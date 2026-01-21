ETV Bharat / entertainment

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा धमाकेदार व्हिडिओ...

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर हे अनेकांना आवडत आहे.

Ranapati Shivray Swari Agra Movie
'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 12:28 PM IST

1 Min Read
मुंबई - हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या शौर्य , पराक्रम आणि दूरदृष्टीनं मुघलांना कावरेबावरे करून सोडले होते. रयतेसाठी त्यांनी आपलं सर्वस्व अपर्ण केलं. गनिमीकावा, मुत्सद्दी वृत्ती, व्यवस्थापन कौशल्य आणि अष्टपैलू असणारे राजे महाराष्ट्राला लाभले, त्यामुळं राज्यात एकता निर्माण झाली. आता लेखक-दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरनं हे 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' हा चित्रपट येऊन येत आहेत. सध्या या चित्रपटाचा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलर खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आजवर अनेक शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यावर अनेक चित्रपट बनली आहेत आणि त्यामधून प्रत्येकांना अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या आहेत.

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' ट्रेलर रिलीज : 'शिवाष्टका'मधील सहावे पुष्प विशेषतः शिवाजी महाराजांच्या औरंगजेबाच्या दरबारातील आग्र्याच्या प्रसंगावर आधारित आहे. आता हा प्रसंग पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटाचा ट्रेलर इतका दमदार आहे की, ज्यामुळं प्रत्येक महाराष्ट्राच्या मातीमधील लेकांचं रक्त सळसळ करेल. ट्रेलरमध्ये औरंगजेबाची क्रूरता दाखविण्यात आली आहे. यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज भर सभेत औरंगजेबाला आव्हान देताना दिसत आहेत. याशिवाय ट्रेलरमध्ये काही युद्ध प्रसंग देखील दाखविण्यात आले आहेत. या चित्रपटाचा ट्रेलर खूप विशेष आहे. हा ट्रेलर आता अनेकांना पसंत येत आहे. ट्रेलरमधील प्रत्येक दृष्यांसाठी दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी खूप मेहनत घेतली आहे.

'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा'च्या ट्रेलर लाँचप्रसंगी पोवाडे सादर करण्यात आले. या कार्यक्रमामध्ये चित्रपटाची टीम देखील हजर होती. हा चित्रपट 30 जानेवारी 2026 जगभरातील चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक (पॅनोरमा स्टुडिओज), मुरलीधर छतवानी (पॅनोरमा स्टुडिओज), जेनील परमार (मुगाफी) आणि विपुल अग्रवाल यांनी केली आहे. हा एक मराठी ऐतिहासिक चित्रपट आहे. 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा'मध्ये अभिजीत श्वेतचंद्र हा गुणी कलावंत शिवरायांची भूमिका करताना दिसणार आहे. याशिवाय औरंगजेबची भूमिका समीर धर्माधिकारी साकारताना दिसणार आहे.

संपादकांची शिफारस

