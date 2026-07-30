‘पत्री सरकार 1942’मधून स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील धगधगते पर्व उलगडणार पडद्यावर, पहिले पोस्टर प्रदर्शित!
‘पत्री सरकार 1942’ स्वातंत्र्यलढ्यावर आधारित चित्रपटातील पहिले पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 5:27 PM IST
हैदराबाद : भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातील महाराष्ट्राच्या भूमीवर घडलेलं एक महत्त्वाचं आणि प्रेरणादायी पर्व आता रुपेरी पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. ‘पत्री सरकार 1942’ या आगामी मराठी चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर नुकतंच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं असून, त्यातून चित्रपटाच्या कथानकाची झलक पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटातून क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि प्रतिसरकारच्या शौर्यगाथेचा रोमांचक प्रवास उलगडणार आहे.
‘पत्री सरकार 1942’ स्वातंत्र्यलढ्यावर आधारित : 1942च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या काळात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा परिसरात प्रतिसरकारची स्थापना करण्यात आली. ब्रिटिश राजवटीला आव्हान देत या प्रतिसरकारनं स्वातंत्र्यलढ्याला एक वेगळी दिशा दिली. क्रांती अग्रणी जी. डी. लाड, क्रांतिवीर नागनाथ नायकवडी यांच्यासह असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी ब्रिटिश सत्ता, जुलमी सावकारशाही आणि अन्यायाविरोधात संघर्ष उभारला. या लढ्याची दखल अगदी ब्रिटिशांच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत घेतली गेली. याच काळातील अनेक ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारकांच्या पराक्रमाची आणि त्यागाची कहाणी ‘पत्री सरकार 1942’मधून मांडण्यात येणार आहे.
इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण अध्याय : चित्रपटाच्या पहिल्या पोस्टरमध्ये हातात बंदूक घेतलेला क्रांतिकारक, घोड्यावर स्वार झालेला योद्धा आणि ब्रिटिश सैनिक यांच्यातील संघर्ष प्रभावीपणे अधोरेखित करण्यात आला आहे. पोस्टरच्या पार्श्वभूमीवर दिसणाऱ्या ज्वाळा, धुराचे लोट आणि युद्धसदृश वातावरण यामुळे त्या काळातील संघर्षाची तीव्रता जाणवते. त्यामुळं हा चित्रपट इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण अध्यायाला भव्य आणि सिनेमॅटिक रूप देणार असल्याची झलक पोस्टरमधून मिळते.
‘पत्री सरकार 1942’ चित्रपटाबद्दल : ‘भागीरथी मोशन पिक्चर’ प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती विशाल गोविंदराव जाधव यांनी केली आहे. मनीष अनसुरकर यांनी गीतलेखन, संगीत, लेखन आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कर्तव्य मोकल यांनी संकलन केलं असून, संदीप वाटवे, सुमेध मराठे आणि परमहंस पाठक यांनी छायाचित्रण केलं आहे. सौरभ लता शिवकुमार यांनी पार्श्वसंगीताची धुरा सांभाळली आहे. विशाल जाधव, गोरख गुंजाळ, अनन्या नाईक आणि आनंद मेनन यांच्या आवाजात चित्रपटातील गाणी स्वरबद्ध करण्यात आली आहेत.
मनीष अनसुरकर यांनी व्यक्त केल्या भावना : चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक मनीष अनसुरकर म्हणाले, “ब्रिटिश राजवटीविरोधात महाराष्ट्राच्या मातीत उभी राहिलेली क्रांती आणि त्या लढ्यामागची ऊर्जा ‘पत्री सरकार 1942’मधून प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यासारख्या महान क्रांतिकारकाचा इतिहास मोठ्या पडद्यावर मांडण्याची जबाबदारी नक्कीच मोठी होती. गीत, संगीत, लेखन आणि दिग्दर्शन या सर्वच जबाबदाऱ्या सांभाळताना हे आव्हान जाणवत होतं. मात्र संपूर्ण टीमच्या मेहनतीमुळं हा प्रवास सुकर झाला. या ऐतिहासिक संघर्षाला सिनेमॅटिक स्वरूप देण्याचा आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. आता पोस्टरनंतर टीझर आणि ट्रेलरमधून चित्रपटाविषयी आणखी काही पैलू समोर येतील आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता निश्चितच वाढेल.” महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याची ज्वलंत कहाणी, क्रांतिकारकांचा संघर्ष आणि त्यांच्या शौर्याचा इतिहास पडद्यावर अनुभवण्याची संधी या चित्रपटातून मिळणार आहे. ‘पत्री सरकार 1942’ लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.