ETV Bharat / entertainment

तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित चित्रपट 'गल्ली नं. 13’चं वेधक पोस्टर प्रदर्शित!

तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित चित्रपट 'गल्ली नं. 13' या चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित न राहता, चांगला कंटेंट प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतो. समाजातील वास्तव, नाती, संस्कृती आणि मानवी भावना यांचे प्रभावी चित्रण मराठी सिनेमांमधून दिसून येते. मजबूत कथा आणि सशक्त पटकथा यामुळेच मराठी चित्रपट वेगळेपण जपतात. मोठ्या बजेटपेक्षा आशयघन विषयांमुळेच अनेक मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. त्यामुळं दर्जेदार कंटेंट हीच मराठी सिनेमाची खरी ताकद मानली जाते. याच पठडीतील एक नवा सिनेमा, 'गल्ली नं. 13’, येऊ घातलाय ज्याचे कथानक तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे थरारक पोस्टर लॉन्च करण्यात आले.

'गल्ली नं. 13’ चित्रपटाबद्दल : आरबी सिनेमॅटिक्सच्या बॅनरखाली आणि पिकल एन्टरटेन्मेंटच्या सहकार्यानं हा चित्रपट साकारला जात आहे. रामनाथ बोडके आणि राजश्री बडगुजर हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या रामनाथ बोडके यांची ही पहिलीच चित्रपट निर्मिती आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन, पटकथा आणि संवाद लेखन महेंद्र रामभाऊ बोरकर यांनी सांभाळले आहे. त्यांनी याआधी मराठी आणि हिंदी मालिकांसाठी लेखन केलं असून, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांच्या ‘ब्युटिफाईंग रिलेशन्स’ या पुस्तकाला गोल्डन बुक पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. पोस्टरमध्ये नायक पाठमोरा उभा असून त्यानं परिधान केलेले स्टायलिश जॅकेट आणि त्यामागे दाखवलेली विजेची चमक यामुळं एक वेगळाच थरार निर्माण होतो. शहराच्या पार्श्वभूमीवर उभे असलेले हे दृश्य चित्रपटाच्या कथेबद्दल कोणतीही थेट कल्पना देत नाही, पण उत्सुकता मात्र नक्कीच वाढवते.

लॉन्च सोहळा : या चित्रपटाचे वेधक शीर्षक जसे लक्ष वेधून घेते, तसेच नुकतेच प्रदर्शित झालेले त्याचे पहिले पोस्टरही चर्चेचा विषय ठरत आहे. पोस्टर लॉन्च सोहळ्याला ज्येष्ठ नेते संपतराव सकाळे, समाधान बोडके पाटील, युवराज आप्पा कोठुळे, नवनाथ नाना कोठुळे, दिलीप चव्हाण, शिवाजी कसबे, भैरू पाटील मुळाने यांच्यासह निर्माते रामनाथ बोडके, निर्मात्या राजश्री बडगुजर, दिग्दर्शक महेंद्र रामभाऊ बोरकर, पिकल एन्टरटेन्मेंटचे समीर दीक्षित, लेखक डॉ. एस. डी. पाटील आणि संगीतकार रोहित नागभिडे यांची उपस्थिती होती.

तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित चित्रपट : ‘गल्ली नं. 13’ हा चित्रपट तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित असून, त्याचबरोबर कुटुंबव्यवस्था आणि आधुनिक समाजातील विविध पैलूंवरही भाष्य करणार आहे. विनोद, भावना आणि नात्यांची गुंतागुंत यांचा संगम असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना कधी हसवेल तर कधी भावूक करेल. प्रेम, कुटुंब, संस्कृती आणि स्वप्नांची गुंफण असलेल्या या कथेतून प्रत्येकाला त्यांच्या पहिल्या प्रेमाच्या आठवणींना उजाळा मिळेल, असा विश्वास दिग्दर्शकांनी व्यक्त केला आहे. आजच्या जेन - झी पिढीपासून ते ज्येष्ठ प्रेक्षकांपर्यंत प्रेमाच्या विविध छटा उलगडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाची कथा डॉ. एस. डी. पाटील यांनी लिहिली असून, गाण्यांना संगीत रोहित नागभिडे देणार आहेत. नृत्यदिग्दर्शनाची जबाबदारी प्रज्ञा पाटील सांभाळणार असून, पोस्ट प्रॉडक्शनचे काम एपीएच स्टुडिओकडे सोपवण्यात आले आहे. पोस्टर लॉन्चसोबतच या चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, सध्या कलाकारांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू होणार आहे.

TAGGED:

GALLI NO 13 POSTER LAUNCH
MARATHI MOVIE GALLI NO 13
पोस्टर
GALLI NO 13 UPCOMING MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.