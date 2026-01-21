पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात जावेद जाफरी स्टारर 'मायासभा'चं झालं कौतुक
'मायासभा' हा चित्रपट नुकताच पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखविण्यात आला आहे. आता हा चित्रपट खूप धमाकेदार असल्याचं सोशल मीडियाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 3:09 PM IST
मुंबई - 'मायासभा' हा चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाची कहाणी खूप दमदार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक राही अनिल बर्वे ज्यांनी 'तुंबाड' चित्रपट दिग्दर्शित केला होता, त्यांनी 'मायासभा'चं दिग्दर्शन केलंय. हा चित्रपट 30 जानेवारी 2026 रोजी रिलीज होणार आहे. आता या चित्रपटाला पाहाण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. या चित्रपटाची कहाणी खूप जोरदार असणार आहे, यामध्ये मुख्य भूमिकेत जावेद जाफरी दिसणार आहे. या चित्रपटाची कहाणीत एक निर्माता एका अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडतो आणि यानंतर त्याचा विश्वासघात होते, याचा त्याला मोठा धक्का लागतो, यामुळं तो थिएटरमध्ये एकटा राहतो. यानंतर त्याचा मुलगा दोन अनोळखी लोकांना घरी आणतो, तेव्हा कहाणी एका वेगळ्या वळणावर जाते.
'मायासभा' चित्रपटाबद्दल : काही दिवसापूर्वी या चित्रपटाचा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला होता. हा ट्रेलर अनेकांना वेगळा आणि विशेष वाटला होता. तसेच या चित्रपटाच्या फर्स्ट लूकमध्ये जावेद जाफरी लांब पांढरे केस,सोनेरी मुखवटा आणि मेकअपसह एका रहस्यमय अंदाजात दिसला होता. या चित्रपटामधील जावेद जाफरीची भूमिका ही खूप आव्हानात्मक आणि शक्तिशाली असल्याचं त्यानं सांगितलं होतं. या चित्रपटाद्वारे त्यानं खूप काही गोष्टी शिकल्या याबद्दल देखील त्यानं एका संवादादरम्यान सांगितलं होतं. एका व्यक्तीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'मायासभा' चित्रपट नुकताच पाहून पूर्ण केला. हा त्या चित्रपटांपैकी एक आहे जो शांतपणे येतो आणि तुम्हाला पूर्णपणे थक्क करून सोडतो. व्याप्तीच्या दृष्टीनं हा एक छोटा चित्रपट असू शकतो, पण त्याचा प्रभाव प्रचंड आहे. मुंबईतील एका थिएटरमध्ये एकाच रात्री घडणारी ही कथा, एका निर्मात्याला, त्याच्या मुलाला आणि दोन घुसखोरांना एकत्र आणते, जे सर्वजण लपवलेल्या सोन्याच्या शोधात गुंतलेले आहेत. एक साध्या शोधानं सुरू होणारी ही गोष्ट हळूहळू एका रोमांचक मानसिक लढाईत रूपांतरित होते, जिथे फसवणूक वाढत जाते, रहस्ये उघड होतात आणि जुन्या जखमा पुन्हा ताज्या होतात. कथानक शेवटच्या फ्रेमपर्यंत आपली पकड घट्ट ठेवते.'
कथेत काय आहे विशेष ? : पुढं या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलंय, 'अशा जागतिक दर्जाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केल्याबद्दल राही अनिल बर्वे यांना सलाम. ते ज्या प्रकारे जागा, शांतता आणि पात्रांच्या मानसशास्त्राचा वापर करतात, ते उल्लेखनीय आहे. थिएटर हे केवळ एक ठिकाण राहत नाही, ते एक जिवंत, श्वास घेणारे पात्र बनते जे तणाव आणि नाट्यमयता वाढवते. ही फक्त खजिन्याची कथा नाही, तर लोभ, अपराधबोध आणि सत्तेची एक तीक्ष्ण आणि अस्वस्थ करणारी मांडणी आहे. जावेद जाफरी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात संयमित आणि तीव्र भूमिकांपैकी एक साकारली आहे, जिथे ते शब्दांपेक्षा डोळे आणि विरामचिन्हांमधून अधिक संवाद साधतात. मोहम्मद समद एक प्रभावी सरप्राईज आहे, जो प्रभावी परिपक्वतेनं भावनिक खोली आणि अंतर्गत संघर्ष सादर करतो. वीणा जामकर तिच्या पडद्यावरील उपस्थितीनं एक मजबूत छाप सोडते, तर दीपक दामले संपूर्ण कथानकाला जमिनीवर ठेवत, ठोस आणि विश्वासार्ह भूमिका साकारतो.
राही अनिल बर्वे यांचं करण्यात आलं कौतुक : तसेच पुढं या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे, 'कुलदीप ममानिया यांची सिनेमॅटोग्राफी उत्कृष्ट आहे, त्यांनी रहस्य वाढवण्यासाठी सावल्या आणि कमी प्रकाशाच्या अंतर्गत भागांचा वापर केला आहे. आसिफ पठाण यांचे संपादन अत्यंत तीक्ष्ण आहे, त्याची गती अचूक आहे, जी कुठेही घाईची किंवा लांबलेली वाटत नाही. निर्मिती मूल्ये उत्कृष्ट आहेत, जी सह-निर्माता उमाकांत मौर्य, कार्यकारी निर्माता प्रकाश नवलकर आणि सहयोगी निर्माता चिराग प्रवीणभाई घमांडे यांच्याबरोबर गिरीश पटेल, केवल हांडा, शामराव यादव, अंकूर जे सिंग यांच्या भक्कम पाठिंब्याचे प्रतिबिंब आहे. 'मायासभा' हा एक बुद्धिमान, तीव्र आणि अत्यंत आकर्षक चित्रपट आहे, जो हे सिद्ध करतो की मोठ्या कल्पनांसाठी मोठ्या बजेटची गरज नसते. असा शक्तिशाली चित्रपट तयार केल्याबद्दल आणि सादर केल्याबद्दल राही अनिल बर्वे यांना पुन्हा एकदा मनःपूर्वक आदर.' आता पुन्हा एकदा 'तुंबाड' दिग्दर्शक चित्रपटगृहांंमध्ये धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.