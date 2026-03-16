'वन बॅटल ऑफ्टर अनदर'नं सहा ऑस्कर जिंकून रचला इतिहास, संपूर्ण यादी येथे पाहा...
98व्या ऑस्कर पुरस्कार हा कार्यक्रम सोहळा संपन्न झाला आहे. आता कुठल्या चित्रपटांनी बाजी मारली हे जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 9:46 AM IST
हैदराबाद : 98व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये 'वन बॅटल आफ्टर अदर' आणि 'सिनर्स' या दोन चित्रपटांमध्ये चांगलीच टक्कर पाहायला मिळाली. पॉल थॉमस अँडरसनच्या 'वन बॅटल आफ्टर अदर'ला 13 नामांकने मिळाली असून यानं आता यानं इतिहास रचला आहे. तसेच रायन कूगलरच्या 'सिनर्स'ला 16 ऑस्कर नामांकन मिळाली आहे. या वर्षी कुठल्या चित्रपटानं बाजी मारली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. पॉल थॉमस अँडरसनच्या 'वन बॅटल आफ्टर अदर' ला 13 नामांकने मिळाली, ज्यात त्यानं सहा जिंकून इतिहास रचला. दरम्यान, रायन कूगलरच्या 'सिनर्स'ला 16 ऑस्कर नामांकने मिळाली, जी या वर्षी कोणत्याही चित्रपटासाठी सर्वाधिक आहेत, परंतु याला फक्त चार जिंकण्यात यश आले. तसेच सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कारासाठी ऑस्करच्या शर्यत नेहमीच तीव्र स्पर्धा राहिली आहे. जेसी बकलीला 'हॅमनेट' चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. दरम्यान मायकेल बी. जॉर्डनला 'सिनर्स'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून सन्मानित करण्यात आलं. 'वन बॅटल आफ्टर अदर' चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले.
ऑस्कर 2026चे विजेते
- सर्वोत्कृष्ट फिल्म: वन बॅटल आफ्टर अनदर
- मुख्य भूमिकांमध्ये सर्वोत्कृष्ट अभिनेता: माइकल बी जॉर्डन (फिल्म: सिनर्स)
- मुख्य भूमिका में सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री: जेसी बकली (फिल्म: हैमनेट)
- सर्वोत्कृष्ट निर्देशन: पॉल थॉमस एंडरसन (फिल्म: वन बॅटल आफ्टर अनदर)
- सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री: एमी मैडिगन ('वेपन्स'साठी)
- सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म: के-पॉप डेमन हंटर (के पॉप डिमॉन हंटर)
- सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म: द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स (द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स)
- सर्वोत्कृष्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: केट हॉली ('फ्रेंकेंस्टीन'साठी)
- सर्वोत्कृष्ट मेकअप आणि हेयरस्टाइलिंग: माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल आणि क्लियोना फ्यूरी ('फ्रेंकेंस्टीन'साठी)
- सर्वोत्कृष्ट कास्टिंग डायरेक्टर: कसंद्रा कुलुकुंडिस ('वन बॅटल आफ्टर अनदर'साठी)
- सर्वोत्कृष्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म: 'द सिंगर्स' आणि 'टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाईवा' (टाई)
- सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेता: शॉन पेन
- सर्वोत्कृष्ट मूल पटकथा (ओरिजिनल स्क्रीनप्ले): सिनर्स (लेखक: रयान कूगलर)
- सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथा (एडेप्टेड स्क्रीनप्ले): वन बॅटल आफ्टर अनदर (लेखक: पॉल थॉमस एंडरसन)
- सर्वोत्कृष्ट प्रोडक्शन डिजाइन: फ्रेंकेंस्टीन (टमारा डेयरडेविल आणि शेन वेउओ)
- सर्वोत्कृष्ट विजुअल इफेक्ट: अवातार: फायर एंड ऐश
- सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म: ऑल द एंप्टी रूम्स
- सर्वोत्कृष्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म: मिस्टर नोबडी अगेंस्टर पुतिन
- सर्वोत्कृष्ट स्कोर: सिनर्स
- सर्वोत्कृष्ट साउंड: एफ 1
- सर्वोत्कृष्ट सिनेमैटोग्राफी: सिनर्स
- सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म: सेंटीमेंटल वैल्यू
- सर्वोत्कृष्ट मूल गीत: गोल्डेन
One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
And the Oscar for Best Actress goes to... Jessie Buckley! #Oscars pic.twitter.com/KD8FmUox95— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Michael B. Jordan pulls double duty as the Smokestack Twins and wins the Lead Actor Oscar for SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/ZghbO6OkTQ— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
Paul Thomas Anderson accepting the Oscar for Best Directing for ONE BATTLE AFTER ANOTHER. pic.twitter.com/9WZXzXqevh— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
ऑस्कर समारंभाचे होस्टिंग : दरम्यान 75 वर्षीय एमी मॅडिगननं सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पहिला ऑस्कर जिंकणे हे या हंगामातील एक प्रमुख आकर्षण होते. एमीनं 'वेपन्स' या हॉरर चित्रपटात आंटी ग्लेडिसची भूमिका केली. कॉनन ओ'ब्रायन सलग दुसऱ्या वर्षी समारंभाचे होस्टिंग केले.