'मिर्झापूर : द मूव्ही' साठी दिग्दर्शक गुरमीत सिंग सेन्सरकडून स्वतःहून मागणार 'ए' प्रमाणपत्र!
'मिर्झापूर : द मूव्ही'साठी दिग्दर्शक गुरमीत सिंग सेन्सरकडून स्वतःहून 'ए' प्रमाणपत्र मागणार असल्याचा खुलासा झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद : ओटीटीवरील सर्वाधिक लोकप्रिय क्राइम फ्रँचायझींपैकी एक असलेल्या 'मिर्झापूर'चे विश्व आता पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. दमदार ॲक्शन, थरार, नाट्य आणि 'मिर्झापूर'ची खास ओळख असलेला 'भौकाल' यामुळं चित्रपटाबाबत चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मिर्झापूर : द मूव्ही'चा बहुप्रतीक्षित टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. 'मिर्झापूर : द मूव्ही'मुळं भारतातील एखाद्या लोकप्रिय ओटीटी ओरिजिनल फ्रँचायझीचे मोठ्या प्रमाणावर चित्रपटगृहांत रूपांतर होण्याची ही पहिलीच वेळ ठरत आहे. अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू शर्मा पुन्हा एकदा त्यांच्या गाजलेल्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरू असून, चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
सेन्सॉर बोर्डाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्यावर भर : चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत असताना, 'मिर्झापूर'मधील हिंसक दृश्ये, परखड भाषा आणि वास्तववादी मांडणी लक्षात घेता, सेन्सॉर बोर्डाच्या (CBFC) नियमांनुसार चित्रपटात काय बदल करण्यात येणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे. यावर भाष्य करताना दिग्दर्शक गुरमीत सिंह यांनी सांगितलं की, 'मिर्झापूर'ची मूळ ओळख कायम ठेवणे हेच त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. अधिक व्यापक प्रेक्षकवर्ग मिळवण्यासाठी चित्रपटातील आशय सौम्य करण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच प्रौढ प्रेक्षकांसाठीच्या 'ए' (Adults Only) प्रमाणपत्राचा विचार करून चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली. त्याचबरोबर सेन्सॉर बोर्डाच्या सर्व नियमांचे पालन करण्यावरही भर देण्यात आला.
गुरमीत सिंह यांनी केल्या भावना व्यक्त : याबाबत गुरमीत सिंह म्हणाले, "आम्ही सुरुवातीपासूनच चित्रपटासाठी 'ए' प्रमाणपत्राचा विचार केला होता. अर्थात, CBFCच्या काही ठरावीक मार्गदर्शक सूचना आहेत. कोणती भाषा वापरता येईल आणि कोणती नाही, याचे भान ठेवून आम्ही योग्य तो समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे." भारतीय प्रेक्षकांची अभिरुची आणि चित्रपट पाहण्याचा दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, "आजचा प्रेक्षक अधिक प्रगल्भ झाला आहे. 'ॲनिमल', 'धुरंधर' आणि अलीकडील अनेक चित्रपटांकडे पाहिल्यास प्रौढ प्रेक्षकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कथांनाही चित्रपटगृहांमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. त्यामुळं 'मिर्झापूर : द मूव्ही' तिची मूळ ओळख आणि धार कायम ठेवत मोठ्या पडद्यावर सादर करण्याचा आत्मविश्वास आम्हाला मिळाला."
'मिर्झापूर : द मूव्ही' चित्रपटाची स्टारकास्ट : या चित्रपटात अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि दिव्येंदू शर्मा यांच्यासोबत अभिषेक बॅनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिळगावकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी आणि सोनल एस. चौहान यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. 'मिर्झापूर'च्या विश्वातील यापूर्वी कधीही न पाहिलेला नवा अध्याय या चित्रपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.
'मिर्झापूर : द मूव्ही' हा चित्रपट ॲमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करत आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुरमीत सिंह यांनी केले असून, कथा पुनीत कृष्णा यांनी लिहिली आहे. रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर हे चित्रपटाचे निर्माते असून, कासिम जगमगिया आणि विशाल रामचंदानी सहनिर्माते आहेत. 'मिर्झापूर : द मूव्ही' हा चित्रपट 4 सप्टेंबर 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत हिंदी आणि तेलुगू भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.