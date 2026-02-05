'मिर्झापूर द मूव्ही' होणार 'या' दिवशी रिलीज, जाणून घ्या तारीख...
'मिर्झापूर द मूव्ही' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आता या चित्रपटाची रिलीज डेट समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 12:05 PM IST
मुंबई : भारतातील सर्वात मोठी आणि चाहत्यांची आवडती फ्रँचायझी 'मिर्झापूर' आता मोठ्या पडद्यावर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित 'मिर्झापूर द मूव्ही' पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहे. या चित्रपटाची निर्माते रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर आहेत. याशिवाय कासिम जगमागिया आणि विशाल रामचंदानी याची सह-निर्मिती करत आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंग यांनी केलं आहे. निर्मात्यांनी आता या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केल्यानंतर, या चित्रपटामध्ये आणखी काय दाखविण्यात येईल याबद्दल जाणून अनेकजण आतुर आहेत. 'मिर्झापूर द मूव्ही' कधी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
'मिर्झापूर द मूव्ही'ची प्रदर्शनाची तारीख : भारतातील सर्वात लोकप्रिय ओटीटी फ्रँचायझीच्या निर्मात्यांनी 'मिर्झापूर: द मूव्ही'च्या नाट्य प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आता 'भौकाल' मोठ्या पडद्यावर पाहा. 4 सप्टेंबर रोजी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणारा 'मिर्झापूर द मूव्ही.' आता निर्मात्यांनी शेअर केलेल्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टवर लिहिलं, 'मी खूप दिवसांपासून याची वाट पाहत होतो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'गुड्डू भैय्याचा असता तर अधिक मजा आली असती.' आणखी एकानं लिहिलं, ' पंचायत' युनिव्हर्स आणि मिर्झापूर युनिव्हर्स एकत्र येत आहेत, म्हणूनच 'पंचायत'च्या शेवटच्या सीझनमध्ये बंदुकांचा समावेश करण्यात आला आहे.' याशिवाय या पोस्टवर फायर आणि हार्ट इमोजी शेअर करण्यात आले आहेत.
'मिर्झापूर द मूव्ही'तील इतर स्टारकास्ट : या चित्रपटात जितेंद्र कुमार,अभिषेक बॅनर्जी, रवी किशन, श्रिया पिळगावकर, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, सुशांत सिंग, राजेश तैलंग, हर्षिता गौर, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा आणि सोनल चौहान यांच्याही प्रमुख भूमिका असणार आहेत. 'मिर्झापूर: द मूव्ही', गुरमीत सिंग दिग्दर्शित आणि पुनीत कृष्णा यांनी लिहिला आहे. या चित्रपटामध्ये खूप काही वेगळं प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटातून जितेंद्र कुमारचं एक वेगळं रुप प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा :