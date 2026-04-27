'मायकल' चित्रपटानं जागतिक बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास, कलेक्शनचे आकडे आले समोर...
मायकल जॅक्सनच्या चित्रपटानं जागतिक बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त वादळ निर्माण केलंय. या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या आठवड्यात किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद : मायकल जॅक्सनच्या बायोपिकनं जगभरात कमाल केली आहे. समीक्षकांकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया मिळूनही या बायोपिकनं दमदार सुरुवात केली. नकारात्मक समीक्षणांचा भडिमार होऊनही, पॉप स्टार मायकल जॅक्सनच्या बायोपिकनं 23 एप्रिल रोजी झालेल्या प्रिव्हयूमध्ये खूप कमाई केली. यानंतर हा चित्रपट 24 एप्रिल रोजी पूर्णपणे रिलीज झाला. 'मायकल' हा चित्रपट सोमवारपर्यंत देशांतर्गत (अमेरिकेत) 100 दशलक्ष डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आहे. समीक्षकांकडून नकारात्मक प्रतिक्रियांची लाट येऊनही, या मोठ्या बजेटच्या मायकल जॅक्सन बायोपिकनं प्रेक्षकांमध्ये आपली ताकद सिद्ध केली आहे आणि एक नवीन मापदंड स्थापित केला आहेत. या चित्रपटामध्ये जाफर जॅक्सननं मायकल जॅक्सनची भूमिका केली आहे.
दरम्यान पहिल्याच वीकेंडमध्ये, 'मायकल'नं देशांतर्गत तब्बल 97 दशलक्ष डॉलर्स आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 120 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली, ज्यामुळं त्याची जगभरातील एकूण कमाई 217 दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे. या चित्रपटानं 'स्ट्रेट आउट्टा कॉम्प्टन'चा (60.2 दशलक्ष डॉलर्स) पूर्वीचा विक्रम मागे टाकला आहे. तसेच, चित्रपटानं 'बोहेमियन रॅप्सोडी'लाही सहज मागे टाकले आहे, ज्यानं देशांतर्गत 51 दशलक्ष डॉलर्स आणि जागतिक स्तरावर 122 दशलक्ष डॉलर्सची ओपनिंग करून आपल्या संपूर्ण प्रदर्शनकाळात जगभरात 910 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली होती. यापूर्वी,'बोहेमियन रॅप्सोडी' या म्युझिकल बायोपिकच्या सर्वात मोठ्या जागतिक ओपनिंगचा विक्रम केला होता. हा चित्रपट 'क्वीन' या बँडवर आधारित होता.
'मायकल'नं रचला इतिहास : 'बोहेमियन रॅप्सोडी'नं 2023मध्ये रिलीज झालेला क्रिस्टोफर नोलनच्या 'ओपेनहायमर' या चित्रपटालाही मागे टाकले. किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर, एमिली ब्लंट आणि मॅट डॅमन यांच्यासह इतर कलाकारांचा समावेश असलेल्या 'ओपेनहायमर'नं पहिल्याच आठवड्यात 174 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कमाई केली. हा चित्रपट अनेकांना पसंत आला होता. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला. याशिवाय 'मायकल' आता 'द सुपर मारिओ गॅलेक्सी मूव्ही'नंतर, या वर्षातील दुसरा सर्वात मोठा जागतिक ओपनर ठरला आहे. 'द सुपर मारिओ गॅलेक्सी मूव्ही' नं 372.5 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली होती.
'मायकल'ची भारतातील कमाई : 'मायकल' भारतात चांगली कमाई करत आहे. आतापर्यंत या चित्रपटानं देशांतर्गत 16 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. नकारात्मक समीक्षणांनंतर अनेकांनी हा चित्रपट पाहिला आणि त्यांना तो आवडला. नृत्यदिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्माती फराह खाननं सांगितलं की, तिला हा चित्रपट खूप आवडला आणि तिनं जाफर जॅक्सनच्या अभिनयासाठी ऑस्करची मागणीही केली. तसेच तिनं पुढं सांगितलं की, प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट पाहायला पाहिजे, याशिवाय समीक्षकांच्या नकारात्मक समीक्षणांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहनही तिनं केलं.अनुपम खेरनेही जाफर जॅक्सनच्या अभिनयाची प्रशंसाही केली.
MICHAEL IS MAGIC: ❤️🕺❤️— Anupam Kher (@AnupamPKher) April 26, 2026
Last night I watched the biopic #Michael on the one and only Michael Jackson.😍🕺
Phenomenal. Inspiring. Deeply moving.
I must confess, I don’t understand English music as much as I understand emotions. But with Michael Jackson, language was never a… pic.twitter.com/aWrmhWJi4h
'मायकल'बद्दल: अँटोइन फुक्वा दिग्दर्शित आणि जॉन लोगन लिखित 'मायकल' चित्रपटात निया लाँग, लॉरा हॅरियर, माइल्स टेलर आणि कोलमन डोमिंगो यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट 'मायकल जॅक्सन'च्या इंडियानामधील गॅरीपासून ते जागतिक सुपरस्टार बनण्यापर्यंतच्या प्रवासाचा प्रवास दाखवितो. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, अनेकांनी गायकाची प्रतिमा 'स्वच्छ'केल्याबद्दल टीका केली आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण चित्रपटगृहांकडे वळत आहेत.