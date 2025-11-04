विवेक, रितेश आणि आफताबच्या अॅडल्ट कॉमेडी ड्रामा 'मस्ती ४'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
विवेक, रितेश आणि आफताब अभिनीत 'मस्ती ४'चा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये यावेळी प्रेक्षकांना खूप कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 5:19 PM IST
मुंबई : विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी आणि रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला क्लासिक कॉमेडी-ड्रामा चित्रपट 'मस्ती ४'चा चौथा भाग लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. 'मस्ती ४' या एडल्ट कॉमेडी चित्रपटाचा ट्रेलर आज, ४ नोव्हेंबर रोजी रिलीज करण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या चौथ्या भागात दोन नवीन चेहरे आणि सुप्रसिद्ध नावे आहेत, अर्शद वारसी आणि तुषार कपूर. हा २००४च्या 'मस्ती' चित्रपटाचा चौथा भाग आहे. मागील तीन भागांनी आधीच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड हास्य निर्माण केलंय. चौथा भाग, 'मस्ती ४' प्रेक्षकांना किती हसवणार हे काही दिवसात समजेल.
ट्रेलर विनोदाने भरलेला : मस्ती फ्रँचायझी हा एक एडल्ट कॉमेडी चित्रपट आहे. मागील तीन भागांमध्ये डबल मिनिंगपासून ते अश्लील कृत्यांपर्यंतचे दृश्ये आहेत. आता, 'मस्ती ४'मध्येही एडल्ट कॉमेडी असणार आहे. ट्रेलर सुरुवातीपासूनच खूप विनोद यात आहे. रितेश, विवेक आणि आफताबसह, 'गोलमाल'मधील तुषार कपूरची मूक व्यक्तिरेखा 'मस्ती ४'मध्ये दिसणार आहे. याशिवाय विनोदी मास्टर अर्शद वारसी देखील त्याची विनोदी शैली सादर करताना दिसणार आहे. 'मस्ती ४'चा ट्रेलर निश्चितच १८ वर्षांखालील मुलांसाठी नाही, हा एक एडल्ट चित्रपट आहे.
'मस्ती ४' चित्रपटाची घोषणा कधी करण्यात आली? : २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी 'मस्ती ४'ची घोषणा केली गेली. हा चित्रपट मिलाप झवेरी यांनी दिग्दर्शित केला आहे, ज्यांचा 'एक दिवाने की दिवानीयत' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाला आहे. इंद्र कुमार आणि मारुती इंटरनॅशनलचे मालक अशोक ठाकेरिया यांनी 'मस्ती ४' साठी ए. झुनझुनवाला आणि एस.के. अहलुवालिया यांच्याबरोबर काम केलंय.
चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार? : 'मस्ती'चा पहिला भाग २००४ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन इंद्र कुमार यांनी केलं होतं. २०१३ मध्ये, 'ग्रँड मस्ती' (भाग २), हा देखील इंद्र कुमार यांनी दिग्दर्शित केला. त्यानंतर, २०१६ मध्ये, विवेक, रितेश आणि आफताब स्टारर 'ग्रँड ग्रँड मस्ती' (भाग ३) प्रदर्शित झाला. 'मस्ती'चे तिन्ही भाग बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरले आहेत. आता, आजच्या मजेदार आणि इंस्टा रील्सच्या जगात 'मस्ती ४' प्रेक्षकांना कसे हसवू शकते, हे पाहणं आता लक्षणीय ठरणार आहे. हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.