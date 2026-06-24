MIFF 2026: 'डेथ माइन्स'मधील चित्रीकरणाबाबत 'सिल्व्हर' दिग्दर्शिका नतालिया कोनियार्झ यांनी केले मोठे खुलासे...
पोलिश दिग्दर्शिका नतालिया कोनियार्झ यांनी त्यांच्या 'सिल्व्हर' या माहितीपटाबद्दल सांगितले आहे, ज्याला नुकत्याच संपन्न झालेल्या मिफ्फ 2026मध्ये सर्वोच्च सन्मान, गोल्डन कॉंच मिळाला आहे.
By Seema Sinha
Published : June 24, 2026 at 4:35 PM IST
पोलिश दिग्दर्शिका नतालिया कोनियार्झ यांनी त्यांच्या 'सिल्व्हर' माहितीपटाबद्दल भाष्य केले आहे. या माहितीपटानं नुकत्याच संपन्न झालेल्या MIFF 2026 मध्ये 'गोल्डन कॉंच' (Golden Conch) हा सर्वोच्च सन्मान पटकावला. नतालिया कोनियार्झ यांच्या 'सिल्व्हर' या माहितीपटानं 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (MIFF) 'गोल्डन कॉंच' हा सर्वोच्च सन्मान जिंकला. हा पुरस्कार एक सुखद धक्का ठरला, या चित्रपटानं बोलिव्हियाच्या 'सेरो रिको' (Cerro Rico) खाणींमधील गरिबी, श्रम आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचे केलेले काव्यात्मक तरीही वास्तववादी चित्रण यातून अधोरेखित झाले. नैतिक आणि कलात्मक स्पष्टतेसाठी भारतीय ज्युरींनी या चित्रपटाची प्रशंसा केली.
अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकलेला हा चित्रपट खाण कामगारांच्या जीवनावर प्रकाश टाकतो आणि प्रेक्षकांना बोलिव्हियाच्या पोटोसी (Potosí) येथील 'सेरो रिको' पर्वताच्या – ज्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या 'माणसांना गिळंकृत करणारा पर्वत' म्हणून ओळखले जाते – खोलवर घेऊन जातो. थरथरणाऱ्या पर्वताच्या शांततेत आणि अंधारात, 12 वर्षांचा मुलगा 'जुवी', एक वृद्ध खाण कामगार आणि एक महिला यांच्या नजरेतून एक भूमिगत जग उलगडते. जिथे दैनंदिन श्रम इतिहासाच्या ओझ्याशी गुंफलेले असतात, तिथे वसाहतवादी वारसा, सामाजिक बहिष्कार आणि शोषणाचे न संपणारे चक्र यांबद्दलची एक कथा आकारास येते. कोनियार्झ यांचा हा चित्रपट त्या लोकांच्या स्मृतीला आणि जिद्दीला वाहिलेली मानवंदना आहे, जे दररोज जगाच्या पृष्ठभागाखाली दडलेल्या अंधारात उतरतात.
हा चित्रपट सततचे दुःख आणि आधुनिक, जागतिकीकरण झालेले भांडवलशाही आणि मौल्यवान धातू काढले जाणाऱ्या कठोर, अंधाऱ्या परिस्थितींमधील विरोधाभास यांकडेही लक्ष वेधतो. पोलिश-नॉर्वेजियन-फिनिश सह-निर्मिती असलेला हा चित्रपट त्या स्थानिक (indigenous) खाण कामगारांना अधोरेखित करतो, जे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक साहित्य पुरवण्यासाठी या कुख्यात खाणीत चांदी काढताना आपला जीव धोक्यात घालतात. नतालिया कोनियार्झ यांच्या मुलाखतीतील काही अंश, यात त्यांनी ही कथा कशा प्रकारे टिपली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान (उदा. सेल फोन, कॅमेरे आणि एआय) हे मोठ्या प्रमाणावर चांदीवर अवलंबून आहे, ही बाब समजल्यानं त्यांना कशी प्रेरणा मिळाली, यावर भाष्य केलं आहे. हे तंत्रज्ञान चांदीवर अवलंबून असतानाच, दुसरीकडे खाणकामगारांना मात्र 500 वर्षांपासून शोषण आणि अत्यंत धोकादायक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.
या चित्रपटाची निर्मिती कशी झाली, त्याबद्दल आम्हाला सांगा. 'सिल्व्हर' (Silver) हा चित्रपट कसा आकाराला आला?
या सर्व गोष्टींची सुरुवात महामारीच्या काळात झाली, जेव्हा मी दीड वर्षं बोलिव्हियामध्ये अडकले होते आणि तिथल्या एका खाणीच्या परिसरात राहू लागले होते. मार्च 2020मध्ये, मी माझा सिनेमॅटोग्राफर स्टाशेक कुस्के (Staszek Cuske) याच्यासोबत अर्जेंटिनाला जात होते. त्याच वेळी महामारीचा उद्रेक झाला, सीमा बंद झाल्या, विमानसेवा रद्द झाल्या आणि युरोपशी असलेला संपर्कही तुटला. ही परिस्थिती चौदा महिने चालली. परत जाण्यासाठी कोणतीही वाट उरली नव्हती. लॉकडाऊनमुळं निर्माण झालेली कोंदट आणि गुदमरल्यासारखी स्थिती (claustrophobia) टाळण्यासाठी आम्ही चिलीच्या अँडीज पर्वतरांगांचा आधार घेतला. आम्ही तिथे तंबूत राहिलो आणि सायकलवरून पर्वतांच्या वाटेनं प्रवास केला. काही महिन्यांनंतर आम्ही बोलिव्हियामध्ये प्रवेश केला. आम्ही आधीच खूप थकलो होतो आणि राहण्यासाठी जागा शोधत होतो. आम्ही 'देशातील सर्वात सुंदर खजिन्या'बद्दल - म्हणजेच 'पोटोसी'बद्दल (Potosí) - ऐकले होते. 'सिल्व्हर' हा माहितीपट अशा आदिवासी खाणकामगारांवर प्रकाश टाकतो, जे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी लागणारा कच्चा माल मिळवण्यासाठी एका कुख्यात खाणीत जीव धोक्यात घालून चांदी काढण्याचे काम करतात.
म्हणजेच, तुम्हाला तो खजिना सापडलाच...
मी त्या शहराला आणि तिथल्या रहिवाशांना जाणून घेऊ लागले. घरांच्या छतांच्या वर 'सेरो रिको' (Cerro Rico) हा भव्य आणि पौराणिक पर्वत उभा आहे, ज्याच्या पोटात चांदी दडलेली आहे. क्षितिजाच्या पार्श्वभूमीवर या पर्वताला आव्हान देत असल्यासारखा 19व्या शतकातील 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी'चा (Statue of Liberty) पुतळा उभा आहे - जो अमेरिकेतील पुतळ्याच्या धर्तीवर बनवला गेला आहे. त्याच वेळी, जमिनीवर, अत्यंत धोकादायक कामामुळं पूर्णपणे थकलेले किशोरवयीन मुले खाणीतून बाहेर पडताना दिसतात. आम्हाला हे ठिकाण अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचे होते. आम्ही पर्वताच्या उतारावर, खाणकामगार - पुरुष, स्त्रिया आणि त्यांची मुले - यांच्यामध्ये राहू लागलो.
हा चित्रपट बनवण्याच्या प्रवासाबद्दल आम्हाला अधिक सांगा.
हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण आणि महत्त्वाच्या अनुभवांपैकी एक होता. जेव्हा मी पहिल्यांदा प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी गेले, तेव्हा मला काहीतरी वैयक्तिक जाणवले. माझे कुटुंब पोलंडमधील खाणकामाच्या क्षेत्राशी संबंधित आहे. जरी बोलिव्हिया माझ्या घर आणि कामाच्या ठिकाणापासून खूप दूर असले, तरी मला कधीच परकेपणा जाणवला नाही, पण तरीही, तिथे कितीही वेळ घालवला तरी बाहेरची व्यक्ती म्हणून त्यांचे जीवन समजून घेणे कठीण होते. मी योग्य दृष्टिकोनावर आणि त्यांच्या कामाबद्दल व मी भेटलेल्या लोकांबद्दल असलेल्या आदरावर लक्ष केंद्रित करत होते. यासाठी जबाबदारी, संयम आणि ही जाणीव असणे गरजेचे होते की, सिनेमा लोकांकडून काहीतरी घेऊही शकतो, त्यामुळं चित्रीकरण करताना मला अत्यंत काळजी घ्यावी लागत होती.
नतालिया कोनियार्झ यांचा माहितीपट (डॉक्युमेंटरी) यावर प्रकाश टाकतो की, आधुनिक तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर चांदीवर कसे अवलंबून आहे, हे सर्व घडत असताना खाणकामगारांना 500 वर्षांपासून शोषण आणि अत्यंत धोकादायक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. खाणीत जाणे हे जोखमीचे काम होते आणि आम्हाला खूप लोकांचे जीव धोक्यात घालायचे नव्हते. शूटिंगसाठी मी, माझा सिनेमॅटोग्राफर आणि साउंड रेकॉर्डिस्ट असे आम्ही तिघेच आत गेलो होतो. शूटिंगदरम्यान अनेक कठीण प्रसंग आले, कारण आम्ही दिव्यांचा (लाइट्सचा) वापर करू शकत नव्हतो आणि तिथे पूर्ण अंधार होता. आम्हाला सर्वत्र फक्त सावल्या दिसत होत्या, सिनेमॅटोग्राफरला फक्त फ्रेममधील दृश्य दिसत होते आणि मी अंधारात पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. तिथे दिग्दर्शन करण्यापेक्षा सर्वांचे रक्षण करणे ही मुख्य बाब होती. जमिनीवर एखादा खड्डा आहे का किंवा कोणी त्यात पडून मरण पावू शकते का, हे पाहण्याचा प्रयत्न मी करत होते. त्यामुळं, माझं काम कधीकधी दिग्दर्शन करणे हे नसून, आमच्या आजूबाजूला काय चालले आहे यावर लक्ष ठेवणे हे होते.
पण प्रश्न पडतो की, पोलंडमधील एका माहितीपट निर्मातीला बोलिव्हियातील खाणीत चित्रीकरण करण्याची प्रेरणा कशातून मिळाली...
पोलंडमधील एक दिग्दर्शक आणि बोलिव्हियन मुलगा हे एकाच जगाचा भाग आहेत. पूर्वी त्याचे वडील हे काम करत होते, पण एका अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. ते जी चांदी काढतात, तिचा वापर छायाचित्रण आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये केला जातो. याच चांदीमुळं मला माझा व्यवसाय करणं शक्य होतं. पुरवठा साखळीच्या (सप्लाय चेन) दुसऱ्या टोकालाही प्रत्यक्ष माणसे असतात, याची आठवण लोकांना करून देणे हे कलाकारांचे कर्तव्य आहे.
खाणीतून उपजीविका करणाऱ्या लोकांचे आयुष्य कसे असते? : साधारणपणे, ते आयुष्य खूपच अल्प असते. पुरुषांचे सरासरी वय 40 वर्षे असते. जन्मापासूनच मृत्यूचे सावट असते – प्रत्येकाने खाणीत आपली एखादी प्रिय व्यक्ती गमावलेली असते.
अपघात वारंवार घडतात का? : खाणकामगारांमध्ये मृत्यू ही इतकी सामान्य गोष्ट झाली आहे की, त्याबद्दल कोणी फारसा विचार करत नाही. धूळ आणि वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॉलीजमुळे सर्वाधिक बळी जातात. बोगदे इतके अरुंद असतात की तिथून एखादी व्यक्ती सहज जाऊ शकत नाही. धातूनं भरलेल्या असल्यानं त्या ट्रॉलीज जड होतात. तीव्र उतारावरून खाली येताना त्या खूप वेगानं धावतात. खाणीतून चालताना, तुम्हाला रुळांवरून होणारा खडखडाट ऐकून त्यातून येणारी गाडी जाण्यापूर्वी पुढच्या सुरक्षित जागेपर्यंत (गल्लीपर्यंत) पोहोचता येईल का, याचा अंदाज घ्यावा लागतो. पुढं गेल्यावर स्फोट, विषारी वायू, चिरडले जाणे, बोगदा कोसळणे किंवा उंचावरून पडणे यांसारखे धोके असतात. एकदा मी एका खाणकामगाराची वेदनादायी किंकाळी ऐकली होती, जेव्हा तो खाणीच्या तळाशी जाऊन आदळला होता.
'सिल्व्हर' (Silver) हा चित्रपट सर्वांनाच भावतो कारण तो काम, जगण्याची धडपड, कुटुंब, धोका, प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकार यांसारख्या अत्यंत मूलभूत गोष्टींना स्पर्श करतो, असे नतालिया कोनियार्झ म्हणतात.
पती, चुलत भाऊ किंवा मित्र - कोणाचाही निरोप घ्यायचा असो, शोक करण्याचा कालावधी एक महिनाच असतो. त्यापेक्षा एक दिवसही जास्त नाही. तिथे मला अशी एकही आई भेटली नाही जिने आपल्या मुलाला दफन केले नसेल. तिथली मुले लवकरच अनाथ होतात. 'सिल्व्हर'मधील मुले वेगवेगळ्या कुटुंबांतून आलेली आहेत, पण कोणालाही वडील नाहीत. तिथे भावना व्यक्त केल्या जात नाहीत किंवा त्यावर चर्चाही होत नाही. तिथे आनंदाचे क्षण साजरे केले जात नाहीत किंवा दुर्दैवी घटनांवर शोकही केला जात नाही. दुःख आतल्या आत दाबून ठेवले जाते. जेव्हा एका मुलाला आपल्या जवळच्या व्यक्तीच्या जाण्यानं आलेले दुःख पचवणं कठीण गेलं, तेव्हा त्यानं अनेक महिने बोलणेच बंद केले होते.
मुलांनी तुमच्याशी कसा प्रतिसाद दिला? : ती माझ्यासाठी सर्वात सोपी गोष्ट होती. मी एका शेतकरी कुटुंबातून आले आहे, मी डोंगराळ भागात अनेक मुलांच्या सहवासात वाढले आहे आणि मला त्यांच्याशी बोलायची सवय आहे. मी त्यांच्याशी चांगले संबंध निर्माण करते. ती मला अनेक गंमतीशीर प्रश्न विचारायची, आम्ही एकमेकांना अनेक गोष्टी सांगायचो आणि अशा प्रकारे आमची मैत्री झाली, ती एक खरी मैत्री होती. पण भावनिकदृष्ट्या, तो माझ्यासाठी सर्वात कठीण भाग होता. जवळजवळ सर्वच मुलांनी त्यांचे वडील, भाऊ किंवा एखादी जवळची व्यक्ती गमावली होती. हिंसाचार अनुभवणाऱ्या मुलांची ती दृश्ये मी माझ्या स्मृतीतून पुसू शकत नाही. त्यांच्या अवतीभोवती नेहमीच धोका असतो आणि हिंसाचार आणि असहायतेचा साक्षीदार होणे खूपच कठीण होते. तुम्ही त्या लोकांसोबत राहता, त्यांची मैत्री करता, त्यांचे दुःख आणि हिंसाचार पाहता, पण तुम्ही त्यात काही बदल करू शकत नाही किंवा त्यावर प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. मी तिथून निघून गेल्यावर, दुसऱ्याच्या दुःखावर दिलेल्या माझ्या प्रतिक्रियेचे काही परिणाम होऊ शकले असते.
खाणीतून काढलेल्या त्या चांदीचे पुढे काय होते? : हा माल जपान, मेक्सिको आणि अमेरिकेतील कंपन्यांकडे जातो. या कंपन्यांचा सहभाग केवळ कच्चा माल खरेदी करण्यापुरताच मर्यादित ठेवण्याकडे कल असतो. खाणकामगारांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेण्याची त्यांना काय गरज आहे?
'सिल्व्हर' (Silver) हा चित्रपट इतका 'युनिव्हर्सल' कसा ठरतो? : हा एक कठीण प्रश्न आहे, पण मी त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. मी याला एक 'युनिव्हर्सल' चित्रपट मानतो कारण तो काम, जगण्याची धडपड, कुटुंब, धोका, प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकार यांसारख्या अत्यंत मूलभूत गोष्टींना स्पर्श करतो. हा चित्रपट उपस्थित करत असलेला प्रश्न केवळ बोलिव्हियापुरता मर्यादित नाही. हा चित्रपट अशा गोष्टी उघड करतो ज्या लपलेल्या आहेत किंवा ज्यांकडे आपण मुद्दाम दुर्लक्ष करतो. सुखसोयी, तंत्रज्ञान, प्रगती आणि संपत्ती यांच्या आडून नक्की काय दडलेले आहे? मला वाटते, म्हणूनच 'सिल्व्हर' हा चित्रपट सर्वत्र पोहोचतो आणि आपल्या सर्वांशी एक नाते जोडतो.