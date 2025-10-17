मिस्टर बीस्टनं तिन्हा खानबरोबर रियाध कार्यक्रममधील फोटो केला शेअर

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 17, 2025 at 3:19 PM IST

1 Min Read
मुंबई : युट्यूब सेन्सेशन मिस्टर बीस्ट (जिमी डोनाल्डसन)नं त्यांच्या नवीन फोटोमुळं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. त्यानं एक जबरदस्त फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये बॉलिवूडचे तीन खान एकत्र असल्याचे दिसत आहेत. सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान आणि आमिर खान फोटोत असल्यानं आता चाहते आश्चर्यचकित झाले आहेत. हा फोटो सौदी अरेबियातील रियाध येथील एका कार्यक्रमाचा आहे. मिस्टर बीस्टनं १६ ऑक्टोबरच्या रात्री त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर हा फोटो शेअर केला आहे

मिस्टर बीस्टनं शेअर केलेला फोटो चर्चेत : या फोटोमध्ये शाहरुख खान काळ्या रंगाच्या सूट आणि बूटमध्ये दिसत आहे. मिस्टर बीस्ट देखील फोटोत खूपच देखणा दिसत आहे. याशिवाय सलमान खान निळ्या रंगाच्या सूटमध्ये डॅशिंग दिसत आहे. तर आमिर खाननं इंडो-वेस्ट ड्रेस घातला आहे. या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये मिस्टर बीस्टनं लिहिलं आहे, 'हे भारत, आपण सर्वांनी एकत्र काहीतरी करावे का?' आता, मिस्टर बीस्टच्या या फोटोनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. बॉलिवूडच्या तिन्ही खानांबरोबर फोटो इंटरनेटवर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकजण मोठ्या प्रमाणात आपल्या पेजवर ही पोस्ट शेअर करत आहेत.

तिन्ही खान एकाच छताखाली एकत्र : दरम्यान या फोटोच्या पोस्टमध्ये एका यूजरनं लिहिलं, "मुकेश अंबानीनंतर, मिस्टर बीस्टनं ही कामगिरी केली आहे." दुसऱ्या एका युजरनं लिहिले, 'युट्यूबर मिस्टर बीस्टबरोबर शाहरुख, सलमान आणि आमिर, मिस्टर बीस्टचा पुढचा सहयोग, आणखी काय?' दरम्यान जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी (GEA)चे अध्यक्ष महामहिम तुर्की अल-शेख यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित जॉय फोरम २०२५ मध्ये तिन्ही खान एकाच छताखाली एकत्र दिसले. जॉय फोरम २०२५ मध्ये डाना व्हाइट, शाक्विल ओ'नील, टेरी क्रूज, गॅरी वायनरचुक, ली जंग-जे आणि रायन सीक्रेस्ट यांच्यासह असंख्य आंतरराष्ट्रीय स्टार आणि उद्योगपतींनी हजेरी लावली होती. नेटफ्लिक्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई, डीएझेडएन, यूएफसी, स्काय स्पोर्ट्स आणि एमबीसी स्टुडिओज सारख्या प्रमुख मनोरंजन कंपन्यांचा या हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमात सहभाग होता.

