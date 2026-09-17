अध्यात्म, रहस्य, थरार आणि ॲक्शन यांची अनोखी सांगड घालणारा ‘देवघर ऑन रेंट’, ट्रेलर प्रदर्शित!
‘देवघर ऑन रेंट’ या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 12:56 PM IST
हैदराबाद : ‘देवघर ऑन रेंट’मधून कर्म, नशीब आणि नियतीचा थरारक खेळ उलगडणार असून वैविध्यपूर्ण विषयांना गवसणी घालणाऱ्या आशयप्रधान मराठी सिनेमात आता अध्यात्म-रहस्याची झालर असलेल्या या चित्रपटाची भर पडणार आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयप्रधान आणि प्रयोगशील सिनेमांची वाटचाल अधिक व्यापक होताना दिसत आहे. पारंपरिक कथानकांच्या पलीकडे जात सामाजिक, भावनिक, रहस्यमय, थरारक आणि वेगळ्या धाटणीचे विषय रुपेरी पडद्यावर येत आहेत. याच वैविध्यपूर्ण प्रवाहात अध्यात्म, रहस्य, थरार आणि ॲक्शनचा मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न करणारा ‘देवघर ऑन रेंट’ हा आगामी मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘देवघर’ आणि ‘रेंट’ या दोन शब्दांमागे नेमकं कोणतं रहस्य दडलं आहे, याची उत्सुकता चित्रपटाच्या ट्रेलरमुळं आणखी वाढली आहे.
‘देवघर ऑन रेंट’चा ट्रेलर रिलीज : ‘देवघर ऑन रेंट’च्या ट्रेलर लाँचचा सोहळा नुकताच मुंबईत पार पडला. ट्रेलरमध्ये सुरुवातीपासूनच गूढ वातावरणाची निर्मिती करत प्रेक्षकांना एका अनपेक्षित आणि थरारक प्रवासाची झलक दाखवण्यात आली आहे. पोलीस तपास, गुन्हेगारी विश्व, संशयास्पद घटना आणि एका रहस्यमय देवघराभोवती घडणाऱ्या घटनांमधून कथानकाची गुंतागुंत हळूहळू समोर येते. व्यक्तिरेखांमधील संघर्ष आणि तणावपूर्ण प्रसंग कथेला अधिक उत्कंठावर्धक बनवतात. कर्म, नशीब आणि नियती यांच्यातील परस्परसंबंध हा चित्रपटाच्या कथानकाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे ट्रेलरवरून जाणवतं. आध्यात्मिक संदर्भांना रहस्याची जोड देतानाच अनाकलनीय घटनांची मालिकाही पाहायला मिळते. त्यामुळे ‘देवघर ऑन रेंट’ केवळ ॲक्शन किंवा थ्रिलरपुरता मर्यादित न राहता अध्यात्म आणि रहस्याच्या वेगळ्या विश्वात घेऊन जाणारा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दिग्दर्शकाचा दावा आहे.
‘देवघर ऑन रेंट’ चित्रपटाबद्दल : पाठलाग, हाणामारी, संघर्ष आणि धक्कादायक प्रसंगांची झलक ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. दाक्षिणात्य सिनेमाच्या शैलीने प्रेरित भव्य ॲक्शन सीक्वेन्समुळे चित्रपटाला मोठा कॅनव्हास देण्यात आला आहे. आनंदी पिक्चर्स अमरावती प्रस्तुत आणि राधाकृष्ण प्रॉडक्शन निर्मित या चित्रपटाची निर्मिती सचिन रोडे पाटील आणि पूनम चौधरी पाटील यांनी केली आहे. स्वरूप सावंत यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं असून, पूनम चौधरी पाटील यांची संकल्पना आहे. कथा, पटकथा आणि संवाद संजय नवगिरे यांनी लिहिले आहेत.
‘देवघर ऑन रेंट’ कधी होणार रिलीज? : चित्रपटात निखिल चव्हाण, अंकित मोहन, भाऊ कदम, शशांक शेंडे, अश्विनी चवरे, वैभव चव्हाण, सुरेश विश्वकर्मा, अनिल नागरकर, सिद्धेश्वर झाडबुके आणि गौतमी पाटील यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. ‘KGF’मधील ‘गरुडा’च्या भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे राम आणि श्रवण राघवेंद्र हे दाक्षिणात्य कलाकारही महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. एस. सागर आणि कबीर शाक्य यांनी चित्रपटातील गीतांना संगीतबद्ध केले आहे. 'देवघर ऑन रेंट’ हा चित्रपट 25 सप्टेंबर 2026 रोजी महाराष्ट्रासह बेळगाव, हैदराबाद, इंदोर आणि बडोदा येथे प्रदर्शित होणार आहे.