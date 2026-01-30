'मर्दानी 3' रिव्ह्यू: राणी मुखर्जीचा क्राइम थ्रिलर चित्रपट कसा आहे? तिकीट खरेदी करण्यापूर्वी वाचा माहिती...
बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा 'मर्दानी 3' चित्रपट अनेकांना आवडत आहे. आता आम्ही या चित्रपटाचे रिव्ह्यू तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत.
January 30, 2026
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'मर्दानी 3' 30 जानेवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला. या चित्रपटामध्ये राणी निर्भय पोलीस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत आहे. या पोलीस ड्रामाचा चित्रपटाचा फर्स्ट डे, फर्स्ट शो पाहणाऱ्या चाहत्यांनी आणि प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर त्यांचे पुनरावलोकन शेअर केले आहेत. यशराज फिल्म्स निर्मित आणि अभिराज मीनावाला दिग्दर्शित, 'मर्दानी 3'ला एक्स हॅन्डवर प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रेक्षक मुखर्जींच्या प्रभावी उपस्थितीचे आणि बाल तस्करीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळं चित्रपटाचे अनेकजण कौतुक करत आहेत. सुरुवातीच्या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की, 'मर्दानी 3'बद्दलची उत्सुकता सातत्यानं वाढत आहे.
'मर्दानी 3'ची कहाणी : 'मर्दानी'च्या दोन भागांनंतर, निर्माते एका नवीन धक्कादायक कहाणीसह मोठ्या पडद्यावर परत आले. या चित्रपटानं पहिल्याचं दिवशी प्रेक्षकांचं मनं जिंकलं आहे. 'मर्दानी 3'ची कहाणी दोन तरुणींच्या अपहरणाभोवती फिरते, ज्यामुळं डीसीपी शिवानी शिवाजी रॉय 93 बेपत्ता मुलांच्या धक्कादायक प्रकरणाचा उलगडा करतात. तपास जसजसा पुढे सरकतो, तसतसे सर्व संकेत अम्माकडे निर्देश करतात, एक निर्दयी भिकारी-माफिया राणी जिच्या शहरावर असलेल्या गुन्ह्यांचे एक त्रासदायक जाळे लपलेले आहे. हा चित्रपट थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यापासून प्रेक्षक आणि चाहत्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः इंस्टाग्रामवर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. तर, 'मर्दानी 3'च्या एक्स-रिव्ह्यूजवर एक नजर टाकूया...
'मर्दानी 3' रिव्ह्यू : 'मर्दानी 3' पाहिल्यानंतर एका प्रेक्षकांनी इंस्टाग्रामवर त्यांचा रिव्ह्यू शेअर केला. चित्रपटाला 5 पैकी 3 रेटिंग देत प्रेक्षकांनी लिहिलं, 'मर्दानी 3'- एक तीव्र, शक्तिशाली गुन्हेगारी नाटक आहे. राणी मुखर्जी शक्तिशाली आणि निर्भय आहे, संपूर्ण चित्रपटाला साजेशी आहे. कच्ची कृती, एक शक्तिशाली दुसरा भाग, एक मजबूत भावनिक कळस. गंभीर, प्रभावी आणि पैसा वसूल करणारा चित्रपट.' दुसऱ्या एका यूजरनं लिहिलं, 'एक शब्द पुनरावलोकन, 'मर्दानी 3' शक्तिशाली. राणी मुखर्जी शक्तिशाली आणि हुशार आहे. उत्कृष्ट अॅक्शन आणि बीजीएमसह तीव्र, आकर्षक थ्रिलर. फ्रँचायझीमध्ये एक उत्तम चित्रपट." आणखी एका यूजरनं लिहिलंय, 'मर्दानी 3'चा एक छोटासा आढावा. जर तुम्हाला 'मर्दानी' आणि 'मर्दानी 2' आवडला असेल, तर तुम्हाला 'मर्दानी 3' नक्कीच आवडेल. तिन्ही चित्रपटांमध्ये जवळजवळ कोणताही फरक नाही. सारखे चित्रपट, सारखे कथा, सारखे पटकथा आणि सारखेच क्लायमॅक्स. फरक नाही, सर्वकाही अगदी सारखेच आहे.' याशिवाय एका यूजरनं लिहिलं, 'सशक्त लेखन, निर्भय दिग्दर्शन आणि शून्य तडजोड, 'मर्दानी 3'परिपूर्ण आहे. '
चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांनी दिले 'इतके' स्टार्स : आकर्षक कथेसह आणि मजबूत महिला प्रमुख भूमिकेसह,'मर्दानी 3' चाहते आणि समीक्षक दोघांमध्येही प्रचंड चर्चा निर्माण करत आहे. चित्रपटाबद्दलची बातमी पसरत असताना आणि सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया येत असताना, चित्रपटाच्या लोकप्रियतेचा ट्रेंड दर्शवितो की, प्रेक्षक पुन्हा एकदा शिवानी शिवाजी रॉय यांना न्यायासाठीच्या लढाईत पाठिंबा देण्यास तयार आहेत. याशिवाय चित्रपट तज्ञ तरण आदर्श यांनी या चित्रपटाला साडेतीन स्टार, पाच स्टारपैकी दिले आहेत. तसेच हा चित्रपट काहीजणांना विशेष वाटला नाही. आता हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई करेल हे काही दिवसात समजेल.
