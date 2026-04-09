'मातृभूमी'मधील एक नवीन गाणं गुणगुणत सलमान खान, व्हिडिओ व्हायरल

सलमान खाननं 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'मधील एक गाणं गायलं आहे. गायलेलं गाणं हे सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.

'मातृभूमी' चित्रपट (POSTER)
Published : April 9, 2026 at 4:15 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सलमान खान हा 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटामुळं खूप चर्चेत आहे. आता अभिनेत्यानं एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो त्याच्या आगामी चित्रपट 'मातृभूमी'मधील गाणं गाताना दिसत आहे. हे गाणं सोशल मीडियावर शेअर करताना अभिनेत्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मेरा जी नही भरा.' 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' चित्रपटात सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग हे स्टार्स दिसणार आहेत. हा चित्रपट खूप दिवसांपासून चर्चेत आहे.

'मेरा जी नही भरा.' गाण्यात सलमान खान नसेल : दरम्यान सलमाननं गायलेल्या गाण्यात सलमान खान किंवा चित्रांगदा सिंग दिसणार नाही. यामध्ये दोन नवीन चेहरे दिसणार आहे. या गाण्यात सलमान दिसत नसून हे पटकथेच्या मागणीनुसार घेण्यात आलेला हा निर्णय आहे. सूत्रांनी हे पुढं स्पष्ट केलं आहे की, पटकथेशी प्रामाणिक राहण्याचा हा एक निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला गेला आहे. या गाण्यामध्ये नवीन पात्र आणि त्यांचा प्रवास दाखविण्यात येणार आहे.

'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' चित्रपटाबद्दल : 'मातृभूमी': मे वॉर रेस्ट इन पीस' या चित्रपटाची निर्मिती सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान यांनी केली असून, दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केलंय. हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि लढाऊ वृत्तीचे धाडसी चित्रण सादर करेल. सलमान खानचे चाहते चित्रपटाच्या नवीन प्रदर्शनाच्या तारखेची वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र आता त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता चित्रपटाबद्दलच्या ताज्या अपडेट्साठी अनेकजण वाट पाहात आहेत. तसेच 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'च चित्रपटाचं पूर्वीचं नाव हे 'बॅटल ऑफ गलवान' होतं. मात्र काही विवाद झाल्यानंतर याचं नाव बदलविण्यात आलं. दरम्यान प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, सलमानचा चित्रपट एप्रिल 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार नाही.

