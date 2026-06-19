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मुंबई फिल्म फेस्टिव्हल : प्लास्टिकखाली झोपलेल्या व्यक्तीला पाहून सुचला 'वेलकम होम'; बेघरांच्या वेदना मांडणारा माहितीपट चर्चेत

'वेलकम होम' या माहितीपटाच्या निर्मितीतील प्रवास, आलेली आव्हानं आणि या माहितीपटाची संकल्पना याबाबत त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी विशेष संवाद साधला.

Director Anuradha Singh
दिग्दर्शक अनुराधा सिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 7:47 PM IST

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मुंबई : 'मुंबई आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल'मध्ये 'वेलकम होम' हा माहितीपट दाखवण्यात आला. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराधा सिंग यांनी केलं आहे. विशेष म्हणजे हा माहितीपट पूर्णत्वास नेण्यासाठी अनुराधा सिंग यांना तब्बल 9 वर्षांचा कालावधी लागला. माहितीपटाच्या निर्मितीतील प्रवास, आलेली आव्हानं आणि या माहितीपटाची संकल्पना याबाबत त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी विशेष संवाद साधला.

यावेळी बोलताना दिग्दर्शिका अनुराधा सिंग म्हणाल्या की, 'वेलकम होम' हा माहितीपट बनवणं त्यांच्यासाठी अत्यंत आव्हानात्मक अनुभव होता. यासाठी सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे बेघर व्यक्तींशी संवाद साधणं आणि त्यांच्या आयुष्यातील वास्तव समजून घेणं हे होतं.

डॉक्युमेंट्रीची संकल्पना कशी सुचली? : "या लोकांशी संवाद साधताना त्यांच्या वेदना आणि संघर्ष जवळून पाहता आला. आम्ही त्यांच्या आयुष्यातील वास्तव कॅमेऱ्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्यासोबत स्वतंत्र कॅमेरापर्सन नव्हता. मी स्वतःच चित्रीकरण केलं आणि कॅमेऱ्याची जबाबदारी सांभाळली. प्रत्येक व्यक्तीची स्वतःची एक वेगळी कथा होती आणि तीच कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या माहितीपटातून केला आहे," असं त्या म्हणाल्या.

डॉक्युमेंट्रीची संकल्पना कशी सुचली याबाबत सांगताना त्यांनी सांगितलं की, "एकदा मुंबईत मुसळधार पावसात गाडी चालवत असताना रस्त्याच्या कडेला एका व्यक्तीला केवळ प्लास्टिकच्या आडोशात झोपलेलं पाहिलं. पावसापासून बचाव करण्यासाठी त्याच्याकडे फक्त एक प्लास्टिकचा तुकडा होता. ते दृश्य पाहून मला धक्का बसला आणि याच घटनेतून या या फिल्मची कल्पना सुचली."

अनुराधा सिंग पुढे म्हणाल्या, "यानंतर पुढे जाऊन मी अशा अनेक लोकांना भेटले जी लोक मला सांगत होते कशाप्रकारे ते घराविना राहत आहेत आणि त्यांना घर का महत्त्वाचा आहे. अशा लोकांकडे पाहिलं की आपल्या दुःखांचं स्वरूप किती लहान आहे याची जाणीव होते."

महिलांच्या परिस्थितीबाबत बोलताना अनुराधा सिंग म्हणाल्या, "बेघर महिलांचं आयुष्य अधिक कठीण असतं. मासिक पाळी, स्वच्छता किंवा शौचालयासारख्या मूलभूत गरजांसाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागतो. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हे लोक जगत आहेत आणि त्यांचं वास्तव या माहितीपटातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे."

बेघर व्यक्तींविषयी समाजात असलेल्या गैरसमजांवर भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, "अनेकदा लोकांना वाटतं की या व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेनं रस्त्यावर राहतात. मात्र हे वास्तव नाही. त्यांना जर सुरक्षित आणि सन्मानजनक घर मिळालं, तर ते नक्कीच घरात राहतील. त्यामुळे बेघर लोकांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे."

बेघर महिलांच्या समस्यांवर भाष्य करताना अनुराधा सिंग म्हणाल्या की, डोक्यावर छप्पर नसल्यामुळे महिलांसमोर अनेक मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न उभे राहतात. "कपडे कुठे बदलायचे, झोपल्यानंतर आपल्या आजूबाजूला कोणी परपुरुष येणार नाही ना, आपण सुरक्षित आहोत ना, आपल्या मुलांना कोणी पळवून नेणार नाही ना किंवा त्यांना मच्छर आणि इतर त्रासांपासून संरक्षण कसं द्यायचं, अशा अनेक चिंता त्यांना सतत सतावत असतात," असं त्या म्हणाल्या.

"घर नसल्यामुळे महिला आणि संपूर्ण कुटुंबाला कोणत्या संकटांचा सामना करावा लागतो, हे या माहितीपटातून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेघर लोकांचं वास्तव आणि त्यांचे दैनंदिन संघर्ष प्रेक्षकांसमोर प्रामाणिकपणे मांडणं हेच या माहितीपटाचं उद्दिष्ट आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.

नवोदित चित्रपट निर्मात्यांना संदेश देताना अनुराधा सिंग म्हणाल्या, "कोणताही चित्रपट बनवताना त्यामध्ये वास्तव आणि सत्य किती प्रभावीपणे मांडता येईल, याचा विचार करा. कारण निर्मात्याच्या कामात प्रामाणिकपणा असेल, तर तो खरेपणा चित्रपटातूनही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. प्रामाणिकपणे सांगितलेली कथा नेहमीच लोकांच्या मनाला भिडते."

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मुंबई फिल्म फेस्टिव्हल
वेलकम होम डॉक्युमेंट्री
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