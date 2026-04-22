'मायकल'चा एक्स रिव्ह्यू: 'किंग ऑफ पॉप' मायकल जॅक्सनला मोठ्या पडद्यावर पाहून चाहते झाले भावूक...
'किंग ऑफ पॉप'च्या 'मायकल' या चित्रपटाबद्दल चाहत्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत. चला जाणून घेऊया की त्यांना हा चित्रपट कसा वाटला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित बायोग्राफिकल ड्रामा 'मायकल' 24 एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी नुकताच चित्रपटाचा प्रीमियर आयोजित केला होता. प्रीमियर झाल्यापासून, सोशल मीडियावर चित्रपटाबद्दल खूप चर्चा होताना दिसत आहे. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अमेरिकेत हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी याचे विशेष 'अर्ली-ॲक्सेस' स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आले होते. हे 'फक्त एका रात्रीसाठी' असलेले प्रीमियम-फॉर्मेट स्क्रिनिंग चित्रपटाच्या जगभरातील प्रदर्शनाच्या दोन दिवस आधी झाले. मायकल जॅक्सनचा भाचा जाफर जॅक्सन या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत आहे. आता 'एक्स' हँडलवर अनेकजण आपल्या या चित्रपटाबाबत प्रतिक्रिया देत आहेत.
'मायकल'चा एक्स रिव्ह्यू : 'मायकल' चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. या चित्रपटातील अनेक क्षण पाहूण मायकल जॅक्सनचे चाहते हे भावूक झाले आहेत. एका चाहत्यानं एक्स हँडलवर लिहिलं,'चित्रपटाची सुरुवात मी आजवर अनुभवलेल्या कोणत्याही गोष्टीसारखी नव्हती. मला मोठ्यानं ओरडावेसे वाटलं. ज्या प्रकारे त्याची सुरुवात झाली आहे, ती एक उत्कृष्ट कलाकृती आहे. अगदी माझ्या कल्पनेप्रमाणेच आणि हो, माझ्या पूर्ण अपेक्षेप्रमाणे 'मायकल'चे पाय दिसत आहेत. दुसऱ्या युजरनं थिएटरमधील वातावरणाचे वर्णन करताना लिहिलं,'प्रत्येकजण या चित्रपटाच्या वातावरणात पूर्णपणे मग्न झाले होते. हा अप्रतिम चित्रपट पाहताना संपूर्ण गर्दी वेडी झाली होती. या वर्षातील सर्वोत्तम चित्रपट.' तिसऱ्या यूजरनं लिहिलं, 'खराखुरा टाळ्यांचा कडकडाट, खचाखच भरलेला हॉल. आम्ही गाणी गायली. आम्ही हसलो. आम्ही रडलो. ते अगदी अविश्वसनीय होतं. मी पुढच्या भागाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.'
*SPOILER*— MJ BIOPIC ERA 🪩 (@moonwalkhes) April 22, 2026
LA INTROOOO DE LA PELÍCULA, NUNCA HABÍA SENTIDO TANTAS GANAS DE GRITAR COMO EN ESE MOMENTO, EMPEZÓ DE LA MANERA MÁS ICÓNICA POSIBLE, TAL COMO LO IMAGINABA Y SÍ SALEN LOS PIES DE MICHAEL CÓMO TANTO ESPERABA. 😭😭😭❤️#MichaelMovie pic.twitter.com/Hw810gSB78
MICHAAAAAEL ❤️ #michealjackson #michael #michaelmovie @michaeljackson @cinepolisbrasil pic.twitter.com/DovMtZYgJ7— 🍎 Woman Jackson.🍎 (@Jacksonn4Ever) April 22, 2026
A GALERA ENTROU NA ONDAAAA, geral gritou muito nessa beleza de filme, FILME DO ANO!!! #michaelmovie #michaelfilme pic.twitter.com/FSHmEOMc8a— Xupeta 🕺🏻 (@Jotakoor) April 22, 2026
En mi cine, todavía no empezaba la peli y ya estaban gritando con esta intro y fue muy lindo ver ese logo de nuevo 😭🫶🏻 #michaelmovie https://t.co/JlOgidGICA pic.twitter.com/zGvcqF66a9— eli 🏒 (@thereitiseli) April 22, 2026
Aplausos reales, sala completamente llena.— • Clau • (@Claudia36788956) April 22, 2026
Se cantó
Se rio
Se lloró
FUE UNA MALDITA LOCURA🫶🏽❤️✨
I can’t wait for more ✨#MichaelMovie #Mexico pic.twitter.com/9KxJfQ8t8W
je suis tellement HEUREUSEEEEE #michaelmovie https://t.co/JLBKZzVbKa pic.twitter.com/z7BwQcUYEi— ✮ emma ✮ (@smooIhcriminaI) April 21, 2026
que filme lindo! o jaafar retratou exatamente oq o michael representa, emoção do início ao fim, te amo tanto michael 🥹❤️#MichaelMovie pic.twitter.com/5ly1XpcBpg— dani. 🪩 (@_hstylesz) April 22, 2026
EU JÁ TINHA SUPERADO A MORTE DELE AGORA EU ESTOU EM ESTADO DE NEGAÇÃO DE NOVO EU NÃO CONSIGO MAIS PARAR DE CHORAR MICHAEL JACKSON VOLTA POR FAVOR #michaelmoviepic.twitter.com/SLjioFux3G— lαrιѕѕα (@bymjackson) April 22, 2026
चाहते झाले भावूक : तसेच आणखी व्यक्तीनं चित्रपटगृहातील वातावरण, प्रेक्षकांचा उत्साह आणि पॉप गायकाच्या लोगोचे वर्णन करताना लिहिलं, 'चित्रपटगृहात चित्रपट सुरूही झाला नव्हता आणि लोक या इंट्रोसाठी आधीच जल्लोष करत होते. तो लोगो पुन्हा पाहणे खूपच गोड वाटले.' आणखी एका चाहत्यानं लिहिलं, 'मी त्याच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून आधीच सावरले होते, पण आता मी ते पुन्हा स्वीकारायला नकार देत आहे. माझे रडणे थांबत नाही. मायकल जॅक्सन, कृपया परत ये. 'मायकल' मुव्ही.' याशिवाय एका व्यक्तीनं जाफरच्या अभिनयाचे कौतुक करत लिहिलं, 'काय जबरदस्त चित्रपट आहे. जाफरनं मायकलची ओळख उत्तमरित्या साकारली आहे. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, प्रत्येक क्षण भावनांनी भरलेला आहे. मायकल, मी तुझ्यावर प्रेम करतो.' आता अनेक चाहते मायकल जॅक्सनची आठवण करत भावूक झाल्याचे दिसत आहेत.