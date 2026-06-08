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‘गारंबीचा बापू’ हे गाजलेले नाटक आता रुपेरी पडद्यावर!

‘गारंबीचा बापू’ हे गाजलेले नाटक आता रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे.

Garambicha Bapu movie
‘गारंबीचा बापू’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 4:55 PM IST

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मुंबई : 'गारंबीचा बापू' हे ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. ना. पेंडसे यांच्या गाजलेल्या कादंबरीवर आधारित मराठी रंगभूमीवरील एक अजरामर नाटक आहे. ग्रामीण जीवन, मानवी स्वभावातील गुंतागुंत, प्रेम, संघर्ष आणि सत्तेची लालसा यांचे प्रभावी चित्रण या नाटकात पाहायला मिळते. बापू हे मध्यवर्ती पात्र आपल्या कर्तृत्व, धाडस आणि व्यक्तिमत्त्वामुळं प्रेक्षकांच्या मनात कायमचे घर करून जाते. विशेष म्हणजे, ‘गारंबीचा बापू’ म्हटलं की आजही डॉ. काशिनाथ घाणेकर यांचे नाव आणि त्यांची दमदार भूमिका रसिकांच्या स्मरणात प्रथम येते. मराठी साहित्यातील गाजलेली कथा आता सिनेमाच्या नव्या रूपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

‘गारंबीचा बापू’ दिसणार रुपेरी पडद्यावर : मराठी साहित्यविश्वाला समृद्ध करणारे ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. ना. पेंडसे यांच्या लेखणीतून साकारलेली आणि अनेक दशकांपासून रसिकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण करणारी ‘गारंबीचा बापू’ ही कालातीत कलाकृती आता चित्रपटाच्या माध्यमातून नव्या पिढीसमोर येणार आहे. रंगभूमीवर अफाट लोकप्रियता मिळवलेल्या या कथेला आता आधुनिक सिनेमॅटिक स्वरूप लाभत असून त्याची अधिकृत घोषणा नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमधून करण्यात आली आहे. ‘निर्णय’, ‘हिरकणी’ आणि ‘योद्धा’ यांसारख्या आशयघन चित्रपटांचे दिग्दर्शक गुरुप्रसाद इनामदार यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची धुरा सांभाळली आहे. तसेच अमेझॉन प्राइमवरील ‘मिसेस अँड मिस्टर खुराना’ या वेबसीरिजचे दिग्दर्शन केल्यानंतर ते आता ‘गारंबीचा बापू – गोष्ट एका वाघाची’ या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांसमोर एक वेगळा अनुभव घेऊन येत आहेत.

पोस्टरनं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं : सोशल मीडियावर झळकलेल्या पहिल्या पोस्टरनेच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पोस्टरमध्ये धगधगत्या ज्वाळांच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या असलेल्या एका प्रभावी व्यक्तीची पाठमोरी छबी दिसते. दरवाजाच्या चौकटीला घट्ट पकडून उभ्या असलेल्या त्या आकृतीतून संघर्ष, सामर्थ्य आणि नाट्यमयतेची झलक दिसून येते. ‘एका वाघाची गोष्ट’ ही पोस्टरवरील ओळ चित्रपटाच्या दमदार आशयाची उत्सुकता आणखी वाढवते. या कथानकावर पूर्वी नाट्यरूपांतरे झाली असली, तरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, भव्य चित्रभाषा आणि नव्या सादरीकरणाच्या माध्यमातून ही कथा पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर साकारली जाणार आहे. त्यामुळं ‘गारंबीचा बापू’ या अजरामर पात्राला आधुनिक सिनेमाच्या चौकटीत पाहण्याची उत्सुकता रसिकांमध्ये वाढू लागली आहे.

‘गुरुप्रसाद फिल्म्स’ निर्मित या चित्रपटाची पटकथा आणि संवाद लेखन शशी पेंडसे यांनी केलं असून दिग्दर्शनाची जबाबदारी गुरुप्रसाद इनामदार यांनी सांभाळली आहे. लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणारा हा चित्रपट साहित्य, नाटक आणि सिनेमा यांचा सुंदर संगम घडवत एक आगळावेगळा अनुभव देईल, अशी आशा निर्मात्यांनी व्यक्त केली आहे.

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GARAMBICHA BAPU
GARAMBICHA BAPU ON SILVER SCREEN
गारंबीचा बापू
POSTER RELEASED
MARATHI DRAMA

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