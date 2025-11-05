170 वर्षांपासून मराठी नाटकांना प्रेक्षकांचा मिळतोय उदंड प्रतिसाद; काय आहे मराठी रंगभूमी दिनाचा इतिहास?
1843 मध्ये सांगलीत मराठी रंगभूमीचा पाया रचला गेला. चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या पाठींब्यानं विष्णुदास भावे यांनी रंगभूमीला 'सीता स्वयंवर हे पहिलं नाटक दिलं.
Published : November 5, 2025 at 11:12 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 11:55 AM IST
मुंबई : रंगभूमीवर काम करताना भूमिकेचा रंग लागलेल्या कलाकाराकरिता, पडद्यावर किंवा पडद्यामागचं जग अनुभवलेल्या राज्यातील प्रत्येकासाठी 5 नोव्हेंबर म्हणजे सणासुदीचा दिवस. कारण, आज मराठी रंगभूमी दिन आहे. मराठी रंगभूमीला आज जवळपास 170 वर्षांच्या परंपरेचं बळ लाभलंय. 1843 साली सांगलीत विष्णुदास भावे यांनी केलेल्या ‘सीता स्वयंवर’ या नाटकानं जणू मराठी रंगभूमीचा जन्मच झाला. त्या पहिल्या प्रयोगातच प्रेक्षकांनी मराठी नाटकाला अक्षरश: डोक्यावर घेतलं. आजही कलाकारांचं आणि प्रेक्षकांचं रंगभूमीवरील प्रेम कमी झालेलं नाही.
रंगमंचाचं चित्र डोळ्यांसमोर आणलं की समोर येतो, लाल पडदा, पहिल्या दोन घंटा, तिकिटासाठी गर्दीत उभे असलेले नाट्यप्रेमी, प्रेक्षागृहात दरवळणारा धुपाचा हलका सुगंध. मागच्या बाजूला नेपथ्य उभारण्याची धावपळ, लाइट सेट करण्याचा ताण, पार्श्वभूमीत वाजणारं म्युजिक आणि मग तिसरी घंटा!
पडदा हळूच सरकतो, प्रकाश झोतात कलाकार उभा राहतो आणि समोर बसलेला मायाळू, पण जागरूक प्रेक्षक त्या जादुई दुनियेत अलगद शिरतो. मराठी प्रेक्षकांचं रंगभूमीशी जडलेलं हे नातं अजूनही तितकंच घट्ट आहे. इतक्या वर्षांत काळ बदलला आणि माध्यमं बदलली. आधी सिनेमाचा आणि आता ओटीटीचा काळ आला, तरी नाटक थांबलं नाही. कारण नाट्य रसिकांनी ते थांबू दिलं नाही.
5 नोव्हेंबर दिवस इतका खास का? : 1843 मध्ये सांगलीत मराठी रंगभूमीचा पाया रचला गेला. चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या पाठिंब्यानं विष्णुदास भावे यांनी रंगभूमीला 'सीता स्वयंवर हे पहिलं नाटक दिलं. यानंतर 100 वर्षांनी म्हणजेच 1943 मध्ये सांगलीत शताब्दी महोत्सव साजरा झाला. वि.दा. सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ठरलं की, हा दिवस 'मराठी रंगभूमी दिन' म्हणून साजरा केला जाईल.
दरवर्षी रंगभूमीला आयुष्य अर्पण केलेल्या कलावंताला ‘विष्णुदास भावे पुरस्कार’ देऊन गौरविण्याची परंपरा सुरू झाली. या परंपरेतून सीता स्वयंवर, संगीत शारदा, संगीत सौभद्र, ती फुलराणी, सखाराम बाईंडर, घाशीराम कोतवाल या आणि अशा असंख्य नाटकांनी मराठी रंगभूमीला नवं रूप दिलं. काहींनी समाज आरसा दाखवला. काहींनी प्रश्न विचारले तर काहींनी केवळ मन रिझवलं. पण, प्रत्येक प्रयोगामागं प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होता.
विष्णुदास भावे मराठी रंगभूमीला पडलेले सुंदर स्वप्न : 1819 मध्ये सांगलीचे अधिपती श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या पदरी असलेल्या अमृतराव यांच्या घरी विष्णुदास भावे यांचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच त्यांना हस्तकलेचं विलक्षण आकर्षण होतं. लाकडाच्या बाहुल्या तयार करून त्यातून हालचाली करवून घेण्याचं कौशल्य त्यांनी आत्मसात केलं होतं. या कलागुणांच्या बळावर त्यांनी ‘सीता स्वयंवर’ हा नाट्यप्रयोग बाहुल्यांच्या माध्यमातून सादर करायचा ठरवलं. पण त्याच वेळी चिंतामणराव पटवर्धनांनी त्यांना आज्ञा केली “अरे, हा खेळ बाहुल्यांपुरता नको, जसा भागवत मंडळी कीर्तनाचा खेळ करतात तसा जिवंत खेळ रच!” आणि त्या एका आज्ञेनं रंगभूमीचा नवा इतिहास लिहिला गेला.
5 नोव्हेंबर 1843 साली सांगलीच्या राजवाड्यातील ‘दरबार हॉल’ या ठिकाणी मराठी रंगभूमीवरील पहिला नाट्यप्रयोग ‘सीता स्वयंवर’ रंगला. राजांच्या पाठबळावर झालेल्या या प्रयोगानं मराठी नाटकाला नवं आयुष्य दिलं. याच क्षणापासून मराठी रंगभूमीचा जन्म झाला, असं मानलं जातं. विष्णुदास भावेंनी केवळ नाटक रचलं नाही, तर मराठी माणसाच्या संस्कृतीत नाट्यसंवेदना रुजवल्या. म्हणूनच त्यांना मराठी नाट्यपरंपरेचे जनक मानलं जातं. तेव्हापासून अनेक वर्षे नाटक कंपन्या आपलं नवं नाटक प्रथम सांगलीतच सादर करतात. विष्णुदास भावेंना मानाचा मुजरा म्हणून तो प्रयोग नेहमीच 'हाउसफुल्ल' व्हायचा. कलावंतांच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली होती की “सांगलीत प्रयोग रंगला, म्हणजे सगळीकडे यश मिळणारच!”
मराठी नाटकांचा सुवर्णकाळ : 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात नाटक फक्त मनोरंजन नव्हतं, तर समाज शिक्षण, संस्कार आणि विचार देण्याचं माध्यम होतं. लोक वेळात वेळ काढून नाटक बघायला जायचे. रात्री उशिरा खेळ संपायचा. पण नाट्यगृहात तुडुंब गर्दी असायची.
संगीत नाटकांचा उदय : या सुवर्णकाळातच संगीत नाटकांनी मराठी संस्कृतीचं नवं पर्व सुरू केलं. बळवंत पंडित, अण्णासाहेब किर्लोस्कर, बालगंधर्व, विष्णुदेवानंद सरस्वती, भास्करबुवा बखले यांसारख्या कलाकारांनी नाटकांना संगीताची जादू दिली. “शारदा”, “संगीत मानापमान”, “संगीत सौभद्र”, “एकच प्याला”, “कट्यार काळजात घुसली” अशी नाटक म्हणजे त्या काळातील सांस्कृतिक महोत्सव होते.
संगीत नाटकांनी मनावर अधिराज्य गाजवलं- संगीत नाटकांबाबत प्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शक आणि पटकथा लेखक चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी मनमोकळा संवाद साधला. "बालगंधर्व, भाऊसाहेब पेंढारकर, मास्तर दीनानाथ मंगेशकर, केशवराव दाते, चितळे गुरुजी, गोविंदराव टेंबे अशा दिग्गज कलाकारांनी मराठी संगीत रंगभूमीचा सुवर्णकाळ घडवला. त्या काळात “संगीत सौभद्र”, “संगीत मानापमान”, “संगीत शाकुंतल”, “संगीत सत्यवान सावित्री”, “संगीत कट्यार काळजात घुसली” या नाटकांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. त्या नाटकांतील पदं आजही लोकांना तोंडपाठ आहेत. “देवही कळवळला”, “गाणारे स्वर स्वर्गीय”, “रसिक हो” यांसारख्या ओळींनी संगीत नाटक अमर केलं, असे गौरवोद्गार चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी काढले.
मराठी संगीत नाटक जिवंत राहणारच- काळाबरोबर तंत्रज्ञान बदलताना सिनेमे आणि वेबसीरीज आल्या आहेत. पण संगीत नाटकाचं तेज अजून मावळलेलं नाही. आजच्या पिढीतही “कट्यार काळजात घुसली”चं नवं रूप, “संगीत देवबाभळी”, “संगीत एक शून्य मी”, “संगीत श्रीमंत दगडूशेठ”, “संगीत जोगवा” यांसारखी नाटकं लोकांच्या मनात घर करत आहेत. या नव्या नाट्यप्रयोगांमुळे संगीत नाटकाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. संगीत नाटक हे महाराष्ट्राचं हृदय आहे. आजही प्रेक्षक संगीत नाटकातील सूर ऐकला की अंतर्मनातून ‘वा!’ म्हणतात. नाटक संपलं तरी तो सूर मनात रेंगाळत राहतो. संगीत नाटक म्हणजे आपल्या आईबाबांच्या, आजीआजोबांच्या आठवणींशी जोडलेलं सोन्यासारखं नातं आहे. जोपर्यंत मराठी माणसाच्या श्वासात संगीत आहे, तोपर्यंत मराठी संगीत नाटक जिवंत राहणारच, अशा शब्दात कुलकर्णी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
नाटकावरचं प्रेम कमी झालं नाही : स्वातंत्र्यानंतर देश बदलत होता. त्याचबरोबर प्रेक्षकांची आवडही बलदत होती. रेडिओ, सिनेमाचं वाढतं आकर्षण यामुळे रंगमंचापासून लोक दूर जाऊ लागले. किर्लोस्कर, गंधर्व मंडळींसारख्या पारंपरिक नाट्यसंस्था एकामागून एक बंद पडू लागल्या होत्या. संगीत नाटकांच्या जागी सिनेमातील गाणी आणि अभिनयानं लोकांना नवं माध्यम दिलं. तरीही या काळात काही दिग्गज कलाकारांनी रंगभूमीचा आत्मा जिवंत ठेवला. वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) यांचं नटसम्राट, विजय तेंडुलकर यांचं घाशीराम कोतवाल, पुलं देशपांडेंचं तुका म्हणे आनंदे आणि वसंत कानेटकर यांचं 'अशी पाखरे येती' या नाटकांनी मराठी रंगभूमीला नवसंजीवनी दिली. या काळात “रंगायन”, “आकाशवाणी नाट्यगृह” आणि विद्यापीठ नाट्यस्पर्धांनी तरुण नाट्यकर्मी तयार केले. या आठवणी सांगताना मुंबई विद्यापीठाच्या अकादमी ऑफ थिएटर आर्टस कॉलेजचे संचालक अभिनेते योगेश सोमण यांनी नव्या पिढीच्या नाटक प्रेमात तसूभरही कमतरता झाली नसल्याचं सांगितलं. तसेच, मराठी रंगभूमीदिनानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'च्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे आभार मानले. तसेच मराठी रंगभूमीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
समाजाचा आरसा असलेली सामाजिक नाटकं : महाराष्ट्रातलं सामाजिक नाटक म्हणजे आपल्याच जगण्याचा आरसा आहेत. आपल्या आनंद दुःख, प्रश्न संघर्ष आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीचं चित्र या नाटकांत उमटतं. पूर्वीच्या काळात या नाटकांनी समाज बदलायचं, विचार करायला लावायचं आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचं काम केलं. गोविंदराव टेंबे, विष्णुमयेश्वर भोसले, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, प्रल्हाद केशव अत्रे, विजय तेंडुलकर आणि महेश एलकुंचवार या दिग्गजांच्या लेखणीमुळे समाज ढवळून निघाला.
आत्मपरीक्षणाची वेळ सामाजिक नाटकांनी आणली- पद्मनाभ कांबळे, सदानंद रेगे, आणि गिरीश कर्णाड यांनी आधुनिक नाट्यभाषा घडवली. या काळात रंगमंचावर वास्तववादी विषय आणि सामाजिक भान यांचा संगम दिसला. नाट्यसंस्था आविष्कार, रंगभूमी, अष्टविनायक यांसारख्या समूहांनी नवे प्रयोग सुरू केले. तर 'वाटेवरती काचा ग' या नाटकातून अभिनेत्री मीना नाईक यांनी बालवयातील मुलींच्या लैंगिक शोषणच ज्वलंत विषय संयतपणं मांडला होता. बालनाट्यामध्ये असा विषय मांडणं ही खरं तर खूप मोठी गोष्ट होती. कीचकवध, घर तेरा संसार तेरा, घाशीराम कोतवाल, शांतता! कोर्ट चालू आहे, सखाराम बायंडर, गिधाडे ही नाटकं रंगमंचावर झळकलीच नाहीत, तर लोकांच्या मनात कायमची कोरली गेली. त्या काळातली सामाजिक नाटकं समाजावर थेट बोट ठेवायची. स्त्री-पुरुष समानता, भ्रष्टाचार, राजकारण, अन्याय यावर निर्भीड भाष्य करायची. प्रेक्षक नाटकगृहातून बाहेर पडताना विचारात पडायचे, “आपण असं जगतोय का खरंच?” अशी आत्मपरीक्षणाची वेळ सामाजिक नाटकांनी आणली, असं सखाराम बायंडर या नाटकात काम करण्याचा अनुभव घेतलेल्या अभिनेत्री चिन्मयी सुमित यांनी सांगितलं.
मच्छिन्द्र कांबळींची मालवणी रंगभूमी आणि भद्रकाली प्रॉडक्शनची नवी वाटचाल : मराठी रंगभूमीचा पाया ज्या कलाकारांनी मजबूत केला, त्यात मच्छिन्द्र कांबळी यांचं नाव मोठ्या अभिमानाने घेतलं जातं. त्यांचं सुपरहिट नाटक “वस्त्रहरण” आजही प्रेक्षकांना पोट धरून हसवतं आणि विचार करायलाही लावतं. कांबळींच्या नाट्यसंस्थेनं मालवणी संस्कृतीवर, भाषेवर आणि विनोदावर आधारित अनेक नाटकं सादर केली. त्यांच्या संवादातली ती मालवणी झलक, प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. म्हणूनच लोक प्रेमानं त्यांना 'मालवणी नटसम्राट' म्हणायचे.
मराठी रसिकांचा पाठिंबा हेच रंगभूमीचं खरं बळ : मराठी रंगभूमी जिवंत ठेवणारा खरा घटक म्हणजे प्रेक्षक असल्याचं मत चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी मांडलं. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये अजूनही नाट्यगृहं हाऊसफुल्ल होतात. यासाठी नाट्य दिग्दर्शक, पटकथा लेखक चंद्रकांत कुलकर्णींनी मराठी नाट्य रसिकांचे आभार मानले. मराठी प्रेक्षक फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर विचारांसाठी नाटक पाहतो. हीच मराठी रंगभूमीची परंपरा आहे. मराठी रंगभूमी ही फक्त इतिहास नाही. ती सतत बदलणारी, समाजाशी संवाद साधणारी जिवंत संस्कृती आहे. 1843 मध्ये सांगलीत सुरू झालेला हा प्रवास आजही चालू आहे. नव्या विषयांसह, नव्या तंत्रज्ञानासह, पण त्याच भावनेनं रंगमंच म्हणजे लोकशिक्षणाची जिवंत शाळाच असल्याचं चंद्रकांत कुलकर्णींनी सांगितलं.
