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मिर्झापूर: द मुव्ही एक्स रिव्ह्यू: 'कालीन भैय्याच्या' चित्रपटाची झाली चर्चा, क्लायमॅक्सन पाहून प्रेक्षकांना बसला धक्का...

'मिर्झापूर: द मुव्ही'च्या क्लायमॅक्सनं प्रेक्षकांना प्रचंड प्रभावित केलं आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाबद्दल खूप चर्चा होताना दिसत आहे.

Mirzapur The Movie review
मिर्झापूर: द मुव्ही एक्स रिव्ह्यू (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 12:40 PM IST

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हैदराबाद : मिर्झापूरच्या तीन मालिका यशस्वी ठरल्या आहेत आणि आता मोठ्या पडद्यावर आलेला 'मिर्झापूर: द मुव्ही' देखील हिट ठरत असल्याचं दिसत आहे. 'मिर्झापूर: द मुव्ही' आज, 4 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. प्रेक्षक सोशल मीडियावर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. चला जाणून घेऊया, चित्रपटातील कालीन भैय्या, मुन्ना भैय्या आणि गुड्डू पंडित यांच्या भूमिका कशा धुमाकूळ घालत आहेत.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनासोबतच मिळालेल्या सुरुवातीच्या प्रतिक्रियांवरून असे दिसून येत आहे की, या फ्रँचायझीनं आपला वारसा कायम ठेवला आहे आणि प्रेक्षकांना एक उत्तम चित्रपटगृहातील अनुभव दिला आहे. सुरुवातीचा प्रतिसाद प्रचंड सकारात्मक असून, प्रेक्षक चित्रपटातील ॲक्शन, संवाद, पार्श्वसंगीत, कथेतीलबदल आणि अभिनयाचं कौतुक करत आहेत.

मुन्ना भैय्याचं झालं कौतुक : अनेक चाहत्यांनी दिव्येंदूनं साकारलेली मुन्ना भैय्याची भूमिका ही चित्रपटातील सर्वात मोठ्या आकर्षणांपैकी एक असल्याचं म्हटलंय. एका 'एक्स' यूजरनं चित्रपटाला 5 पैकी 4.5 स्टार दिले आहे. प्रेक्षकांनी लेखन, संवाद, ॲक्शन आणि अभिनयाची, विशेषतः क्लायमॅक्सची प्रशंसा करत म्हटलं आहे की, "मिर्झापूर द मुव्ही म्हणजे मोठ्या पडद्यावरील एक धमाका आहे. उत्कृष्ट लेखन, दमदार संवाद, जबरदस्त ॲक्शन आणि अप्रतिम अभिनयानं याला जिवंत केलं आहे. हा अजिबात कंटाळवाणा भाग वाटत नाही. हा एक संपूर्ण चित्रपट वाटतो आणि क्लायमॅक्स तर अगदी अप्रतिम आहे.'

चित्रपटला दिली गेली चांगली रेटिंग : आणखी एका प्रेक्षकानं तर अधिकच उत्साही होत म्हटलं, चित्रपटाला 4.5/5 रेटिंग दिले आणि याला वेब सीरिजपेक्षाही उत्तम म्हटलं. या समीक्षेत कथा, राजकारण, सूडनाट्य, ॲक्शन आणि पार्श्वसंगीताची प्रशंसा करण्यात आली, ज्यात 'मुन्ना भैय्या' हे सर्वात मोठे आकर्षण होते. "मिर्झापूर द मुव्ही वेब सीरिजपेक्षाही अधिक प्रभावी आहे. कथा, पटकथा, कथानक, राजकारण, सूड, ॲक्शन, संवाद आणि पार्श्वसंगीत हे सर्व मोठ्या पडद्यावर अधिक भव्य, सखोल आणि शक्तिशाली वाटते."

प्रेक्षकांनी दिव्येंदूच्या मुन्ना भैय्याच्या भूमिकेचं कौतुक केलं आहे. त्यांच्या मते, त्याचा वेडेपणा, वृत्ती, हावभाव, हलकाफुलका विनोद आणि पडद्यावरील वावर त्याला प्रत्येक वेळी वेगळे ठरवतो. अली फजलच्या गुड्डू पंडितच्या आक्रमकतेचं आणि तीव्रतेचेही कौतुक झाले आहे. रवी किशनच्या बब्बन यादवला 'हुशार, धोकादायक आणि प्रभावी' असे वर्णन केले गेले आहे. पंकज त्रिपाठीचा कालीन भैय्या आपल्या शांत आणि शक्तिशाली उपस्थितीनं प्रेक्षकांना प्रभावित केलं आहे. रसिका दुग्गलचेही कौतुक करण्यात आले आहे.

एका दुसऱ्या 'एक्स-रेटेड' समीक्षणात, या फ्रँचायझीची ओळख असलेले मुख्य घटक टिकवून ठेवण्याच्या चित्रपटाच्या क्षमतेचं कौतुक केलं आहे. हा चित्रपट नाट्य, प्रणय, अ‍ॅक्शन, उत्कंठा आणि प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारे सर्व काही देतो. पात्रांमधील उत्तम ताळमेळ, प्रभावी प्रेमकथा, उत्कृष्ट संगीत, टाळ्यांच्या गजरात कौतुक करण्यासारखे संवाद आणि एक दमदार क्लायमॅक्स. कालीन भैय्या म्हणजे खऱ्या अर्थानं 'भौकाली'.

तरण आदर्शची पोस्ट : ज्येष्ठ चित्रपट विश्लेषक तरण आदर्श यांनी या चित्रपटाला विजेता ठरवत चार स्टार दिले आहेत. त्यांनी चित्रपटाची प्रशंसा करताना लिहिलं आहे की, हा चित्रपट एखाद्या सीरीजचा सीक्वेल न वाटता एक मूळ थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेला चित्रपट वाटतो. आदर्श यांच्या मते, पुनीत कृष्णा यांचे संगीत हे चित्रपटाच्या सर्वात मोठ्या ताकदींपैकी एक आहे, ज्यात धारदार संवाद, सत्तासंघर्ष, सूड, विश्वासघात आणि भावना कथेला पुढे नेतात. त्यांनी गुरमीत सिंग यांच्या दिग्दर्शनाची आणि चित्रपटातील दमदार आणि क्रूर ॲक्शनचीही प्रशंसा केली. पार्श्वसंगीतही चर्चेचा एक मोठा विषय बनले आहे.

हा प्रचंड प्रतिसाद हे देखील दाखवतो की, मुन्ना भैय्या या फ्रँचायझीच्या सर्वात मोठ्या आकर्षणांपैकी एक आहे. एका प्रेक्षकानं आपली भावना अगदी सहजपणे व्यक्त केली, तिसऱ्या सीझनच्या भागानंतर, मुन्ना भैय्यानं या फ्रँचायझीबद्दलची क्रेझ पुन्हा जागृत केली. लोक हा चित्रपट पाहण्याचे कारण मुन्ना भैय्या आहे, होता आणि नेहमीच राहील. असंही अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत.

'मिर्झापूर:द मुव्ही'बद्दल : 'मिर्झापूर: द मुव्ही' या चित्रपटात पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदू, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, श्रिया पिलगावकर आणि अभिषेक बॅनर्जी हे कलाकार पुन्हा एकत्र आले आहेत. जितेंद्र कुमार आणि रवी किशन यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित आणि ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओ प्रस्तुत या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांनी केलं असून, कासिम जगमागिया आणि विशाल रामचंदानी हे सह-निर्माते आहेत. या चित्रपटाला सीबीएफसी (CBFC) कडून 'ए' (A) रेटिंग मिळाले आहे. चित्रपटाचा कालावधी 3 तास, 17 मिनिटे आणि 19 सेकंद आहे.

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PANKAJ TRIPATHI AND DIVYENDU SHARMA
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