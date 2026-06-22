MIFF 2026: समारोप सोहळ्यातील ठळक बाबी आणि प्रमुख पुरस्कारांचे मानकरी...
21 जून रोजी मिफ्फ 2026च्या समारोप समारंभात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय श्रेणींमध्ये 17 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
By Seema Sinha
Published : June 22, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 4:50 PM IST
मुंबई : 19व्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा (MIFF) समारोप जागतिक सिनेमाच्या शानदार प्रदर्शनासह झाला, जिथे पोलिश माहितीपट 'सिल्व्हर'नं सर्वोच्च सन्मान, गोल्डन कॉंच पुरस्कार पटकावला. त्याचबरोबर, इराण, जर्मनी आणि भारतातील दिग्दर्शक माहितीपट, लघुकथा आणि ॲनिमेशन या श्रेणींमध्ये महोत्सवातील काही मोठे विजेते म्हणून उदयास आले. या आठवडाभर चाललेल्या महोत्सवानं जागतिक स्तरावर नॉन-फीचर सिनेमाचा वाढता प्रभाव दाखवून दिला. या शानदार सोहळ्याला चित्रपट निर्माते, उद्योग व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि चित्रपटप्रेमी उपस्थित होते, ज्या दरम्यान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय श्रेणींमध्ये 17 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय माहितीपटासाठीचा गोल्डन कॉंच पुरस्कार पोलिश माहितीपट 'सिल्व्हर'ला प्रदान करण्यात आला, जो बोलिव्हियाच्या ऐतिहासिक सेरो रिको दे पोतोसी येथील स्थानिक खाण कामगारांचे दैनंदिन जीवन आणि धोकादायक कामाची परिस्थिती दर्शवतो. हा चित्रपट जागतिक संपत्तीतील विषमता आणि वसाहतवादी इतिहासात रुजलेल्या दीर्घकाळ चाललेल्या शोषणावर एक मार्मिक, स्थानिक टीका करतो.
नतालिया कोनियार्झ दिग्दर्शित आणि मॅसीज कुबिकी निर्मित या चित्रपटाला 10 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिकही मिळाले. चित्रपट निर्मात्यांच्या वतीनं पोलिश इन्स्टिट्यूटच्या संचालक आणि मंत्री माल्गोर्झाटा वेजिस्-गोलेबियाक यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. आंतरराष्ट्रीय विजेत्यांमध्ये, इराणच्या 'अंडर द स्नो'नं सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय लघुकथा चित्रपटासाठी सिल्व्हर कॉंच आणि 5 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक पटकावले. 'अंडर द स्नो' हा चित्रपट राना नावाच्या एका तरुण इराणी महिलेची कथा सांगतो, जिला एका पारंपरिक आणि सक्तीच्या विवाहाच्या पार्श्वभूमीवर वैयक्तिक सत्य आणि सामाजिक अपेक्षा यांच्यात संघर्ष करावा लागतो. ती आपल्या आंतरिक इच्छा आणि कुटुंबाच्या कठोर धार्मिक नियमांमध्ये संतुलन साधण्याचा आटोपशीर प्रयत्न करते. दिग्दर्शक नफिसेह झारे आणि निर्मात्या कोट्टुकथिरा प्रकाश यांच्या वतीनं निर्माते दीपंकर प्रकाश यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
जर्मनीच्या 'मायाज साँग'ने सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय ॲनिमेशन चित्रपटासाठी सिल्व्हर कॉंच पुरस्कार जिंकला. चित्रपट निर्माते फ्रांझिस्का शोननबर्गर आणि जयकृष्णन सुब्रमण्यन यांच्या वतीनं प्रमुख ॲनिमेटर आणि स्टुडिओ प्रतिनिधी सानिका कुलकर्णी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. राष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय निर्मितींनीही उल्लेखनीय कामगिरी केली आणि महोत्सवातील अनेक सर्वोच्च 'सिल्व्हर कॉंच' पुरस्कार पटकावले. सर्वोत्कृष्ट भारतीय ॲनिमेशन चित्रपटासाठीचा 'सिल्व्हर कॉंच' पुरस्कार 'अंगलम्मन टेम्पल स्ट्रीट'च्या 'आर्मस्ट्राँग' या तमिळ भाषेतील चित्रपटाला मिळाला, जो चित्रपट निर्माते भुवनेश एम. कुमार यांनी स्वीकारला.
सर्वोत्कृष्ट भारतीय लघुकथा चित्रपटासाठीचा 'सिल्व्हर कॉंच' पुरस्कार एफटीआयआय (फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया) निर्मित 'स्मॉल क्लाउड्स'ला प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान कुलगुरू धीरज सिंग आणि दिग्दर्शक शुभम सुमित यांनी स्वीकारला. दरम्यान, सर्वोत्कृष्ट भारतीय माहितीपटासाठीचा 'सिल्व्हर कॉंच' पुरस्कार 'वाई'ला मिळाला. दिग्दर्शक साईनाथ एस. उसकैकर आणि जवाहर शर्मा यांनी निर्माते भरतबाला गणपती यांच्या वतीनं हा पुरस्कार स्वीकारला. या महोत्सवात जर्मनीच्या प्रतिष्ठित 'फिल्मअकॅडमी बाडेन-वुर्टेमबर्ग'च्या 10 अत्यंत प्रशंसित चित्रपटांचे एक शानदार प्रदर्शनही सादर करण्यात आले, ज्यात अत्याधुनिक विद्यार्थी चित्रपट निर्मितीवर प्रकाश टाकण्यात आला.
एमआयएफएफ 2026मध्ये तांत्रिक उत्कृष्टतेलाही मान्यता देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रणाचा पुरस्कार 'टर्टल वॉकर'साठी क्रिश मखिजा यांना, तर सर्वोत्कृष्ट संपादनाचा पुरस्कार 'अबाउट द काऊ' या रशियन चित्रपटासाठी एव्हगेनी स्मिरनोव्ह आणि मॅक्सिम स्मिरनोव्ह यांना मिळाला. सर्वोत्कृष्ट ध्वनी संयोजनाचा पुरस्कार 'देवा आज पण व्हाय'साठी अभय रुमदे यांना देण्यात आला.राष्ट्रीय स्पर्धेत, सर्वोत्कृष्ट ध्वनी संयोजनाचा पुरस्कार 'कोवर्ती'साठी बिगिना दहल यांना, सर्वोत्कृष्ट संपादनाचा पुरस्कार 'मेडे'साठी अखिल कृष्णन यांना आणि सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रणाचा पुरस्कार 'स्मॉल क्लाउड्स'साठी रणधीर बिस्वास यांना मिळाला.
इतर प्रमुख सन्मानांमध्ये 'द हग ऑफ एम्प्टिनेस'साठी प्रदीप केंचनुरू यांना मिळालेला फिप्रेस्की आंतरराष्ट्रीय समीक्षक पुरस्कार, मिलन कुमार यांच्या 'द ओल्ड बुल नोज, ऑर वन्स न्यू' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी चित्रपटासाठीचा आयडीपीए पुरस्कार आणि 'राझा'साठी पूजा तोलानी यांना मिळालेला सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शकासाठीचा दादासाहेब फाळके चित्रनगरी पुरस्कार यांचा समावेश होता. तैवानी चित्रपट निर्मात्या चुआन-यिंग लियाओ यांना 'द होर्डर्स' या चित्रपटासाठी 'सर्वांत नाविन्यपूर्ण, प्रायोगिक चित्रपटा'करिता प्रमोद पती विशेष ज्युरी पुरस्कार मिळाला, तर 'द लास्ट शेल्टर'नं विक्सित भारत, वंदे मातरमची 150 वर्षे आणि भारत@2026 यांना समर्पित विशेष पुरस्कार पटकावला.
समापन समारंभाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा उपस्थित होते. त्यांनी एमआयएफएफ (MIFF) एका राष्ट्रीय महोत्सवापासून माहितीपट, ॲनिमेशन आणि लघुकथा चित्रपटांसाठी जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त व्यासपीठात कसे रूपांतरित झाले, यावर भाष्य केले. या कार्यक्रमात बोलताना राज्यपाल म्हणाले की, एमआयएफएफ (MIFF) कलात्मक उत्कृष्टता, सांस्कृतिक विविधता आणि अर्थपूर्ण कथाकथनाचा गौरव करणाऱ्या एका जागतिक चळवळीत विकसित झाले आहे. चित्रपटाला सर्जनशील किंवा 'ऑरेंज इकॉनॉमी'चा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ संबोधताना, राज्यपालांनी इतिहास जतन करण्याची, सामाजिक बदलांना प्रेरणा देण्याची आणि राष्ट्राची मूल्ये जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची चित्रपटांची शक्ती ओळखली.
ॲनिमेशन आणि लघुकथाकथनाच्या वाढत्या प्रभावाची प्रशंसा करताना, त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) जबाबदार वापर आणि चित्रपट निर्मात्यांच्या बौद्धिक संपदेचे अधिक मजबूत संरक्षण करण्याचे आवाहनही केले.आपल्या स्वागतपर भाषणात, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रभात म्हणाले की, विविध ठिकाणी मिळालेला प्रेक्षकांचा जोरदार प्रतिसाद हा वाढत्या गर्दीच्या माध्यम क्षेत्रात माहितीपट, लघुकथा आणि ॲनिमेशनचे सातत्यपूर्ण महत्त्व दर्शवतो.
या समारंभात महोत्सवाचा अधिकृत अहवालही सादर करण्यात आला. नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे (NFDC) व्यवस्थापकीय संचालक आणि महोत्सवाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांच्या माहितीनुसार, 'मिफ 2026' (MIFF 2026) साठी जगभरातून 1,459 चित्रपटांच्या प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. स्पर्धेच्या विभागात 13 देशांमधील 144 चित्रपटांचा समावेश होता, तर स्पर्धा-बाह्य कार्यक्रमांतर्गत 24 विशेष विभागांमध्ये 46 देशांमधील 202 चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आले. प्रसिद्ध प्रसारणतज्ज्ञ आणि निसर्ग अभ्यासक डेव्हिड ॲटनबरो, चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल, छायाचित्रकार रघु राय आणि ख्यातनाम माहितीपट निर्माते फ्रेडरिक वाईजमन यांना वाहिलेली विशेष श्रद्धांजली हे या महोत्सवाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले. 'ईकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट' (ईशान्येकडील प्रतिध्वनी) आणि 'मराठी फिल्म्स' यांसारख्या नवीन विभागांमुळं प्रादेशिक कथाकथन आणि उदयोन्मुख कलाकारांच्या अभिव्यक्तीवर महोत्सवानं दिलेला भर अधिक दृढ झाला.
'गोल्डन कॉंच' (Golden Conch) पुरस्कार विजेत्या 'सिल्व्हर' (Silver) या चित्रपटाच्या अंतिम प्रदर्शनासह या महोत्सवाची सांगता झाली. या महोत्सवानं एक स्पष्ट संदेश दिला- संक्षिप्त कथाकथनामध्ये प्रचंड भावनिक आणि सांस्कृतिक प्रभाव असतो, ते विविध संस्कृतींमधील दरी सांधणारा दुवा ठरते, तसेच सहानुभूतीची भावना वाढीस लावते आणि ऐतिहासिक सत्य जपण्याचे कार्य करते.