हास्याच्या कारंज्यात न्हाऊ घालणारा, मनमुराद धमाल करणाऱ्या ‘पिक्चर बॉईज’च्या टीझरचं झालं अनावरण!
‘पिक्चर बॉईज’चा टीझर हा प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल हे जाणून घ्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद : मुंबईत हिरो होण्याचं स्वप्न घेऊन येणाऱ्या अनेक तरुणांची कहाणी खूप संघर्षमय असते. मोठ्या पडद्यावर झळकण्याची इच्छा मनात घेऊन ते शहरात पाऊल ठेवतात, पण वास्तव मात्र खूप कठीण असतं. ऑडिशन्सच्या लांबच लांब रांगा, नकारांची सवय आणि आर्थिक अडचणी यांचा सतत सामना करावा लागतो. राहण्यासाठी जागा, रोजचा खर्च आणि कामाची अनिश्चितता यामुळं मानसिक ताणही वाढतो. काहींना छोटे-मोठे रोल मिळतात, तर काहींना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. ग्लॅमरच्या दुनियेमागचं कठोर सत्य अनेकदा स्वप्नांना धक्का देतं. हाच धागा वापरून दिग्दर्शक निलेशसिंह राजपूत एक चित्रपट घेऊन येत आहेत, ज्याचं नाव आहे 'पिक्चर बॉईज’.
‘पिक्चर बॉईज’ टीझर रिलीज : कॉमेडीचा जबरदस्त तडका घेऊन येणाऱ्या ‘पिक्चर बॉईज’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून हा धमाल चित्रपट 15 मे रोजी सिनेमागृहात झळकणार आहे. हिरो बनण्याचं स्वप्न डोळ्यांत साठवलेल्या दोन तरुणांची भन्नाट आणि खुमासदार कथा या चित्रपटातून उलगडणार आहे. त्रिमूर्ती फिल्म्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाचे निर्माते रवी पांडुरंग पंडितपवार आणि राजा पांडुरंग पंडितपवार असून शिवाजी केशव पाटील यांनी सहनिर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शनाची धुरा स्वतः निलेशसिंह राजपूत यांनी पेलली आहे. गीतलेखन मंदार चोळकर, सुनील दोडगे आणि संध्या-प्रनिकेत यांचं असून संगीताची जबाबदारी वरुण लिखाते आणि संध्या-प्रनिकेत यांनी सांभाळली आहे. आनंद शिंदे, जसराज जोशी, स्वप्नील गोडबोले, वरुण लिखाते आणि एल. के. लक्ष्मीकांत यांच्या आवाजातली गाणी चित्रपटाला वेगळी रंगत देतात.
‘पिक्चर बॉईज’ चित्रपटाबद्दल : छायांकन विनोद पाटील यांनी केलं असून संपादनाची जबाबदारी रोहन पाटील यांनी पार पाडली आहे. कलाकारांच्या फळीमध्ये प्रतीक लाड, हंसराज जगताप, अरबाज शेख, पवन चुरे, घनश्याम दरोडे (छोटा पुढारी), प्रिया तुळजापूरकर, सूरज पाटील, किरण पाटील, नम्रता पोटे, निभिया शर्मा, सिद्धेश्वर झाडबुके, प्रशांत तपस्वी, मिलिंद दास्ताने, विजय खंदारे, साक्षी पंडितपवार, विजय गिते आणि अंकिता राऊत यांचा समावेश आहे.चित्रपटसृष्टीबद्दल काहीच माहिती नसताना मोठ्या पडद्यावर हिरो होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या दोन मित्रांची ही मजेशीर सफर आहे. या प्रवासात त्यांना येणारे अनुभव, गोंधळ आणि त्यातून निर्माण होणारे विनोदी प्रसंग प्रेक्षकांना खळखळून हसवणार आहेत. टीझरमधूनच या हास्यफवाऱ्याची झलक मिळाल्यामुळं चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. उत्कृष्ट लेखन, हलकंफुलकं पण ठसठशीत सादरीकरण, आणि कानाला आनंद देणारं संगीत यामुळं ‘पिक्चर बॉईज’ हा चित्रपट उन्हाळी सुट्टीत कुटुंबासोबत पाहण्यासारखा परफेक्ट एंटरटेनर ठरणार आहे अशी ग्वाही निर्माते-दिग्दर्शक देताहेत.