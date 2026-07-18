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नैसर्गिक आपत्तीवर आधारित चित्रपट 'एक होतं माळीण'चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित!

नैसर्गिक आपत्तीवर आधारित 'एक होतं माळीण' चित्रपटाचा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

Ek Hota Malin
'एक होतं माळीण' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 1:41 PM IST

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हैदराबाद : 'माळीण' गावावर 30 जुलै 2014 रोजी अतिवृष्टीमुळं भीषण भूस्खलनाचे संकट कोसळले. अवघ्या काही क्षणांत संपूर्ण गाव मातीखाली गाडले गेले आणि शेकडो लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. निसर्गाच्या रौद्र रूपाची आणि मानवी वेदनेची ही अत्यंत हृदयद्रावक घटना आजही अनेकांच्या स्मरणात जिवंत आहे. अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाच्या भीषण तडाख्यात उद्ध्वस्त झालेल्या माळीण गावाची हृदयद्रावक कहाणी आता रुपेरी पडद्यावर उलगडणार आहे ज्याचं नाव आहे 'एक होतं माळीण.'

'एक होतं माळीण'चा ट्रेलर रिलीज : या चित्रपटाचा प्रभावी ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीवर आधारित मराठीतील दुर्मिळ आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपट म्हणून या चित्रपटाकडे पाहिले जात आहे. हा चित्रपट माळीण दुर्घटनेवर आधारित सत्य घटनांचे चित्रण करतो. कथेला वास्तवाचा स्पर्श मिळावा यासाठी दिग्दर्शकांनी माळीणमधील ग्रामस्थांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत अनेक तपशील जाणून घेतले. त्या माहितीच्या आधारे उभा करण्यात आलेला माळीण गावाचा भव्य सेट आणि वास्तवदर्शी दृश्यरचना विशेष लक्ष वेधून घेते. ट्रेलरमध्ये भूस्खलनाची भीषणता, निसर्गाचा कहर आणि एका क्षणात उद्ध्वस्त झालेल्या आयुष्यांचे चित्र अंगावर शहारे आणते. मात्र हा चित्रपट केवळ एका दुर्घटनेपुरता मर्यादित राहत नाही, संकटाच्या काळात जपली जाणारी माणुसकी, नात्यांची ऊब, प्रेम आणि जगण्याची जिद्द यांचाही भावस्पर्शी प्रवास तो प्रेक्षकांसमोर मांडणार आहे.

'एक होतं माळीण'ची स्टार कास्ट : चित्रपटाची संकल्पना, कथा आणि पटकथा राजू राणे यांची असून दत्तात्रय गायकर आणि राजू राणे यांनी लेखन, संवाद तसेच दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. प्रशांत मोहिते, अश्विनी कासार, अभिजित श्वेतचंद्र, सिद्धी पाटणे, अनिल नगरकर, प्रशांत तपस्वी, रामचंद्र धुमाळ, अक्षय म्हात्रे, दीपज्योती नाईक आणि अनुज ठाकरे यांच्या प्रमुख भूमिका चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत. राजा फडतरे यांचे छायांकन, युवराज गोंगले यांचे गीतलेखन आणि संगीत, तर अजय गोगावले, जावेद अली, आनंदी जोशी आणि हरिदास शिंदे यांच्या आवाजातील गाणी चित्रपटाला भावनिक उंची देतात. कला दिग्दर्शन नितेश नांदगावकर, व्हीएफएक्स रहमान अब्दुल्ला आणि कार्यकारी निर्माते महेश भारंबे आहेत.

'एक होतं माळीण' चित्रपटाबद्दल : ड्रीम डॉट क्रिएशन प्रोडक्शनच्या बॅनरखाली संतोष जगन्नाथ म्हात्रे यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली असून रुपेश राणे, अरुण कोंजे, दत्तात्रय गायकर आणि राजू राणे हे सहनिर्माते आहेत. रॅन स्टुडिओज प्रोडक्शनतर्फे नंदू मेहेर, रुपेश राणे, अरुण कोंजे, पंकज म्हात्रे, श्रीराम भगत, अक्षय म्हात्रे आणि राजू राणे यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. 'एक होतं माळीण' हा चित्रपट येत्या 24 जुलै रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहे.

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