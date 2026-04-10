सलमान खान अभिनीत 'मातृभूमी' चित्रपटातील 'मेरा जी नहीं भरा' गाणं रिलीज

सलमान खान स्टारर 'मातृभूमी' या चित्रपटातील 'मेरा जी नहीं भरा' हे गाणं रिलीज झालं आहे.

Published : April 10, 2026 at 2:32 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सलमान खानचा आगामी चित्रपट 'मातृभूमी' हा चित्रपट काही दिवसात रिलीज होईल. दरम्यान या चित्रपटामधील एक गाणं 'मेरा जी नहीं भरा' हे रिलीज करण्यात आलं आहे. चित्रपटातील हे गाणं अनेकांना पसंत आलं आहे. या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग हे स्टार्स दिसणार आहेत, मात्र या गाण्यात हे दोन्हीही स्टार्स नाहीत. यामध्ये झैन शॉ आणि अभिश्री सेन हे स्टार्स आहेत. या दोन्ही स्टार्सची फ्रेश जोडीची अनेकजण सोशल मीडियावर कौतुक करत आहेत. हे गाणं सोशल मीडियावर शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं, 'मेरा जी नही भरा' हे एक गोड रोमँटिक गाणं आहे, जे चित्रपटाच्या कथेला एक नवीन भावनिक वळण देते." तसेच या गाण्यातील दृश्यं डोळ्यांना सुखद वाटणारे आणि अप्रतिम आहे. तसेच मुख्य जोडीची केमिस्ट्री अधिक खुलून गाण्यात येत आहे.

'मेरा जी नहीं भरा' गाण्याबद्दल : श्रेया घोषाल आणि विशाल मिश्रा या गाण्यासाठी एकत्र आले आहेत. सलमान खानच्या या चित्रपटातील हे गाणं हे मनाला भिडणारं आहे. या गाण्याला संगीत शमीर टंडन आणि कुमार गौरव सिंग यांनी दिलंय. तसेच गीत हे विश्वदीप जीस्ट यांनी लिहिलं आहे. शबिना खानच्या नृत्यदिग्दर्शनानं गाण्याला एक अधिक मोहक बनवले आहे. तसेच या गाण्यातील झैन हा याापूर्वी 'फर्रे' या चित्रपटामध्ये दिसला आहे. याशिवाय त्यानं 'क्लास'सारख्या ओटीटी वेब सीरीजमध्येही काम केलंय. आता झैननं या गाण्यामध्ये आपली अष्टपैलुता दाखवली आहे. याशिवाय अभिश्री सेन या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे.

'मातृभूमी' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनलेला हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र आता याची रिलीज डेट ही पुढं ढकलण्यात आली आहे. 'मातृभूमी' चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल अजूनही माहिती समोर आली नाही. मात्र या चित्रपटाबद्दल लवकरच अपडेट येईल, याची अपेक्षा प्रेक्षक करत आहेत. 'मातृभूमी' चित्रपटाची निर्मिती सलमान खाननं केली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केलं असून हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि धैर्याची एक सत्यकथा सादर करण्याचे आश्वासन देतो. 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल सलमानचे चाहते जाणून घेण्यासाठी आतुर आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'मातृभूमी'मधील एक नवीन गाणं गुणगुणत सलमान खान, व्हिडिओ व्हायरल
  2. सलमान खान स्टारर 'मातृभूमी' हा एक सामान्य वॉरवर आधारित चित्रपट नसेल, नवीन माहिती आली समोर....
  3. सलमान खानबरोबर अरिजीत सिंगचे शेवटचे गाणे असेल, 'भाईजान'साठी गायली गेली 'ही' चार गाणी...

