवास ते करत असत.
मोहन जोशींनी गाजवली हिंदी चित्रपटसृष्टी : टीव्ही मालिकांमध्येही मोहन जोशी आपला जम बसवला. हिंदीमध्ये हद्द, संघर्ष, डिटेक्टीव्ह धनंजय अशा मालिकांतून काम करत असताना गौतम अधिकारी यांनी मोहन जोशींना 'भूकंप' या हिंदी चित्रपटात काम करण्याविषयी विचारलं. एक दुय्यम भूमिका त्यांना ऑफर झाली. पण त्यांनी आढेवेढे न घेता ती स्वीकारली. नंतर त्यांना त्याच चित्रपटात मुख्य खलनायकाची भूमिका देण्यात आली. यातील त्यांच्या कामाची रिलीज पूर्वीच इतकी चर्चा होती की, त्यांनी आठ हिंदी चित्रपट साईन केले होते. 'भूकंप' चित्रपटानंतर एक जबरदस्त व्हिलन म्हणून त्यांनी हिंदी चित्रपटाचा पडदा गाजवला. नंतरही ते विविधांगी व्यक्तिरेखांना न्याय देत राहिले. आजही सर्वोत्तम चरित्र अभिनेत्यांच्या यादीत नाट्य आणि चित्रपटरसिकांच्या लेखी मोहन जोशी यांना वरचं स्थान आहे.