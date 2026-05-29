अनेक महोत्सवांमध्ये यशस्वी प्रदर्शनानंतर मराठी लघुपट 'डोंगर पाणी' आता न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल 2026मध्ये दाखल

संजीवनी कांबळे दिग्दर्शित 'डोंगर पाणी' चित्रपट न्यूयॉर्कमधील 'व्हिलेज ईस्ट बाय अँजेलिका' येथे महोत्सवाच्या 'शॉर्ट फिल्म ए' विभागात प्रदर्शित करण्यात येत आहे.

Published : May 29, 2026 at 12:13 PM IST

हैदराबाद : 26 मे 2026 संजीवनी कांबळे दिग्दर्शित 'डोंगर पाणी' या मराठी लघुपटाची, भारतीय उपखंडातील स्वतंत्र चित्रपटांचा गौरव करणाऱ्या उत्तर अमेरिकेतील अग्रगण्य मंचांपैकी एक असलेल्या प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल (NYIFF)मध्ये प्रदर्शनासाठी अधिकृतपणे निवड झाली आहे. हा चित्रपट 30 मे रोजी, न्यूयॉर्कमधील 'व्हिलेज ईस्ट बाय अँजेलिका' येथे महोत्सवाच्या 'शॉर्ट फिल्म ए' विभागात प्रदर्शित केला जाणार आहे. 'डोंगर पाणी'नं यापूर्वीच अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये प्रवास केला असून आपल्या भावपूर्ण कथाकथन, वातावरणनिर्मिती करणारे दृश्य आणि भावनिक सूक्ष्म अभिनयासाठी प्रशंसा मिळवली आहे. या चित्रपटाला जयपूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील आगामी लघुपटाच्या पुरस्कारासह अनेक महोत्सवांमध्येही मान्यता मिळाली आहे.

'डोंगर पाणी' चित्रपटाची कहाणी : शांत वास्तववाद आणि भावनिक खोली यांचा मिलाफ साधत,'डोंगर पाणी' हा चित्रपट मैत्री, बदल, ओढ आणि भावनिक स्थित्यंतर यांसारख्या विषयांना अत्यंत वैयक्तिक दृष्टिकोनातून मांडतो. हा चित्रपट एका तरुण आणि प्रतिभावान चमूच्या एकत्रित प्रयत्नांतून साकार झाला आहे. कथासारांश: जेव्हा सावी मुंबईतील गोंधळ सोडून अलिबागमध्ये नवीन नोकरीसाठी जाण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा तिची रूममेट अनु न बोललेल्या भावनांच्या एका शांत वादळातून मार्ग काढत असतो. एका साध्या निरोपानं सुरू झालेला हा प्रवास प्रेम, मैत्री आणि मोठे होण्याबद्दलच्या एका हळुवार आणि आत्मपरीक्षणात्मक प्रवासात उलगडतो. एक गोड-कडू अशी वयात येण्याची कथा असलेला 'डोंगर पाणी' हा चित्रपट, आपण घेत असलेल्या निवडींवर आणि आयुष्य पुढं जात असतानाही आपल्याला घडवत राहणाऱ्या नात्यांवर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटात अनामिका डांगरे आणि राधिका फराटे यांनी भूमिका साकारल्या असून, तो मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये सादर करण्यात आला आहे.

दिग्दर्शकाची ओळख: संजीवनी कांबळे या मुंबई, भारतातील एक लेखिका आणि दिग्दर्शिका आहेत. मूळतः डिझायनर म्हणून प्रशिक्षित असलेल्या कांबळे यांनी चित्रकला आणि दृकश्राव्य कथाकथनाच्या माध्यमातून आपल्या सृजनशील प्रवासाला सुरुवात केली आणि नंतर सिनेमाला आपले मुख्य कलात्मक माध्यम म्हणून निवडले. त्यांनी पुण्यातील एमआयटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनमधून फिल्म आणि व्हिडिओ डिझाइनमध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलंय. तिच्या कामाची मुळे वातावरण, स्मृती आणि भावनिक विश्वात खोलवर रुजलेली आहेत, आणि ते अनेकदा जिव्हाळ्याचे मानवी नातेसंबंध आणि वैयक्तिक वाढ घडवणाऱ्या सूक्ष्म बदलांवर लक्ष केंद्रित करते. ध्वनी, मौन आणि काळजीपूर्वक टिपलेल्या क्षणांच्या माध्यमातून, ती संवेदनशील, तल्लीन करणाऱ्या आणि भावनिकदृष्ट्या मनाला भिडणाऱ्या कथा घडवते. तिच्या पदवीच्या अंतिम वर्षाचा चित्रपट म्हणून विकसित केलेला 'डोंगर पाणी' हा चित्रपट, आपलेपणा, आसक्ती आणि भावनिक स्थित्यंतर यांसारख्या विषयांमधील तिची आवड दर्शवतो. या चित्रपटाचा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांमधील वाढता प्रवास, एक चित्रपट निर्माती म्हणून तिच्या उदयाला येत असलेल्या वाटचालीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तसेच मुंबई इंडिपेंडंट फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये सर्वोत्कृष्ट संजीवनी कांबळे यांनी पदार्पण दिग्दर्शकाचा पुरस्कार जिंकला आहे.

