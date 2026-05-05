करण जोहर ते ईशा अंबानी अंबानीपर्यंतच्या नामवंत व्यक्तींनी मेट गालाच्या रेड कार्पेटवर पसरवली जादू...
मेट गालामध्ये करण जोहर ते ईशा अंबानीपर्यंतच्या नामवंत व्यक्तींनी हजेरी लावली. आता त्यांची काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा निर्माता करण जोहरनं यावर्षी मेट गालामध्ये पदार्पण केलंय. त्यानं मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्टच्या कॉस्ट्यूम इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित या प्रतिष्ठित कार्यक्रमात सहभाग घेवून जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केलं. करण जोहरनं त्याच्या मेट गालामधील उपस्थितीचे फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले. त्याची कृतज्ञता व्यक्त करणारी एक भावनिक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. 5 मे रोजी, करण जोहरनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर 2026च्या मेट गालामधील आकर्षक फोटो शेअर केल्यानंतर तो चर्चेत आला. मेट गालामध्ये सहभागी होण्याचं त्याचं एकेकाळचं स्वप्न करणला आठवलं. सिनेमावरील त्याच्या प्रेमापासून ते त्याचे दीर्घकाळापासूनचे स्वप्न जगण्यापर्यंत, या चित्रपट निर्मात्याला खरोखरच एक अद्भुत अनुभव आला असं त्याच्या फोटोंवरून दिसत आहे.
करण जोहरची पोस्ट : त्याचा पोशाख प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवी वर्मा यांच्या वारसा आणि कलेपासून प्रेरित होता. त्याच्या आकर्षक पोशाखाबद्दल आणि स्वप्नाबद्दल बोलताना, करणनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सिनेमा आणि वेशभूषेचा प्रेमी, महान गोष्टींची स्वप्ने पाहणारा, ते 'द मेट गाला'च्या पायऱ्यांवर उभे राहण्यापर्यंत, आयुष्य खरोखरच एका वर्तुळात पूर्ण झाले आहे. माझ्यासाठी, हा क्षण केवळ फॅशनबद्दल नव्हता. तो कथाकथनाबद्दल होता. राजा रवी वर्मा यांचा वारसा पुढं नेण्याबद्दल आणि पुनरुज्जीवित करण्याबद्दल होता. यावेळी, कॅनव्हासवर नाही, तर गतीमध्ये, भारत आणि आपली संस्कृती, आपली कला आणि आपले कथाकथन जागतिक व्यासपीठावर सादर करण्याबद्दल होता. 'मनीष मल्होत्रा यांच्यासोबतच्या आपल्या मैत्रीचा उल्लेख करत, चित्रपट निर्मात्यानं समारोप करताना म्हटलं, 'मनीष मल्होत्रा यांच्याबरोबरची तीस वर्षांची मैत्री आणि सहकार्य, आणि आजही एकत्र नवनवीन प्रयोग करत राहणं, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. या अनमोल आठवणीबद्दल मी तुमचा आणि तुमच्या टीमचा मनापासून आभारी आहे.'
स्टार्सनं मेट गालामध्ये पसरवली जादू : करण व्यतिरिक्त, आदित्य बिर्ला ग्रुपचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला यांची मुलगी अनन्या बिर्ला यांनीही मेट गालामध्ये पदार्पण केलं. अनन्यानं रॉबर्ट लिन वून फूई यांची सिग्नेचर डिझाइनचा पोशाख परिधान केला होता. ज्यासोबत कलाकार सुबोध गुप्ता यांनी डिझाइन केलेला एक शिल्पमय मुखवटा जोडला होता. या पोशाखात पेप्लम असलेले एक स्ट्रक्चर्ड काळे जॅकेट आणि भरजरी प्लीट्स असलेला स्कर्ट यांचा समावेश होता. यानंतर व्यावसायिक मुकेश अंबानी यांची मुलगी ईशा अंबानीनं मेट गालात आपल्या सुंदरतेची जादू दाखवली. मेट गाला 2026मध्ये तिनं गौरव गुप्ता यांनी डिझाइन केलेली सोनेरी रंगाची कलात्मक साडी परिधान केली होती, यावर पिछवाई कला, हस्तनिर्मित केलेली डिझाइन, पारंपरिक दागिने आणि आंब्याच्या आकाराची एक अनोखी बॅग होती. यामुळं ती आकर्षित दिसत होती. तसेच या कार्यक्रमात मनीष मल्होत्रा, सुधा रेड्डी, दीया मेहता जटिया आणि इतर कलाकारांनी आपल्या सौंदर्याची यात जादू पसरवली. या वर्षीची संकल्पना संस्थेच्या स्प्रिंग 2026च्या 'कॉस्ट्यूम आर्ट' या प्रदर्शनातून घेण्यात आली आहे.
