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'मिर्झापूर: द मुव्ही' बॉक्स ऑफिसवर करणार धमाल ? किती करेल कमाई जाणून घ्या...

'मिर्झापूर: द मुव्ही' हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. 'मिर्झापूर' वेब सीरीजला प्रचंड लोकप्रिय मिळाल्यानंतर चित्रपट चांगली कमाई करेल असं म्हटलं जात आहे.

mirzapur the movie
'मिर्झापूर: द मुव्ही' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 5:32 PM IST

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हैदराबाद : 'मिर्झापूर: द मुव्ही' 4 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला 24 तासांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. भारतातील टॉप ओटीटी फ्रँचायझी 'मिर्झापूर' असून या सीरीजचे चाहते खूप आहेत. मिर्झापूर: द मुव्ही' हा थिएटरमध्ये रिलीज होत आहे, याबद्दल प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ॲडव्हान्स बुकिंगलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपटाचे ओपनिंग अपेक्षेपेक्षा खूप मोठे होण्याची शक्यता आहे.

दिव्येंदू शर्माच्या पुनरागमन : 'मिर्झापूर' ही वेब सीरीज प्रचंड लोकप्रिय आहे. दरम्यान देशभरात या सीरीजचे मोठे चाहते आहेत. आता या सीरीजला जशी एक ओळख मिळाली, तशीच चित्रपटाला मिळेल असं सोशल मीडियाच्या पोस्टवरून दिसून येत आहे. हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीचं अनेकजण सोशल मीडियावर याचे कौतुक करत आहेत. तळागाळातील प्रेक्षकांमध्येही या चित्रपटाबद्दल मोठी उत्सुकता आहे, विशेषतः 'मुन्ना भैय्या' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिव्येंदू शर्माच्या पुनरागमनामुळं लोकांमध्ये आणखी उत्सुकता वाढली आहे. त्याचे चाहते मोठ्या संख्येनं आहेत.

'मिर्झापूर: द मुव्ही' चित्रपटाबद्दल : याव्यतिरिक्त, चित्रपटप्रेमींमध्ये निर्माण झालेल्या प्रचंड उत्सुकतेमुळं, 'मिर्झापूर: द मुव्ही'ला प्री-सेल्समध्ये मोठा फायदा मिळत आहे. सोशल मीडियावरील सकारात्मक चर्चेमुळं हा चित्रपट धमाकेदार पहिल्या दिवशी कलेक्शन करेल असा अंदाज आता वर्तवला जात आहे. शिवाय, या शुक्रवारी इतर कोणताही मोठा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होत नाही, त्यामुळं 'मिर्झापूर: द मुव्ही'ला कोणीही बॉक्स ऑफिसवर स्पर्धा देणारा चित्रपट नाही. देशभरात या चित्रपटाला अधिक स्क्रीन्स मिळण्याचीही अपेक्षा आहे. शुक्रवारी असलेली जन्माष्टमीची सुट्टीदेखील चित्रपटाच्या ओपनिंगला फायदा होईल. दरम्यान चित्रपट पहिल्या दिवशी 18-22 कोटींची कमाई करेल असा अंदाज आहे. ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत 'मिर्झापूर: द मुव्ही'चे दिग्दर्शक गुरमीत सिंग आहे. कथा पुनीत कृष्णा यांनी लिहिली असून, एक्सेल एंटरटेनमेंट बॅनरखाली रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी निर्मिती केली आहे. कासिम जगमागिया आणि विशाल रामचंदानी हे सह-निर्माते आहेत.

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