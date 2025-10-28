'रील स्टार' होणार 'या' दिवशी रिलीज, पाहा ट्रेलर...
'रील स्टार' या चित्रपटाचा ट्रेलर अनेकांना आवडत आहे. आता हा चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2025 at 12:25 PM IST
मुंबई - 'रील स्टार'चं लक्षवेधी ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आल्यानंतर हा चित्रपट पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. १४ नोव्हेंबरला चित्रपट संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होईल. दिग्दर्शक सिम्मी आणि रॉबिन यांनी 'रील स्टार' या चित्रपटावर खूप मेहनत घेतली आहे. या चित्रपटाची कहाणी भानुदास नावाच्या व्यक्तीच्या जीवनावर आधारित आहे, जो सायकलवरून सामान विकत असला तरी त्याच्यात रील बनवण्याची कला आहे. भानुदास आणि याच्या पत्नीची काही छोटे स्वप्ने आहेत. या चित्रपटामध्ये सत्ता, संघर्ष, जाती-पातीचे राजकारण आणि पैशांचा पॉवरगेम प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
'रील स्टार' चित्रपटातील कलाकार : दरम्यान जोस अब्राहम, मोनिका आणि निशील कंबाती यांनी जे-फाइव्हज एंटरटेनमेंट्स, फिनिक्स ग्रुप आणि इनिशिएटिव्ह फिल्म्सच्या बॅनरखाली 'रीलस्टार'ची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटाचं सहायक दिग्दर्शक सुधीर कुलकुर्णी आहेत. ज्यांनी नागराज मंजुळे यांच्याबरोबर काम केलं आहे. या चित्रपटामध्ये पाच गाणी आहेत. दरम्यान 'दृश्यम' फेम संगीतकार विनू थॉमस यांनी या चित्रपटातील चार गाण्यांना संगीत दिलं आहे. याशिवाय चित्रपटातील एक गाणं शुभम भट यांनी संगीतबद्ध केलंय. नागराज मंजुळे यांचे बंधू भूषण मंजुळे या चित्रपटात शीर्षक भूमिकेत आहे. या चित्रपटामध्ये हाडाच्या पत्रकाराच्या दमदार व्यक्तिरेखेत मराठी अभिनेता प्रसाद ओक आहे. 'रील स्टार' चित्रपटामध्ये कैलास वाघमारे, उर्मिला जे जगताप, मिलिंद शिंदे, रुचिरा जाधव, स्वप्नील राजशेखर, शुभांगी लाटकर, अनंत महादेवन, ज्ञानेश वाडेकर,विजय पाटकर, महेश सुभेदार, शिवाजी पाटणे, गणेश रेवडेकर, विशाल अर्जुन, राजेश मालवणकर, अभिनय पाटेकर, अभय शिंदे, जगदीश हाडप, पुनम राणे, अनिल कवठेकर, विनिता शिंदे, प्रशांत शिंदे, करीश्मा देसले असे काही कलाकार आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये अर्जुन गायकर आणि तनिष्का म्हाडसे हेही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत.
'रील स्टार' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचे क्रिएटिव्ह निर्माते महेंद्र पाटील आहेत. तसेच मुख्य सहयोगी दिग्दर्शक नंदू आचरेकर असून दीपक पांडे चित्रपटाचे कास्टिंग डायरेक्टर आहेत. तसेच रोहित कुलकर्णी असोसिएट डायरेक्टर आहेत. प्रोडक्शन डिझाईन राहुल शर्मा आणि समीर चिटणवीस यांनी केलं आहे. निलेश रसाळ यांनी कला दिग्दर्शन केलं असून सिनेपोलीस या चित्रपटाचे वितरण करणार आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत.