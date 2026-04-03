अध्यात्म आणि विज्ञान यांचा अनोखा मेळ साधणाऱ्या 'देऊळ बंद 2' होईल 'या' तारखेला रिलीज...

'देऊळ बंद 2' हा चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे.

'देऊळ बंद 2' (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 3, 2026 at 3:46 PM IST

मुंबई - मराठी चित्रपटसृष्टीत सीक्वेल्सचा ट्रेंड हळूहळू बळकट होताना दिसत आहे. ‘धर्मवीर’च्या यशानंतर ‘धर्मवीर 2’ प्रेक्षकांसमोर आला, तर ‘टाईमपास’नंतर ‘टाईमपास 2’ आणि ‘टाईमपास 3’नेही तरुणांमध्ये मोठी लोकप्रियता मिळवली. तसेच ‘दगडी चाळ’च्या यशानंतर ‘दगडी चाळ 2’ प्रेक्षकांच्या भेटीस आला. या सीक्वेल्समुळे कथा पुढे नेण्याची संधी मिळते आणि प्रेक्षकांशी असलेली नाळ अधिक घट्ट होते. त्यामुळं मराठीत सीक्वेल्सची परंपरा आता अधिक रुजताना दिसते. यात भर पडतेय 'देऊळ बंद’च्या पुढील भागाची मगंजेच ‘देऊळ बंद 2’ची.

'देऊळ बंद 2'ची घोषणा : 2015 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'देऊळ बंद' या चित्रपटानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. अध्यात्म आणि विज्ञान यांचा अनोखा मेळ साधत, श्री स्वामी समर्थ महाराज आणि एका वैज्ञानिकाभोवती फिरणारी कथा प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती. या चित्रपटानं निर्माण केलेली छाप इतकी ठळक होती की, त्याचा पुढचा भाग यावा अशी मागणी सातत्यानं होत होती. या मागणीला प्रतिसाद देत लेखक-दिग्दर्शक प्रविण विठ्ठल तरडे यांनी 'देऊळ बंद 2'ची घोषणा केली होती. नुकतेच या चित्रपटाचं डिजिटल पोस्टर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आलं.

'देऊळ बंद' चित्रपटाबद्दल : प्रविण विठ्ठल तरडे यांनी बनविलेले 'देऊळ बंद', 'मुळशी पॅटर्न', 'सरसेनापती हंबीरराव', 'धर्मवीर' आणि 'धर्मवीर 2' हे सर्व चित्रपट प्रेक्षकांच्या प्रचंड प्रतिसादामुळं सुपरहिट ठरले. त्यामुळं त्यांचा आगामी 'देऊळ बंद 2' हा चित्रपटही प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरेल, असा विश्वास निर्माते व्यक्त करीत आहेत. चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये 'आता परीक्षा देवाची' असे उपशीर्षक पाहायला मिळते, ज्यामुळं कथानकात देवाच्या कोणत्या परीक्षेचा उल्लेख असेल, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. चित्रपटातील कलाकार आणि त्यांच्या भूमिका अद्याप उघड करण्यात आलेल्या नाही. वटवृक्ष एंटरटेनमेंट निर्मित या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन प्रविण विठ्ठल तरडे यांनी केलं आहे. निर्मितीची जबाबदारी कैलाश वाणी, जयश्री कैलाश वाणी, कैवल्य वाणी आणि जुईली वाणी सूर्यवंशी यांनी सांभाळली आहे. हा चित्रपट 21 मे 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. आहे.

