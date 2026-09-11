'शब्दांची हिंसा किती सहज झालीय?' या प्रश्नच उत्तर मिळेल सुजय डहाके यांच्या ‘तुझ्या आयला’मधून, ट्रेलर आलं प्रेक्षकांच्या भेटीला!
दिग्दर्शक सुजय डहाके यांचा ‘तुझ्या आयला’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर हा प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद : मराठी सिनेमात वेगळ्या विषयांना स्वतःच्या शैलीत पडद्यावर मांडणारे दिग्दर्शक सुजय डहाके आता ‘तुझ्या आयला’ या चित्रपटातून भाषेच्या एका दुर्लक्षित पैलूवर भाष्य करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. ‘शाळा’ आणि ‘श्यामची आई’ यांसारख्या चित्रपटांतून आशयप्रधान विषयांना संवेदनशीलतेनं हाताळणाऱ्या डहाके यांच्या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्यातून एक अस्वस्थ करणारा सामाजिक प्रश्न अधोरेखित होतो—आपल्या बोलण्यातली शाब्दिक हिंसा नेमकी इतकी सहज कधी झाली?
आगळीवेगळी टॅगलाइन : ‘तुझ्या आयला’ हे नाव ऐकताच साहजिकच कुतूहल निर्माण होते. मात्र, या शीर्षकामागे केवळ धक्कादायकपणा नसून भाषेचा वापर, शब्दांचा अर्थ आणि त्या शब्दांचा माणसाच्या मनावर होणारा परिणाम यांचा विचार करायला लावणारी भूमिका आहे. ‘शिवी नाय, खेळाचं नाव हाय ते’ ही चित्रपटाची आगळीवेगळी टॅगलाइनही या संकल्पनेची दिशा स्पष्ट करते.
आपल्या दैनंदिन संवादात काही शब्द इतके सर्रास वापरले जातात की, त्यामागील अपमान किंवा हिंसक अर्थाकडे आपण दुर्लक्ष करू लागतो. याच सवयीचा विशेषतः लहान मुलांच्या मानसिकतेवर आणि त्यांच्या भाषिक संस्कारांवर काय परिणाम होतो, याचा शोध ‘तुझ्या आयला’ घेताना दिसतो. आई हा प्रेम, माया आणि जिव्हाळ्याचा केंद्रबिंदू असताना तिच्याच नावाचा अपमानास्पद संदर्भात वापर होणे, या विरोधाभासातून चित्रपटाचा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो.
शिवीच्या संदर्भाभोवती फिरणारा सिनेमा : ट्रेलरमध्ये बालपणातील निरागस जग, गावाकडचे वातावरण, खेळ, मैत्री आणि जुन्या आठवणी यांच्यासोबतच भाषेची एक वेगळी आणि बोचरी बाजू समोर येते. त्यामुळे ‘तुझ्या आयला’ हा केवळ एका शिवीच्या संदर्भाभोवती फिरणारा सिनेमा नसून, आपल्या सामाजिक वर्तणुकीत रुजलेल्या भाषेच्या सवयींचा मागोवा घेणारा चित्रपट असल्याचे जाणवते.
लहानपणात ऐकलेले शब्द, मोठ्यांच्या बोलण्यातून नकळत आत्मसात होणारी भाषा आणि पुढे त्याच शब्दांचा आपल्या वागणुकीत होणारा वापर—या सगळ्याचा बालमनावर होणारा परिणाम हा चित्रपट मांडतो. आठवणींचा हळुवारपणा आणि वास्तवातील कठोर भाषिक व्यवहार यांची सांगड या कथेला भावनिक तसेच सामाजिक परिमाण देते.
‘तुझ्या आयला’ चित्रपटाबद्दल : अनुभवी कलाकारांसोबत अनेक बालकलाकारांचा सहभाग ही चित्रपटाची आणखी एक जमेची बाजू आहे. राजश्री देशपांडे, रोहिणी हट्टंगडी, संभाजी भगत, अभिजित थिटे, सोहम बाबर आणि अभिषेक झेंडे यांच्या प्रमुख भूमिका असून, बालकलाकारही कथानकात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसणार आहेत. पॅनोरमा स्टुडिओजच्या कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक आणि मुरलीधर छतवानी; कल्ट डिजिटलच्या सुनील जैन आणि आदित्य जोशी तसेच प्रकाश फिल्म्सच्या राजेश सिंह यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. सुशांत वेंगुर्लेकर, मोहित अरोरा आणि मेघना प्रमाणिक हे सहनिर्माते आहेत.
विषयाची निवड, वेगळे शीर्षक आणि भाषेकडे पाहण्याचा अनोखा दृष्टिकोन यामुळं ‘तुझ्या आयला’ हा चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. मनोरंजनासोबतच आपण सहज उच्चारत असलेल्या शब्दांचा इतरांवर, विशेषतः लहान मुलांवर, काय परिणाम होतो याचा विचार करायला लावणारा हा चित्रपट ठरण्याची अपेक्षा आहे. सुजय डहाके दिग्दर्शित ‘तुझ्या आयला’ येत्या 25 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.